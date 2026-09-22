La reconstrucción de Instituto, el puntero que con el libreto del Traductor Flores levantó una fortaleza en Alta Córdoba

En nueve meses, Instituto pasó de la desesperanza a la ilusión de clasificarse para el playoff del torneo Clausura y lograr, por primera vez en la historia, una plaza en los torneos internacionales. Puntero de la Zona A, sexto en la Tabla Anual y con una racha de cinco victorias en su estadio, una estadística que es un récord para el club en primera. Un presente que se construyó a partir de la contratación del director técnico Diego Flores, que sorprendió a los dirigentes de la Gloria en el primer contacto que tuvieron con el cordobés, de 45 años, que reemplazó a Daniel Oldrá. Con el equipo en una posición incómoda, anímicamente debilitado, aceptó el reto sin pedir plazos de adaptación, a pesar de que el margen de error era reducido y las experiencias en el fútbol argentino, con Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata resultaron irregulares.

“Para mí no es el traductor, es el constructor”, comentó el presidente Juan Manuel Cavagliatto, un hombre del círculo estrecho del titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y que cumple su tercer ciclo al frente del club: asumió para completar la gestión en 2021, lideró la lista única en las elecciones de 2022 y el año pasado inició la nueva aventura que finaliza en 2029.

El festejo de Diego Flores, el director técnico que rescató a Instituto: la Gloria pasó de pensar en la permanencia a ilusionarse con jugar los playoffs y clasificarse para las copas internacionales Instituto Atlético Central Córdoba

Futbolísticamente, Instituto desarrolla una idea que no se limita a ser una estructura que se agigante en Alta Córdoba: también propone fuera de casa, tiene vocación de ser protagonista y los jugadores se convencieron de la causa. Para el cuerpo técnico, que tiene raigambre albirroja –los ayudantes de campo son Juan Manuel Cobo y Rubén Rodríguez- para madurar un ciclo se necesitan entre 20 y 25 partidos: la aventura acumula 22 juegos por la Liga Profesional y un puñado en la Copa Argentina, donde Platense lo eliminó, en definición por penales, en los octavos de final.

La identidad de Instituto se forjó desde el convencimiento. En el marcado de pases, Flores se quedó sin dos futbolistas titulares y destacados: dos referentes en la cancha como el arquero Manuel Roffo, que se marchó a Cerro Porteño, por un millón de dólares, y Gastón Lodico, el estratego por el que Racing desembolsó US$ 2.000.000.

El Traductor convirtió a Álex Luna en el eje del juego y el rafaelino, de 22 años, aceptó el desafío. Flamengo lo tiene en el radar, aunque no es una urgencia: en esa posición sobran estrellas como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el colombiano Jorge Carrascal y el brasileño Lucas Paquetá. El representante, Adrián Ruocco, intentó presionar para una venta, pero desde el club desestimaron una operación: “Los negocios se hacen cuando le sirven a Instituto y también al jugador. No se hacen más negocios que le sirven a uno solo”, señaló Cavagliatto.

Cifras alentadoras de la Gloria: un invicto de cinco partidos en Alta Córdoba y cinco juegos, de los diez del torneo Clausura, con el arco sin recibir goles Instituto Atlético Central Córdoba

La Gloria no es Luna y diez más, porque quienes lo rodean se sienten importantes en esa mixtura de experiencia y juventud que ensambla Flores. Los laterales-volante Giuliano Cerato y Diego Sosa son también dos atacantes, al extremo que el primero es el artillero del equipo en el torneo Clausura; la zaga central enseña robustez con el liderazgo del capitán Fernando Alarcón y Leonel Mosevich; el eje central descubrió a Matías Gallardo y a Gustavo Abregú -el DT lo conocía de su paso por San Martín, de Tucumán- como patrones... Una falencia es el delantero de área: Matías Tissera y Facundo Suárez anotaron un gol cada uno, de los 13. El trabajo colectivo, porque también aportan el colombiano Jeremías Lázzaro, el colombiano John Córdoba, Nicolás Guerra, Agustín Massaccesi ... disimula el déficit y sostener en la mitad de los partidos el arco invicto es otra virtud de la campaña. El triunfo 3 a 1 sobre Talleres, del sábado, en Alta Córdoba, es el primero por una diferencia de más de un gol.

“Hay que darle mucho mérito a este grupo de jugadores que supo resolver un mal momento al inicio del ciclo y, con humildad y trabajo, lo sacó adelante. El verse arriba es un mimo, pero nada más. No nos tenemos que confundir. Hay que generar los mecanismos posibles para no relajarnos: los partidos son muy duros, no es fácil ganar. El fútbol argentino te acomoda en dos cachetadas y en dos fines de semana cambia todo. Tenemos que estar muy tranquilos”, el mensaje que baja Flores para el plantel y también para el público, que se ilusiona con la campaña de quien formó parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa cuando el Loco hizo las experiencias en Marsella, Lazio, Lille y Leeds.

El resumen del triunfo de Instituto sobre Talleres

Instituto hizo de su estadio una fortaleza y también es blanco de críticas de algunos fallos arbitrales que lo favorecieron. En el partido con Talleres, la lupa estuvo sobre Luna, que dos veces estuvo a tiro de la tarjeta roja, después de un golpe sobre Valentín Fascendini –el árbitro Darío Herrera, tras la revisión en el VAR lo amonestó- y luego en un encontronazo con Román Riquelme, que pudo resultar la segunda tarjeta amarilla. En la derrota con Unión, los santafesinos protestaron por la presunta infracción de Alarcón en el gol de Mosevich. En el torneo Apertura, las quejas sobre los desempeños de Andrés Merlos y Fernando Espinoza las hicieron desde Defensa y Justicia y Atlético Tucumán.

Con Instituto, Diego Flores desarrolla la cuarta experiencia en el fútbol argentino, tras los pasos por Godoy Cruz, San Martín (Tucumán) y Gimnasia y Esgrima La Plata Instituto Atlético Central Córdoba

“Dominamos a todos los rivales, con casi el doble de situaciones creadas. Es injusto que digan eso. Es todo mérito de los jugadores. Está clarísimo. Nosotros tenemos un 10%, no sé cuánto de influencia. El grupo se convence o no se convence de la propuesta del que venga”, expresa Flores, al que el mercado de pases le quitó dos de sus piezas de relevancia, aunque logró que la campaña que tuvo en el Apertura una cosecha del 62% de los puntos no se resienta. “Estoy contento con el plantel que tenemos. Mantuvimos la base y las relaciones que fuimos construyendo dentro del campo de juego. No es fácil, y el primer objetivo es meterse entre los ocho”, la interpretación del Traductor, el DT que llegó cuando Instituto miraba con preocupación la permanencia y ahora se ilusiona con hacer historia.