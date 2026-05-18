Nicolás Paz se sumó a la lista de tocados y encendió otra alarma para Lionel Scaloni a 29 días del debut en el Mundial

En otro momento de la temporada, el problema físico de Nicolás Paz habría pasado prácticamente inadvertido. Pero cuando faltan 29 días para el debut de Argentina en el Mundial y Lionel Scaloni está a menos de dos semanas de oficializar la lista de 26 convocados, cualquier molestia se transforma automáticamente en una señal de alerta.

En este caso, se trata de un fuerte golpe en la rodilla izquierda que el volante de 21 años sufrió el 10 de mayo, en la victoria 1 a 0 de Como sobre Hellas Verona, una molestia que le permitió completar los 90 minutos, aunque a su vez lo dejó afuera del partido de este fin de semana, en el que el conjunto dirigido por Francesc Fàbregas venció por la mínima a Parma.

Paz arrastra un golpe en la rodilla izquierda y está en duda para el partido entre Como y Cremonese, el próximo domingo. Luca Bruno - AP

“Si hubiéramos jugado el lunes, quizás habría existido una pequeña esperanza de que volviera. Sin embargo, fue imposible. Esperemos que esté de vuelta para el próximo partido”, explicó el entrenador, confiado en recuperar a Paz para el último compromiso de Serie A: un encuentro clave frente a Cremonese, en Cremona, que pondrá en juego cuestiones importantes para ambos equipos. Como todavía sueña con cerrar la Serie A en puestos de Champions League -está a dos puntos de Roma, el último que se estaría clasificando-, mientras que su rival pelea por mantenerse en la máxima categoría.

En ese contexto, si Paz evoluciona como se espera, es poco probable que el futbolista sea preservado para evitar riesgos físicos en la recta final hacia la Copa del Mundo, aunque tampoco está garantizado que llegue en condiciones. En principio, la lesión le permite entrenarse con relativa normalidad, pero le genera dolor cada vez que recibe impactos propios del juego.

El volante de 21 años suma ocho partidos en la selección, con dos goles convertidos. NurPhoto - NurPhoto

Por lo pronto, el cuerpo técnico de la selección ya tomó contacto con el jugador y no se descarta que un médico del plantel viaje a Italia para interiorizarse de la lesión, aunque para eso dejará transcurrir algunos días. Es una metodología habitual dentro del staff de Lionel Scaloni: este mismo mes, Luis García, kinesiólogo de la AFA, estuvo en Londres acompañando a Cristian Romero durante la etapa final de recuperación de su esguince en la rodilla derecha.

Paz asoma, hasta ahora, como un número puesto en la lista definitiva. Aunque apenas disputó cuatro partidos por eliminatorias -uno como titular- y cuatro amistosos, el mediocampista ofensivo cuyo pase pertenece a Real Madrid se convirtió en una pieza de recambio de peso dentro de la estructura del equipo y, en esos pocos encuentros, aportó un gol frente a Mauritania y una asistencia ante Bolivia.

Su último tanto con la selección fue en el amistoso de marzo frente a Mauritania, con victoria 2-1. LUIS ROBAYO - AFP

El hijo de Pablo Paz, mundialista en Francia 1998, se ganó un lugar en la consideración de Scaloni gracias a sus muy buenas actuaciones en Como, donde acumula 12 goles y siete asistencias en 35 partidos. Ese rendimiento lo llevó, por ejemplo, a posicionarse por delante de otros nombres como Giovani Lo Celso, un histórico del ciclo, y Franco Mastantuono, una de las grandes apariciones del último tiempo aunque todavía con poca continuidad en el club merengue.

Además de Paz, otros cuatro futbolistas de la selección arrastran lesiones que abren interrogantes de cara a lo que viene. Más allá de Juan Foyth, ya descartado por una rotura en el tendón de Aquiles izquierdo, Scaloni sigue de cerca la evolución de Cuti Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás González, todos ellos recuperándose de distintos desgarros.

Cristian Romero afronta la última etapa de recuperación junto a Luis García, kinesiólogo de AFA. Instagram

El entrenador tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la nómina final y, aunque varias selecciones ya oficializaron sus listas, el entrenador argentino aguardaría algunos días más justamente por la situación de los jugadores tocados.

La idea del cuerpo técnico es que, desde el lunes 25 de mayo, los futbolistas incluidos en la prelista de 55 nombres para el Mundial trabajen durante cinco días en Ezeiza antes de viajar rumbo a Kansas, donde la selección establecerá su base durante la Copa del Mundo. Allí, Argentina debutará frente a Argelia el 16 de junio y luego se medirá con Austria y Jordania en Dallas, a una hora y media de vuelo.

Una nueva baja mundialista

Argentina no es la única selección preocupada por las lesiones. Este lunes se confirmó una ausencia sensible en España, uno de los grandes candidatos al título: Fermín, mediocampista o extremo de Barcelona, sufrió este domingo la fractura del quinto metatarsiano -el dedo meñique- del pie derecho y deberá pasar por el quirófano. Sería operado este martes y quedaría afuera de la lista de Luis de la Fuente, posible rival de Argentina en los 16avos de final.

Fermín le dice adiós al Mundial: la peor noticia para el futbolista de Barcelona JOSEP LAGO - AFP

La lesión se produjo en la victoria 3 a 1 de Barcelona sobre Betis. Inicialmente, se especuló con una pequeña fisura que le demandaría apenas dos semanas. Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron un cuadro más complejo. Su lugar sería ocupado por Alberto Moleiro, de Villarreal, aunque también aparecen como alternativas Víctor Muñoz, de Osasuna, y Yeremy Pino, de Crystal Palace.