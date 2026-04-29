El caso Mudryk: de ser comprado por más de US$ 100 millones a una sanción de cuatro años por doping

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este miércoles que recibió una apelación por parte del futbolista ucraniano Mykhailo Mudryk, de Chelsea, contra una sanción de cuatro años impuesta por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA, en inglés) luego de fallar una prueba antidopaje en 2024.

“El tribunal confirma que el futbolista recurrió el castigo”, informaron voceros del TAS, con sede en Lausana (Suiza). Detallaron además que el expediente se generó el pasado 25 de febrero y que todavía no había fecha de una audiencia entre el futbolista, sus abogados y la FA inglesa.

Enzo Fernández con Mudryk, durante los festejos de Chelsea en la Conference League

El ucraniano de 25 años no viste la camiseta de Chelsea desde el partido con el Heidenheim alemán por la Conference League, el 28 de noviembre de 2024. Si bien convirtió un gol en aquel encuentro, días después el Chelsea anunciaría que el futbolista había fallado un control antidoping de rutina. En diciembre, la FA inglesa decidió suspenderlo de forma provisional. Y ya no volvió a pisar una cancha de fútbol.

Mudryk, que les costó a los Blues unos 88 millones de libras -cerca de US$ 109 millones-, llegó a Londres a comienzos de 2023 con el cartel de ser uno de los mejores proyectos jóvenes del fútbol europeo. Dos años después, y a partir de la sanción provisoria, Mudryk fue separado de los entrenamientos en el centro deportivo de Chelsea y llegó a alquilar la cancha de un equipo amateur -Uxbridge- para mantenerse en forma y jugar partidos de práctica. Todavía tiene contrato con Chelsea hasta 2030, con opción a renovar por un año más.

El ucraniano Mykhailo Mudryk, con la camiseta de Chelsea Dave Shopland - AP

La aspiración de Mudryk y sus abogados es conseguir una rebaja del castigo en el TAS, tal como ocurrió con el francés Paul Pogba. En octubre de 2024, el campeón del mundo en 2018 recibió una pena acotada por parte del tribunal: los cuatro años (también por doping) pasaron a ser 18 meses.

Pogba había dado positivo por dehidroepiandrosterona (DHEA) en el primer partido de la temporada 23/24 con Juventus (Italia). Y regresó a la actividad profesional luego de firmar contrato con el Mónaco (Francia). “Por fin se acabó la pesadilla”, dijo Pogba tras conseguir su objetivo en los tribunales suizos. Y agregó: “Luego de la decisión del TAS, puedo mirar con ilusión el día en que pueda volver a perseguir mis sueños”.

El antecedente Sharapova y el ejército ruso

La sustancia encontrada en la muestra de Mudryk fue meldonium, una droga para tratamientos de enfermedades cardíacas y circulatorios. El jugador ucraniano no fue el primero en dar positivo por meldoninum, un compuesto que ya era conocido en el mundo del deporte: en marzo de 2016, la rusa María Sharapova, exnúmero 1 del mundo, anunció que una prueba suya había develado la presencia de la sustancia, que tomaba desde hacía una década y que sólo a partir de diciembre de 2015 -unos meses antes- había sido incluida en el listado de drogas prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La ex tenista rusa Maria Sharapova exhibe el trofeo de campeona de Roland Garros en 2012 Michel Euler - AP

De todas maneras, el meldonium nunca se usó en forma masiva por deportistas y Mudryk insiste en que su muestra fue contaminada. Ivan Kalvins, el médico letón que la inventó, dijo que sus consumidores objetivo eran “los súper soldados soviéticos”. “Si los soldados van a una misión en la montaña, la forma de protegerlos contra todos los peligros es con Mildronato [el nombre comercial del meldonium]”, contó Kalvins a la revista estadounidense Wired.

Shakthar, a la espera

Mientras tanto, el Shakthar Donetsk, donde Mudryk se dio a conocer en el fútbol europeo, espera que la sanción sea rebajada por el TAS. Ocurre que sin jugar, su valor de mercado decae. Y los ucranianos todavía tienen parte de su pase.

“Tenemos 30 millones de euros por bonus en su contrato”, dijo Serhii Palkin, CEO del equipo ucraniano, citado por el portal de ESPN. Y agregó: “Y si no juega, si el Chelsea no consigue resultados, perderemos 30 millones de euros. Eso supone un gran impacto financiero para nosotros. Por lo tanto, todos creemos que esta historia se resolverá lo antes posible con resultados positivos y que Mudryk volverá a jugar. De lo contrario, estaremos en la situación de perder 30 millones de euros”, resumió.

Mykhaylo Mudryk, durante su etapa como jugador de Shakhtar Donetsk, en Ucrania Instagram

Palkin agregó: “Conozco a Mudryk como jugador y como persona. Creo que volverá y que volverá a jugar. Lo sé porque nunca antes había conocido a alguien así. Es muy trabajador. Y demostrará que está en condiciones de jugar y de aportar resultados al equipo. Pero, según tengo entendido, en este momento todos estamos a la espera de la decisión judicial, y no tenemos información sobre cuándo tendrá lugar ni cuándo se emitirá la sentencia definitiva”