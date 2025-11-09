La selección argentina Sub 17 en el Mundial de Qatar, en vivo

Bienvenidos al minuto a minuto del Mundial Sub 17. La selección argentina se mide ante Fiji en su tercero y último partido del Grupo D de la cita de la categoría que se disputa en Qatar y que ya la tiene clasificada a la segunda etapa. El encuentro, que comienza a las 9.30 (horario argentino), se puede ver en vivo por televisión a través de la TV Pública y DGO o seguir minuto a minuto en canchallena.com.