Un hombre de 46 años murió en Cañuelas durante los festejos por la victoria de la selección ante Egipto

Un hombre de 46 años murió este martes en la ciudad de Cañuelas en el marco de los festejos por la victoria de la selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026. La víctima recibió un piedrazo en la cabeza procedente de un disturbio ocasionado en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo, según informó el medio local InfoCañuelas.

La víctima fue identificada como Franco Depauli. Después del incidente, fue trasladado por sus familiares al hospital Ángel Marzetti, ubicados a 10 cuadras de lugar donde se habían reunido una multitud para celebrar. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud ya se encontraba muerto por un traumatismo severo.

A través de las cámaras de seguridad del municipio la policía logró identificar a un sospechoso. Como consecuencia, pasadas las 18, fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien fue el presunto responsable de tirar el objeto que dio en la cabeza de Depauli. InfoCañuelas indicó que Lebrero tendría antecedentes penales y que la actual causa que deberá enfrentar fue caratulado con el delito de homicidio simple.

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