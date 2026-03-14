¿La selección se queda sin jugar? Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es venir a la Argentina

La Finalíssima entre la selección argentina y España sigue sin confirmarse ni definirse. La imposibilidad de viajar a Qatar generó tironeos y negociaciones que, por ahora, no derivaron en ningún acuerdo. Todo lo contrario: desde Europa, además, no tuvieron mejor idea que proponer el estadio de Real Madrid, y desde la AFA contestaron con una obviedad: “Si ellos ofrecen el Bernabéu, nosotros decimos que nos gustaría jugar en el Monumental”. Lo cierto es que, más allá del poder que pueda tener el partido en sí, también hay un contexto en el cual esos 90 minutos terminan siendo más que importantes para Lionel Scaloni. ¿Por qué? A menos de tres meses del Mundial, el que más cosas pone en juego es el DT, que debe observar realidades y terminar de definir quiénes viajan (y quiénes no) dentro de los 26 que se pondrán el traje de la selección para subirse al vuelo rumbo a la cita máxima.

En ese sentido, en caso de que la UEFA y la AFA no salven sus diferencias y la final termine cancelándose (o pasándose para después del Mundial), Scaloni empezaría a caminar por las paredes porque lo peor que puede suceder es que la selección llegue sin jugar a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. El último partido de la selección fue contra Angola (2-0) el 14 de noviembre de 2025.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez OMAR VEGA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Buscar un “plan B”, encima, no sería sencillo. Si el partido estaba pautado para el viernes 27 de marzo, de repente la selección se quedaría sin sede y sin rival. La grilla de amistosos por la fecha FIFA está armada, son pocas las selecciones que quedan libres y que encima puedan ofrecer una buena alternativa de competencia para la Argentina, que no irá al Mundial como defensora del título logrado en Qatar 2022. Habrá un doble prestigio en juego. ¿Y entonces?

Siempre y cuando se termine cancelando el cruce con España, lo mejor que le podría pasar a Argentina es venir a Argentina. ¿Por qué? Porque si se arman dos partidos entre Argentina y Argentina (y con seriedad competitiva, a cara de perro) todos ganarían: plantel, hinchas y, sobre todo, Scaloni.

Salvo que haya amistosos que la Argentina pueda confirmar contrarreloj contra Francia, Brasil o Inglaterra (imposible, dado que las potencias ya tienen sus partidos de marzo acordados), todos rivales “nivel 1″ desde lo futbolístico e incluso siguiendo la nomenclatura que utilizó la FIFA para el sorteo del Mundial, ninguna otra prueba le daría a Scaloni valores reales de exigencia máxima en función de las jerarquías con las que cada jugador argentino terminaría de definir su situación de cara al Mundial, ya sea para confirmar o ganarse una titularidad de cara al debut con Argelia, en Kansas, el 16 de junio, o para subirse a la lista de los que viajarán.

Joaquín Panichelli festeja con Valentín Barco en Racing de Estrasburgo X @RCSA_English

Difícilmente Scaloni use la Finalissima como banco de pruebas: de confirmarse el encuentro, no jugaría un tiempo Julián Alvarez o Lautaro Martínez como centrodelanteros y otro Joaquín Panichelli, por ejemplo. A lo sumo, el 9 de Racing de Estrasburgo, ingresaría diez minutos (si ingresa). Y, en ese contexto, ¿podría ver durante 45 minutos a Santiago Castro, que también hace sus méritos en Bologna? ¿O José Manuel López, el Flaco de Palmeiras?. La ecuación no daría con esa exactitud si es que se juega la Finalíssima y además el amistoso con Qatar, lo que tenía pautado la AFA.

El mejor examen, la hoja en blanco que pondría Scaloni para Panichelli, Santiago Castro o el centrodelantero que tenga en mente para evaluar sería impecable si lo ve durante 90 minutos (o más) batallando contra Cuti Romero, Otamendi o Lisandro Martínez. Hasta podría mezclar titulares y suplentes, armar equipos equilibrados que harían mejor el partido y sin que eso escatime posibilidades de probar “sociedades” entre futbolistas que pretende ver juntos.

Juan Musso Prensa AFA

La ecuación iría en la misma dirección en cada uno de los puestos confirmados (los “15 titulares” que podrían comenzar la Copa del Mundo según los gustos de Scaloni) y también para los que empujan con actualidad. Una larga concentración en Ezeiza permitiría también observar cosas que sólo los cuerpos técnicos pueden ver en el día a día, que complementan (y con mucho valor) los partidos televisados.

¿Quién sería la primera alternativa si Dibu Martínez no puede jugar un partido? Con el referente de Aston Villa y Gerónimo Rulli como nombres prácticamente fijos para la lista, la tercera plaza del arco sigue siendo una incógnita, ya que Walter Benítez juega poco y nada en el Crystal Palace y la falta de rodaje, en una posición tan sensible, es relevante. Por eso las buenas actuaciones de Juan Musso en Atlético de Madrid -como la de este sábado ante Getafe- pueden terminar inclinando la balanza. ¿Y un Facundo Cambeses que sigue demostrando personalidad y reflejos en Racing? Tiene para elegir. Pero si los ve a todos juntos en vivo y rindiendo ante embestidas de la jerarquía argentina de Messi, Nico Paz, Thiago Almada, Giuliano Simeone o los centrodelanteros nombrados anteriormente...

Lionel Scaloni le da indicaciones a Nicolas Paz en un amistoso entre la Argentina y Venezuela LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cada uno de los puestos (laterales, defensores centrales, mediocampistas, delanteros) se puede realizar el mismo ejercicio y el propio Scaloni lo está haciendo hace tiempo. La única diferencia es que la cuenta regresiva se hace cada vez más corta. ¿Valentín Barco tiene una chance como lateral izquierdo o al jugar como doble 5 en Francia reduce sus chances? ¿O definitivamente piensa en Nico González como 3 o “carrilero”?. ¿Nico Paz les saca ventaja a Franco Mastantuono o Facundo Buonanotte?. Los ejemplos podrían seguir y podrían destrabarse -sobre todo ante los ojos de Scaloni- frente a frente, en Córdoba, Mendoza, Rosario o la plaza convocante que se elija para -además- ofrecerles buenos partidos y ritmo de competencia. Sería, además, un regalo impensado: la selección se reunirá directamente en Estados Unidos en la previa del Mundial, no habrá una parada en el país. O sea, que el campeón del mundo se despida ahora de sus hinchas en el pais agrandaría el combo de beneficios.

Incluso desde los dibujos tácticos, Scaloni tendría 180 minutos de intensidad y exigencia para probar línea de 3, de 5; jugar con doble 9 o sin 9, con enganche o sin; o sumando dos wines bien abiertos... o hasta probar sin Messi, porque se sabe que el calor va a jugar su partido en el Mundial y el capitán no aguantaría todos los minutos a sus 38 años (serán 39 el 24 de junio, en plena competencia). Ya lo hizo más de una vez eso de jugar sin el 10, pero tendría una visión actualizada.

Gonzalo Montiel y José Manuel López, otro 9 que estuvo en el radar de Scaloni para la selección, jugando ante Puerto Rico CHRIS ARJOON - AFP

Si por lo general la selección se mueve con los sistemas 4-4-2 o 4-1-4-1, más de una vez utilizó línea de 3 y varió el bloque ofensivo también en función de las características o estudio del rival: que Di María haya jugado como wing izquierdo en la final ante Francia es apenas uno de los miles de ejemplos que se pueden dar de Scaloni al frente del seleccionado.

En la convivencia previa a Qatar 2022, Scaloni sacó conclusiones -sobre todo- en cuando al estado de las lesiones de los futbolistas, aunque luego debió ajustar tuercas en pleno Mundial, esa mirada frente a frente con los futbolistas en la concentración (y en el campo, en la exigencia real) fue clave para tomar decisiones.

El gol de Nahuel Molina para Atlético de Madrid

En algún momento se dudó desde el cuerpo técnico sobre los riesgos de jugar un partido así ante España tan cerca de un Mundial. Pero el debate de fondo es otro: siempre es bueno jugar ante exigencias que dejan conclusiones. Jugar por jugar amistosos de poca relevancia, en cambio, no ayudaría demasiado.

Como se ve, a la espera que se defina cuándo y dónde se jugará la Finalíssima, si no hay acuerdo UEFA - AFA, la selección tendría un plan B: jugar contra sí misma. Si realmente hay potencial de sobra y lo más difícil es saber a quiénes dejar afuera, qué mejor que resolverlo con 180 minutos de altísima exigencia, donde se vería todo lo que sería necesario ver. Sobre todo, lo que necesitan ver los ojos de Scaloni.