Mundial 2026, en vivo: Francia y Marruecos abren los cruces de cuartos de final este jueves
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Cuándo vuelve a jugar la Argentina por el Mundial 2026: día, hora, TV y el rival en los cuartos de final
La selección argentina ya tiene la mira puesta en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras vencer este martes a Egipto por 3-2 en un partido inolvidable en el Atlanta Stadium, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó entre los ocho mejores del certamen y ahora espera por su próximo rival.
Argentina, a cuartos de final del Mundial: el grito sagrado estalló de Atlanta al Obelisco
ATLANTA (enviado especial).- En el estadio de Atlanta, techado, con aire acondicionado y pasillos de shopping center, los argentinos no querían irse más. Había pasado una hora desde el épico triunfo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial y la cabecera detrás del arco donde la selección metió los tres goles para dar vuelta la historia, parecía una tribuna de cualquier estadio argentino. Camisetas revoleadas al aire, saltos y los hits que suenan en cada presentación de la Scaloneta en esta Copa del Mundo retumbaban en la impresionante estructura de acero.
Suiza, el rival experto y con seguridad defensiva que eliminó a Colombia y va por la Argentina
Será Suiza. A contramano de lo que cabía esperar, dos fallos en la tanda de penales dejaron a Colombia fuera de juego y puso a la Argentina ante el desafío de enfrentar a un rival duro, más conservador y menos conocido, más físico y con menos talento. Un adversario rico en experiencia, formado por jugadores con muchos años en ligas top y grandes equipos, y por esto mismo, tan complicado como todos los anteriores.
La autocrítica de Dibu Martínez tras la agónica victoria ante Egipto: “No pude ayudar a nadie”
El arquero Emiliano “Dibu” Martínez habló tras la agónica clasificación de la selección argentina para los cuartos de final del Mundial 2026 luego de la eliminación a Egipto y analizó su rendimiento en lo que va de la Copa del Mundo. El jugador de Aston Villa aseguró que en el partido de octavos no fue determinante para el equipo.
La agenda de la TV del miércoles: los cuartos de final de Wimbledon, el amistoso de Boca y el Tour de France
Fútbol
Amistoso internacional
21 Boca vs. Athletico Paranaense, en Salta. Disney+
Tenis
Wimbledon
- 9 Los cuartos de final, con Linda Noskova vs. Elise Mertens, Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini, Taylor Fritz vs. Alexander Zverev y Flavio Cobollil vs. Arthur Fery. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
Ciclismo
Tour de France
- 8.30 La etapa 5. ESPN 4 y Disney+
Básquetbol
Eliminatorias FIBA
- 20 Venezuela vs. Colombia. DSports (1616)
Vóleibol
Nations League Femenino
- 8 Francia vs. Países Bajos. DSports (1616)
- 9:30 China vs. Canadá. DSports (1614)
- 15 Serbia vs. Bulgaria. DGO
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Los medios del mundo reaccionaron con elogios luego del triunfo épico de Argentina ante Egipto en el Mundial
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La reacción de los diarios de Portugal al último partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026
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FIFA abrió una investigación por insultos racistas tras el cruce de una hincha argentina y el streamer Speed
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La reacción de Scaloni al enterarse de que François Letexier, un árbitro francés, dirigiría Argentina-Egipto