La selección argentina Sub 17 en el Mundial de Qatar, en vivo

Se mide ante Fiji, el rival más débil del Grupo D

Mateo Martínez celebra su conquista ante Fiji: la selección argentina se impone por 3-0. (Photo by Chris Ricco - FIFA/FIFA via Getty Images)
5' ST. Bombazo de Jainikoski y se salva Fiji

El misionero de Argentinos Juniors, Facundo Jainikoski, busca marcar su gol ante Fiji por eso sacó un bombazo de derecha que pudo ser despejado por Prakash.

Comenzó el segundo tiempo

Arrancó el segundo tiempo del partido entre la selección argentina y Fiji que domina el conjunto de Diego Placente por 3-0.

Terminó el primer tiempo

Tras los primeros 45 minutos la selección argentina se impone por 3-0 ante Fiji, con goles de Elian Uriel Ojeda, Mateo Exequiel Martínez (2). El conjunto de Diego Placente dominó el juego y busca marcar más goles para terminar lo más alto posible en la clasificación para los cruces de los 16avos. de final.

43' PT. Otra vez Martínez para el 3-0

La selección argentina no se detiene y golea por 3-0 a Fiji. Una pelota parada ejecutada por Ojeda fue muy bien conectada por Mateo Martínez que marcó su segundo gol en el encuentro.

38' PT. Amarilla para Jainikoski

Tras revisar una acción por pedido del staff técnico de Fiji, el delantero argentina Facundo Jainikoski vio la tarjeta amarilla.

30' PT, Gol de la selección argentina

Una salida perfecta de un córner de la selección argentina que combinó una serie de pases que terminó con Zalazar llegando al fondo, sacando un centro atrás que encontró a Martínez que la tomó de derecha cruzado para poner el 2-0 para el conjunto nacional.

24' PT. Muy cerca otra vez Ojeda

Una acción de pelota parada que la trabajó muy bien la selección argentina con la habilitación de Güner para Ojeda que recibió solo en el medio de área grande y sacó un potente derechazo que se fue desviado.

17' PT. Gol de la selección argentina

Gran jugada colectiva de la selección argentina: Jainikoski habilitó con inteligencia a Tulián que quedó mano a mano, definió cruzado, el arquero de Fiji dio rebote que capturó Ojeada y definió con potencia.

8' PT. Penal para la selección argentina

La selección argentina encontró una acción perfecta en la que Khan le cometió infracción a Espíndola. Después ejecutó la falta Ojeda y atajó el disparo el arquero de Fiji.

5' PT. Muy cerca Tulián

Centro perfecto de Zalazar hacia el corazón del área de Fiji y un cabeza potente de Tulián que fue despejado por Prakash.

3' PT. Primera acción de riesgo con una bombazo de Güner

Can Armando Güner sacó un potente zurdazo que fue contenido por el arquero de Fiji, Melvin Prakash.

Comenzó el partido

Ya juega la selección argentina, ya clasificada a los 16avos. de final, ante Fiji, en el último partido del Grupo D en la Copa del Mundo Sub 17.

Una cuenta pendiente

La selección argentina nunca conquistó el título en la categoría Sub 17 y es una cuenta pendiente. Los mejores antecedentes en la competencia son: el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, consiguió el cuarto puesto en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Invicto y rumbo a 16avos de final

El equipo albiceleste que dirige Diego Placente ya se encuentra clasificado a los 16vos de final del torneo y el resultado de este domingo definirá su posición final en el grupo. El rival en la siguiente fase surgirá según una tabla general de los 32 que avanzaron y el mejor de esa instancia enfrentará al octavo mejor tercer clasificado, y así sucesivamente.

Esta es la formación de la selección argentina

Esta es la formación de la selección argentina Sub 17 para enfrentarse con Fiji: Juan Manuel Centurión; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Thiago Yanez y Simón Escobar; Santiago Espíndola, Gastón Bouhier y Uriel Ojeda; Ramiro Tulián, Can Armando Güner y Facundo Jainikoski.

Bienvenidos al minuto a minuto del choque entre la Argentina y Fiji

Bienvenidos al minuto a minuto del Mundial Sub 17. La selección argentina se mide ante Fiji en su tercero y último partido del Grupo D de la cita de la categoría que se disputa en Qatar y que ya la tiene clasificada a la segunda etapa. El encuentro, que comienza a las 9.30 (horario argentino), se puede ver en vivo por televisión a través de la TV Pública y DGO o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

