La reacción de Messi con un rival que podría ser sancionada por el Comité Disciplinario de la MLS

Fue un partido que tuvo de todo. Desde goles importantes hasta situaciones de alta tensión que podrían derivar en sanciones. En todos los escenarios estuvo Lionel Messi como el centro, porque el rosarino volvió a ser protagonista en el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union, marcó un gol y tuvo un tenso cruce con un rival que será evaluado por el Comité Disciplinario de la MLS y podría derivar en una penalidad.

Con el partido ya empatado y durante el segundo tiempo, se dio la acción que protagonizó Messi con Quinn Sullivan, mediocampista de 22 años del equipo rival. El argentino estaba en la mitad de la cancha y cuando vio a Sullivan fue a recriminarle una acción de juego; la respuesta del jugador de Philadephia fue inmediata y eso enojó más al rosarino que le tiró un manotazo que dio en la cabeza del futbolista. Lejos de alejarse de la acción, Sullivan se puso cara a cara con Messi y se separaron cuando vieron que el árbitro, Filip Dujic, estaba a punto de intervenir y sancionarlos.

El enojo de Messi con Sullivan

Si bien ese cruce entre el jugador argentino y Sullivan no terminó con una expulsión en ese momento ni desde el VAR llamaron al árbitro, se estima que el organismo disciplinario revisará las imágenes y que podría determinar algún castigo para Messi. Lo más habitual en este tipo de situaciones es que la consecuencia sea una sanción económica, aunque el reglamento también contempla la posibilidad de alguna suspensión.

En este contexto, la decisión del Comité Disciplinario podría ser clave para determinar si Messi podrá estar disponible en el próximo compromiso de Inter Miami como local ante Montreal, este sábado a las 20.30.

Pero no terminó el partido en un sólo episodio de tensión, sino que en el cierre del encuentro se produjo otro encontronazo que derivó en las expulsiones de Yannick Bright y Cavan Sullivan, el hermano de Quinn.

Lionel Messi en el empate entre Inter Miami y Philadephia Union. (AP Photo/Matt Rourke) Matt Rourke - AP

Todo se desató cuando el defensor de Inter Miami Ian Fray derribó a Quinn Sullivan y pasó por encima del jugador del equipo local mientras seguía en el piso. La reacción fue inmediata: Cavan Sullivan, de 16 años y hermano de Quinn, fue a increparlo y la discusión se extendió entre los futbolistas de ambos equipos. En el medio del tumulto, Yannick Bright y Cavan Sullivan quedaron frente a frente e intercambiaron golpes de puño. El árbitro canadiense revisó la secuencia y les mostró la tarjeta roja directa a ambos.

Tempers flared at the end of Philly-Miami 😳



Cavan Sullivan and Yannick Bright were both sent off with reds at the end of the draw.



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El empate dejó a Inter Miami con el alivio de romper una racha de tres caídas consecutivas, dos en la Leagues Cup y la derrota 4-1 ante Nashville SC en la MLS. Además, la igualdad le permitió sumar 39 puntos y seguir en la segunda posición de la Conferencia Este, a siete puntos del líder Nashville.