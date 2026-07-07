Mauricio Pochettino analizó la goleada de Bélgica ante Estados Unidos: “No estuvimos a la altura”

SEATTLE.- El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, habló tras la derrota 4 a 1 ante Bélgica y la eliminación del Mundial 2026 en octavos de final, y sostuvo que su selección no logró mostrar su verdadero nivel.

En el marco de su localía, EE.UU. saltó al terreno de juego con el envión de haber vencido con comodidad a Bosnia en 16avos y de haber hecho una fase de grupos prolija, con seis puntos. Los norteamericanos habían afrontado ‌el partido convencidos de que podían dar la sorpresa ​ante una selección belga que muchos ​consideraban vulnerable. Sin embargo, los dirigidos por Pochettino sufrieron un duro golpe y cayeron 4 a 1.

“No mostramos nuestra verdadera calidad como equipo. Nunca nos metimos en el partido. Bélgica fue mejor que nosotros, y eso es todo. Ha sido ​un día muy malo. No ha sido nuestro día, ni a nivel colectivo ni individual. En un torneo como el Mundial, ⁠cuando eso ocurre en una fase eliminatoria, quedas fuera y tenés que volver a casa”, dijo el director técnico en una conferencia de prensa.

Pochettino aseguró que Estados Unidos no logró entrar en partido ante Bélgica ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estados Unidos pareció encontrar momentáneamente ‌un punto de apoyo cuando Malik Tillman marcó el 1-1, pero Bélgica recuperó rápidamente el control, lo que dejó a Pochettino frustrado por la incapacidad de su equipo para aprovechar el empate. “Incluso cuando marcamos, en la siguiente jugada encajamos un gol. Normalmente no se puede meter una anotación en ese momento”, señaló.

La previa del partido había estad marcada por un insólito episodio: Folarin Balogun, una de las figuras del conjunto norteamericano, había sido expulsado en 16avos y no estaba disponible, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un pedido a la FIFA para que lo habiliten y se le otorgó el reclamo.

Pochettino evitó las sugerencias de que la polémica en torno a la disponibilidad de ‌Balogun hubiera afectado al rendimiento del equipo. “Hoy no ‌hemos estado a la altura. No hace falta buscar excusas. Todo lo ⁠que estaba pasando a nuestro alrededor estaba ahí, pero no fue ⁠una situación que nos afectara”, afirmó.

Pochettino, sobre la derrota de EE.UU.: “Hoy no hemos estado a la altura" CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por otro lado, el ex DT de PSG y Tottenham, entre otros equipos no se refirió a su futuro, aunque tiene contrato con la selección estadounidense hasta la finalización del Mundial. El director técnico afirmó que de momento no se tomó ninguna decisión. “Ahora es el momento de descansar un poco, de reflexionar, de mantener conversaciones y, después, ver cuál es la ‌decisión de la federación y la nuestra”, aseveró.

A ​pesar de la abultada derrota, Pochettino defendió los progresos del equipo y señaló que Estados Unidos había dado pasos importantes en el último año. “Tenemos que seguir mejorando. Pero estoy orgulloso. Creo que hemos sentado las bases para el ‌futuro”, destacó.

Con información de Reuters.