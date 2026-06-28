La revancha de Gio Lo Celso: debutó a los 30 con un gol en el Mundial

DALLAS (enviado especial).- Giovani Lo Celso cerró en la noche de Texas uno de esos círculos que dejan huella. Marcó el primer gol en el triunfo 3-1 sobre Jordania en el último partido de la selección por la fase de grupos del Mundial 2026.

El rosarino había marcado en el debut de Lionel Scaloni como DT de Argentina, en septiembre 2018 frente a Guatemala en Los Ángeles. El entrenador siempre lo consideró una pieza clave y uno de los socios de Lionel Messi en el mediocampo.

Lo Celso abrió el marcador ante Jordania con un gran gol de tiro libre STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Gio es una de las personas preferidas desde el primer día, es un chico espectacular”, dijo anoche el DT tras finalizar el partido.

El volante es desde hace casi una década parte de la guardia que conforman el capitán, junto a Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul.

Sin embargo, el jugador del Betis español vio pasar sus oportunidades en las copas de Rusia y Qatar. En 2018 estuvo en el banco de suplentes, sin ingresar un minuto, en los cuatro partidos de aquella selección de Sampaoli que quedó eliminada ante Francia en los octavos de final.

Lo Celso disputó este sábado su debut en un Mundial, a los 30 años; en 2018 no tuvo minutos y la Copa del Mundo de 2022 se la perdió por lesión STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuatro años después, el proceso previo lo tenía como uno de los indiscutidos para ser titular. Había jugado eliminatorias, las Copas América de 2019 y 2021, y también la Finalíssima que Argentina le ganó a Italia en Wembley.

Lo Celso sufrió en la liga española una lesión poco antes de la lista definitiva para Qatar. Scaloni lo esperó, pero finalmente quedó afuera. “Fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma”, escribió cuando quedó desafectado.

El momento de la lesión que dejó a Gio Lo Celso afuera del Mundial de Qatar 2022

Discutido

En febrero de este año, el volante volvió a sufrir otra lesión, en la derrota del Betis ante el Paok de Grecia por la UEFA Europa League. Había ingresado en el segundo tiempo y tuvo que abandonar el campo de juego. Estuvo dos meses parado.

La convocatoria de Lo Celso fue discutida porque estuvo dos meses sin actividad por una lesión Aníbal Greco

Por eso cuando Scaloni lo incluyó en la lista para este Mundial, fue uno de los más cuestionados. El entrenador no dudó, aun cuando Emiliano Buendía había tenido un gran cierre de temporada en el Aston Villa.

Las palabras del DT tras el triunfo ante Jordania resumen su preferencia por el rosarino: “Se perdió el Mundial de una manera cruda y estábamos esperando poder darle esa oportunidad. Estamos contento por él, por su partido, porque para el grupo es un chico importante. En Qatar ha estado igual con nosotros y esas son actitudes que uno no las olvida”.

Gol y figura

Para el cierre de la fase grupos, con el equipo clasificado primero, el cuerpo técnico decidió darle rodaje a varios debutantes. Entre ellos, estuvo Lo Celso, que respondió con un gol y como una de las figuras de la noche junto a Lautaro Martínez.

El rosarino se hizo cargo de un tiro libre tras una falta que le cometieron al borde del área. Le pegó potente con la pierna izquierda y la pelota ingresó cerca del ángulo del arquero, que se movió para el otro lado. Beso al escudo argentino. Abrazo con sus compañeros y desahogo después de tantos años.

Lo Celso fue clave en la Copa América 2024: asistió a Lautaro Martínez en el único gol de la final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Se mostró como salida del equipo en varios pasajes del primer tiempo y a los 15 de de la segunda etapa dejó la cancha para el ingreso de su amigo Messi. Al término del encuentro recibió el premio como “jugador del partido”.

“Creo que el de hoy no era un partido sencillo, que lo pudimos sacar adelante. Ahora a dar vuelta la página y pensar en Cabo Verde que va a ser un partido muy duro también, es un rival que ya lo estuvimos viendo y hace muy bien las cosas, y que creo que hizo una gran fase de grupos”, dijo.

Sobre lo que viene, se mostró ilusionado: “Ahora a descansar y a preparar el partido, que va a ser muy difícil”.