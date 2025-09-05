La selección argentina antes de Ecuador: práctica distendida y dos indiscutidos que se perderán el viaje

Sorteado con goleada el objetivo de Venezuela, el próximo rival de la Argentina es Ecuador, este martes desde las 20. Se trata del último partido en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año próximo. Hace rato que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se aseguró tanto la clasificación como el primer puesto. Sin embargo, la Albiceleste mantiene la intensidad y el gen competitivo. Quiere ganar todo lo que juega.

El plantel argentino se entrenó este viernes por la mañana en el predio de Ezeiza que lleva el nombre de uno de los dos ausentes de cara al partido con Ecuador: Lionel Andrés Messi. La Pulga, el capitán, el estandarte, el ídolo de miles, fue licenciado por el entrenador para que esté unos días con su familia. Y porque terminó “un poco cargado” el partido ante la Vinotinto en el Monumental. Messi ya está en compañía de su familia y regresará en las próximas horas a Miami.

Lautaro Martínez, durante el entrenamiento de la selección argentina en Ezeiza @argentina

Reemplazar a un imprescindible como Messi no será la única decisión fuerte que deberá tomar Scaloni de cara al viaje a Guayaquil. Cristian “Cuti” Romero vio la tarjeta amarilla contra la Vinotinto por una patada a Josef Martínez y esa amonestación acarrea suspensión. No podrá jugar ante los ecuatorianos. Así, Scaloni echará mano del banco de suplentes. En la nómina de convocados aparece sólo Leonardo Balerdi como defensor central diestro, por lo que el ex zaguero de Boca y Borussia Dortmund y actual futbolista de Olympique de Marsella estaría desde el inicio en el segundo partido de esta doble fecha FIFA.

Ocurre además que no hay más centrales en la lista. Salvo Juan Foyth, que en Villarreal -su club- se desempeña como lateral diestro. Una posiiblidad es que Scaloni convoque en las próximas horas a algún zaguero para sumarse a la concentración de cara al último partido. Es eso o jugar con lo que tiene. Y eso implica decidirse por Balerdi de titular.

Mastantuono, Almada, Romero, Paredes, Julián Álvarez, De Paul, Otamendi y Walter Benítez, durante la práctica de la selección argentina en Ezeiza @argentina

Elegir al que juegue de Messi es otra historia. En el afán del entrenador por iniciar una renovación o por darles minutos a los jóvenes, Nicolás Paz podría ganarse la titularidad y jugar en el lugar del rosarino. Eso, si Scaloni busca un jugador de características similares al capitán. Si, por el contrario, se decanta por una mayor presencia en ataque y más potencia ofensiva, el indicado es Lautaro Martínez. En ese caso, Julián Álvarez se correría a la banda derecha y Thiago Almada arrancaría desde la izquierda. Una tercera opción es Giuliano Simeone, un extremo más vertical, que además está acostumbrado a compartir toda la banda derecha con Nahuel Molina, compañero suyo en Atlético de Madrid y el 4 titular de la selección.

Lejos de la cancha, y todavía emocionado por una noche que recordará por mucho tiempo, Lionel Messi se volcó a las redes sociales para agradecer y pensar en lo que vendrá: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!“, escribió La Pulga en su perfil de Instagram: @leomessi. La publicación tuvo más de siete millones de likes.

En la conferencia de prensa posterior al 3-0 con Venezuela, Scaloni dio a entender que confía en los jóvenes como Franco Mastantuono y Nico Paz. Y que está dispuesto a darles minutos en el partido con Ecuador: "Es importante poner chicos jóvenes que nos dan frescura, eso es parte del crecimiento como equipo", dijo, y puntualizó sobre Franco Mastantuono, que fue titular: “Yo creo que hizo un muy buen partido ypodría hacerlo mucho mejor si el equipo lo conociera. Va a ser un jugador excepcional y nos va a aportar un montón, como Nico Paz. Es nuevo para mí tenerlo, es el segundo partido con nosotros. Tiene personalidad, temperamento y a los 18 años jugó con todo lo que representa hacerlo en un partido con la emotividad como el de hoy“. La satisfacción del DT por el rendimiento de Mastantuono -que prácticamente no precisó adaptación para calzarse la camiseta del Real Madrid- colocan al ex River en una situación inmejorable para mantener su puesto como titular.

En la mitad de la cancha, a no ser que haya futbolistas cansados, tanto Rodrigo De Paul como Leandro Paredes rindieron en gran forma. El Motorcito fue el autor intelectual del tercer gol argentino, luego de una gran habilitación a Thiago Almada, quien ingresó libre de marca por la banda derecha. Algo parecido, aunque con un gran pase de cachetada, hizo Paredes en el tanto que abrió la cuenta, anotado por Messi tras una asistencia de Julián Álvarez. A juzgar por sus rendimientos, ambos son inamovibles.

Lo mejor de la victoria 3-0 ante Venezuela

El párrafo final es para el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico demostró que está vigente y que quiere seguir perteneciendo a la selección argentina. En la nómina hay otros dos futbolistas que esperan por una chance, si es que Scaloni se decide por rotar. A uno lo conoce de memoria: Marcos “Huevo” Acuña, quien volvió a ser convocado después de un año. Al otro lo lleva de a poco y le gustría verlo en acción en un partido por los puntos con el equipo principal. Se trata de Julio César Soler, paraguayo nacionalizado argentino formado en Lanús que ya integró la selección olímpica y que ahora juega en el Bournemouth, de la Premier League. El plantel viajará recién el lunes rumbo a Guayaquil, sede del partido del martes ante Ecuador. El último mojón de una eliminatoria que tiene ganada hace rato.