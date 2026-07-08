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Mundial 2026, en vivo: Francia y Marruecos abren los cruces de cuartos de final este jueves

El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos

Mundial 2026, en vivo: Francia y Marruecos abren los cruces de cuartos de final este jueves
Mundial 2026, en vivo: Francia y Marruecos abren los cruces de cuartos de final este juevesJulian Finney - FIFA - FIFA

Cuándo vuelve a jugar la Argentina por el Mundial 2026: día, hora, TV y el rival en los cuartos de final

La selección argentina ya tiene la mira puesta en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras vencer este martes a Egipto por 3-2 en un partido inolvidable en el Atlanta Stadium, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó entre los ocho mejores del certamen y ahora espera por su próximo rival.

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Argentina, a cuartos de final del Mundial: el grito sagrado estalló de Atlanta al Obelisco

Federico Águila
Federico Águila

ATLANTA (enviado especial).- En el estadio de Atlanta, techado, con aire acondicionado y pasillos de shopping center, los argentinos no querían irse más. Había pasado una hora desde el épico triunfo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial y la cabecera detrás del arco donde la selección metió los tres goles para dar vuelta la historia, parecía una tribuna de cualquier estadio argentino. Camisetas revoleadas al aire, saltos y los hits que suenan en cada presentación de la Scaloneta en esta Copa del Mundo retumbaban en la impresionante estructura de acero.

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Suiza, el rival experto y con seguridad defensiva que eliminó a Colombia y va por la Argentina

Rodolfo Chisleanschi
Rodolfo Chisleanschi

Será Suiza. A contramano de lo que cabía esperar, dos fallos en la tanda de penales dejaron a Colombia fuera de juego y puso a la Argentina ante el desafío de enfrentar a un rival duro, más conservador y menos conocido, más físico y con menos talento. Un adversario rico en experiencia, formado por jugadores con muchos años en ligas top y grandes equipos, y por esto mismo, tan complicado como todos los anteriores.

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La autocrítica de Dibu Martínez tras la agónica victoria ante Egipto: “No pude ayudar a nadie”

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez habló tras la agónica clasificación de la selección argentina para los cuartos de final del Mundial 2026 luego de la eliminación a Egipto y analizó su rendimiento en lo que va de la Copa del Mundo. El jugador de Aston Villa aseguró que en el partido de octavos no fue determinante para el equipo.

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La agenda de la TV del miércoles: los cuartos de final de Wimbledon, el amistoso de Boca y el Tour de France

Fútbol

Amistoso internacional

21 Boca vs. Athletico Paranaense, en Salta. Disney+

Tenis

Wimbledon

  • 9 Los cuartos de final, con Linda Noskova vs. Elise Mertens, Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini, Taylor Fritz vs. Alexander Zverev y Flavio Cobollil vs. Arthur Fery. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+

Ciclismo

Tour de France

  • 8.30 La etapa 5. ESPN 4 y Disney+

Básquetbol

Eliminatorias FIBA

  • 20 Venezuela vs. Colombia. DSports (1616)

Vóleibol

Nations League Femenino

  • 8 Francia vs. Países Bajos. DSports (1616)
  • 9:30 China vs. Canadá. DSports (1614)
  • 15 Serbia vs. Bulgaria. DGO
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