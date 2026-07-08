Mundial 2026, en vivo: Francia y Marruecos abren los cruces de cuartos de final este jueves

ATLANTA (enviado especial).- En el estadio de Atlanta, techado, con aire acondicionado y pasillos de shopping center, los argentinos no querían irse más. Había pasado una hora desde el épico triunfo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial y la cabecera detrás del arco donde la selección metió los tres goles para dar vuelta la historia, parecía una tribuna de cualquier estadio argentino. Camisetas revoleadas al aire, saltos y los hits que suenan en cada presentación de la Scaloneta en esta Copa del Mundo retumbaban en la impresionante estructura de acero.