Lionel Scaloni explicó por qué Palacios jugó de lateral derecho y celebró los goles de Lo Celso y Messi

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó las primeras declaraciones posteriores al partido contra Jordania en el que el equipo nacional ganó 3-1. “Nos dio una mano”, dijo sobre Exequiel Palacios, jugador que debió ocupar una posición poco habitual en su carrera.

Scaloni también celebró los goles de Lionel Messi, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez. Además se mostró contento por los futbolistas que en los primeros encuentros habían estado en el banco de suplentes y este sábado sumaron minutos en la cancha.

Respecto del objetivo que se propuso el cuerpo técnico de la selección argentina para este último partido del grupo J, Scaloni explicó: “Buscábamos que los chicos que no habían jugado tengan minutos”.

Sobre la posición de Exequiel Palacios en este encuentro, el entrenador de Pujato aclaró que se trató de una decisión vinculada a la necesidad de cuidar a Nahuel Molina a Gonzalo Montiel.

En términos generales, sobre el tercer partido del plantel argentino en este Mundial 2026, el seleccionador campeón del mundo en 2022 aseguró que este sábado “se dio una buena noche”. Y agregó, en referencia al cruce por 16avos, que será contra Cabo Verde el próximo viernes: “Ahora se viene lo bueno”.

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