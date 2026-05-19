Colo Barco se despidió de Racing de Estrasburgo y crece en su carrera: va a jugar en Chelsea

Cuando queda poco para el final de la temporada, Valentín Barco ya completó su mejor temporada en Europa. Luego de no poder afirmarse en Brighton y Sevilla, el “Colo” levantó mucho el nivel en Racing de Estrasburgo, donde ocupaba la posición de volante interior, con participación en la creación del juego y llegada al área.

En esta nueva versión, por ejemplo, apareció como un N° 9 para aprovechar un pase y marcar el primer gol en un reciente 2-1 de Racing Estrasburgo frente a Brest. Por competencias oficiales, Barco suma este curso 12 participaciones en goles, con tres tantos y nueve asistencias. En 43 partidos, en cuatro competencias.

¡EL COLO BARCO DE VISTIÓ DE 9 Y ANOTÓ UN GRAN GOL! El argentino coronó una buena acción colectiva de Estrasburgo para anotar su tanto ante Brest en la fecha 29 de la #Ligue1xESPN.



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Esta buena actualidad le valió estar en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni, que lo incluyó en la prelista de 55 apellidos para el Mundial, con muchas posibilidades de quedar entre los 26 definitivos de la selección argentina. La otra novedad para su futuro, ahora, es la transferencia a Chelsea, cuyos propietarios (BlueCo) son los mismos de Racing Estrasburgo.

Barco se despidió este lunes oficialmente de Racing de Estrasburgo mediante un extenso posteo en sus redes sociales y se refirió al futuro. “Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. Siempre dejé todo en la cancha en cada partido por esta camiseta”, comenzó el texto el defensor surgido de las inferiores de Boca. El Colo cierra su etapa en Francia con una versión mejorada de sus últimos años.

"Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión..." El Colo Barco se expresó en sus redes sociales para decirle adiós a Estrasburgo antes de sumarse al Chelsea. pic.twitter.com/PCceCLDTTi — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2026

“Estoy totalmente agradecido a Estrasburgo y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas”, aseguró Barco, que en Francia recuperó la clase que había mostrado en cuenta gotas en Boca.

Su crecimiento siempre fue seguido de cerca por Scaloni. “Valentín ha jugado de lateral izquierdo. Tenerlo en una posible lista te da la variante de si en algún momento tiene que jugar de tres, lo puede hacer. Pero lógicamente hoy no es su posición. Lo está haciendo muy bien de centrocampista”, contó, tiempo atrás.

Y agregó: “Puede jugar en las tres posiciones del centro del campo y es una muy buena apuesta que podemos tener. Ha dado ese paso que se le pedía: se ha echado el equipo al hombro. Prácticamente el equipo juega a lo que él quiere".

Lionel Messi y Valentín Barco, en la Bombonera Manuel Cortina

Ahora, vestirá la camiseta de Chelsea, a partir del comienzo de la temporada próxima. El acuerdo se alcanzó de una manera relativamente sencilla, debido a la relación que mantienen ambos clubes (pertenecen al mismo grupo empresarial). Por consecuencia, compartirá plantel con Enzo Fernández (¿o se irá?) y Alejandro Garnacho, quienes fueron parte de la derrota por 1-0 ante Manchester City por la final de la FA Cup en Wembley.

“Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil. A Liam (Rosenior) y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy. A Gary (O’Neil) y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar”, escribió Barco en relación a los dos entrenadores que tuvo desde su llegada. Además, agradeció a “todos los que trabajan en el club y a los hinchas por el cariño que siempre nos brindaron”.

En un partido contra Mainz: Colo fue un todo terreno en Francia KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Y además, recordó un momento inolvidable que vivió fuera de lo deportivo en su estadía en Estrasburgo. “En este año y medio pasé muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas con Jaz Jaureguy (su esposa) cuando nació Gemma (su hija)”, sostuvo. Evidentemente, su paso por Francia es un antes y después en su carrera. Y en su vida.