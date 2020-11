Leopoldo Luque, el médico de Maradona, quiere que Diego se quede un día más, pero no aseguró que pueda conseguirlo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Minuto a minuto se sigue la evolución de Diego Maradona y la palabra de su médico Lepoldo Luque es determinante en esta historia. Por eso esta mañana, cuando habló con los medios para comentar cuál es estado de salud del entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, contó que la recuperación del astro "es excelente" y comentó: "Espero que quiera quedarse un día más, eso es lo que le sugerí y con lo que estoy intentando convencerlo", dijo Luque.

En la puerta de Clínica Olivos, Luque explicó, sin permitir preguntas acerca de cómo está Maradona y ofreció algunos detalles: "Puede caminar, habla conmigo, se lo nota mucho más claro. La recuperación es excelente. Con los colegas de terapia creemos que ya está en condiciones de irse de alta, pero yo quiero que se quede un día más. Espero poder lograrlo".

Y continuó: "La verdad que él quiere irse. No descarto que pueda irse hoy mismo, pero no es lo que más me gustaría, porque acá es mejor que termine de hacer este proceso de recuperación", explicó Luque que en cuanto terminó de dar el parte regresó al interior de la clínica.

Sobre el final del parte, Luque explicó nuevamente: "Ya está en condiciones de tener el alta médica pero quiero que se quede un día más, por control. Cuando tenga el alta, seguirán los controles desde su domicilio".

