“No será la primera vez que no juegue todos los minutos”. La frase de Lionel Messi que resonó tras el 1-0 sobre Ecuador con una obra suya en el inicio de las eliminatorias para el Mundial de 2026, en el Monumental, se expande por cada rincón de la selección argentina. Sucede que entonces comenzó una tarea compleja y desafiante para el equipo campeón del mundo: vivir sin la certeza de que tendrá a su capitán. Un escenario atípico, porque la carrera del rosarino se caracterizó por la voluntad de Leo de jugar todos los minutos de cada partido que le indicaba el calendario. Pero todo parece diferente ahora.

Ya a sus 36 años, nada es igual, y mucho menos cuando una “maldita” cicatriz de una vieja lesión en la cara posterior del muslo derecho lo incomoda desde el 7 de septiembre. Eso potencia la incertidumbre acerca de su presencia completa en el encuentro de este jueves con Paraguay en Buenos Aires y para la cita en Lima ante Perú.

No se habla mucho en la selección acerca de este tema. El hermetismo es más poderoso que de costumbre. Tan impropio de Messi es no estar en un partido de la Argentina que nadie proyecta qué pasará. “Es día a día”, se escucha por lo bajo en Ezeiza. Desde que llegó a la Argentina, Messi mantuvo varias charlas con Lionel Scaloni, planificaron juntos y en la primera práctica el capitán no tuvo problemas en sus desplazamientos. Y en el segundo entrenamiento envió más señales positivas, lo cual ofrece calma a todos.

¡GOLAZO DE LEO MESSI EN LA PRÁCTICA DE ARGENTINA! pic.twitter.com/kJCKueEaiF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2023

Lo que inquieta a los jugadores y al cuerpo técnico es cómo se debe rearmar la escena sin tener a Messi como solución a cualquier problema. El propio 10 reconoció que no siempre estará pleno. E incluso que será necesario administrar más que nunca sus cargas. El resto del grupo debe asumir la empresa con la seriedad del caso para sostener un estatus como el alcanzado en Qatar 2022.

La señal más positiva fue el paso por La Paz, donde el seleccionado se impuso con autoridad a Bolivia por 2-0 y con Messi sentado en el banco de los suplentes. Mientras Scaloni remarca que lo más importante para esta etapa es dejar atrás la Copa del Mundo, en la excursión al estadio Hernando Siles encontró respuestas sólidas de que el plantel puede campear la complejidad de no tener a su capitán.

Aprender a vivir sin Messi es un proceso, nada sencillo. Pero el rosarino sabe que de alguna manera puede ayudar y no sólo con lo que genera en un campo de juego, sino que afuera, con su acompañamiento al grupo, consolida el camino. Lo que sucedió en el compromiso en Bolivia puede repetirse en la excursión a Lima: viajar como parte del plantel pero no tener minutos.

“Hay muchos detalles que tiene como líder. Por ejemplo, siendo campeón del mundo, sabiendo que quizá no podría jugar en Bolivia, viajó a la altura, cuando tenía el cumpleaños del hijo, y estuvo con nosotros. No es algo menor. Son detalles que a él lo hacen aun más grande. Quizás a la gente eso no la interese mucho, no lo sé, pero para nosotros es lo máximo que él quiera estar, apoyándonos”, contó Alexis Mac Allister en una charla con LA NACION.

El rosarino jugó apenas 72 minutos, en Inter Miami, en casi un mes; no hay certezas de que pueda actuar frente a Paraguay y Perú. Santiago Filipuzzi

Si bien todos toman con naturalidad este tema, no pueden evitar concentrarse en cómo responde Messi. Para sus compañeros, estos primeros días junto al capitán fueron muy positivos. “Lo vimos muy bien, como siempre. Es lindo contar con él en los entrenamientos, compartir en la cancha y afuera. Nosotros valoramos cada momento en que estamos con Leo. Verlo bien, como siempre, nos alegra mucho”, explicó Nahuel Molina.

Los jugadores se enfocan en ofrecer en cada partido la mejor versión posible de la selección argentina, con su capitán o sin él. Coinciden en que tener a Messi es una ventaja, pero también en que el grupo ofreció buenos argumentos cuando no estuvo el rosarino. “Para nosotros es muy importante que esté en cada partido, pero tenemos excelentes jugadores que pueden ayudar al equipo cuando él no está. Hablando del mejor jugador del mundo y vamos a sentir cuando no pueda estar, pero ya mostramos, ante Bolivia, que sin él también tenemos un gran equipo y siempre vamos a competir”, contó Cristian Romero tras la segunda práctica de la selección previa al choque de este jueves con Paraguay.

En el discurso se lee que el grupo está maduro para absorber una eventual ausencia de su líder. “El equipo trabaja con intensidad y con mentalidad. Sabemos lo que es Leo y lo que pasa cuando no está, pero trabajamos de la misma manera. Él da eso diferente, pero estamos muy bien. Hay que mantener esta actualidad. Lleguen buenos o malos resultados, seguimos con tranquilidad”, explicó Nicolás Tagliafico.

Apenas sumó 72 minutos Leo en Inter Miami desde aquel cruce con Ecuador. Y no hay certezas de que esté frente a Paraguay desde el inicio. Algunas versiones indican que jugará apenas un tiempo en el Monumental. Pero la calma reina en el universo de la selección. Todos parecen estar mentalizados en aprender a vivir sin su capitán.

