Filtran la página de la selección argentina en las figuritas del Mundial 2026: uno por uno, los convocados según el álbum
La colección mantiene una base consolidada del ciclo de Lionel Scaloni, con fuerte presencia de jugadores que fueron protagonistas en los últimos años; dos sorpresivas ausencias
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A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, comenzó a circular la página de la selección argentina del álbum oficial de figuritas de Panini. La filtración, que no cuenta con confirmación oficial, expone un listado de 18 futbolistas incluidos en la sección albiceleste y funciona como un anticipo del contenido, además de ofrecer una referencia sobre los nombres que integran el radar del cuerpo técnico de cara al torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
La colección mantiene una base consolidada del ciclo de Lionel Scaloni, con fuerte presencia de jugadores que fueron protagonistas en los últimos años. En el arco aparece únicamente Emiliano Martínez, afianzado como titular. En la defensa, la nómina reúne a Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, junto con Leonardo Balerdi como alternativa en la última línea.
El mediocampo es el sector con mayor representación dentro de la página filtrada. Allí figuran Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, a los que se suman dos nombres vinculados al recambio generacional: Nico Paz y Franco Mastantuono. En el ataque, el listado está encabezado por Lionel Messi, acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, mientras que Giuliano Simeone aparece como una de las inclusiones que generan mayor novedad.
Entre las ausencias, no figuran Lisandro Martínez ni Thiago Almada, dos futbolistas que han tenido participación en distintas convocatorias recientes. En el caso del defensor del Manchester United, su salida podría coincidir con un período de lesiones que afectó su continuidad en el conjunto inglés.
Más allá de los nombres, la filtración también permite anticipar características del producto que Panini prepara para esta edición. De acuerdo con versiones que circulan, el álbum tendría 112 páginas y cerca de 980 figuritas, en línea con la ampliación del torneo a 48 selecciones. Cada sobre incluiría siete estampas, lo que marca una diferencia respecto de ediciones anteriores.
En cuanto a los precios, todavía no hay confirmación oficial, pero las estimaciones ubican el costo del álbum en torno a los $15.000 en la Argentina. Los paquetes de figuritas, en tanto, se moverían en una franja que va de los $1500 a los $2500, con un valor de referencia cercano a los $2000 por sobre.
Con esos valores, completar la colección implicaría un gasto elevado. En un escenario ideal —sin contemplar figuritas repetidas—, el costo total rondaría los $295.000, una cifra que da cuenta de la magnitud económica del tradicional juego de intercambio que acompaña cada Copa del Mundo.
La salida del álbum en el país aún no fue anunciada, aunque se especula con una llegada a los kioscos entre fines de abril y comienzos de mayo, en la previa del torneo que comenzará el 11 de junio. En paralelo, la compañía ya presentó avances del producto en Estados Unidos, donde destacó que se tratará de la edición más extensa de su historia, en sintonía con el nuevo formato del Mundial.
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