Wout Weghorst cobró notoriedad en el Mundial de Qatar 2022 por ser el destinatario de una de las frases más célebres pronunciadas por Lionel Messi durante el torneo. Aquel “¿Qué mirás, bobo, qué mirás, bobo? Andá pa’ allá, bobo, anda pa’ alla” dirigido al delantero neerlandés, luego de que el seleccionado argentino eliminara por penales a Países Bajos en una definición caliente, trascendió mucho más allá de la zona de entrevistas del estadio Lusail. Allí se vivió uno de los capítulos de la saga que incluyó declaraciones fuertes del propio jugador y del DT Louis Van Gaal y continúa hoy con nuevas revelaciones.

Ese encuentro comenzó a vivirse con suma tensión días antes por las declaraciones del entrenador rival y, tras la obtención del título de los dirigidos por Lionel Scaloni, Weghorst había sido uno de los que salió en defensa de su DT y con una postura de sospecha sobre la legitimidad del campeón. Ahora, en su aparición en la serie Campeones, la gran final, que se emite por Star+, el delantero de Hoffenheim, de Alemania, volvió a referirse a aquellos momentos.

Autor de los dos goles que llevaron agónicamente a Países Bajos al alargue y a los penales tras el 2-2, el hoy jugador de Hoffenheim, de Alemania, se diferenció de las declaraciones que hizo en septiembre pasado. Por entonces, cuando Van Gaal afirmó que Messi debía ser campeón y estaba “premeditado”, el goleador había sostenido con cierta ambigüedad en ESPN: “Van Gaal es un hombre honesto y maravilloso. Estás preguntándome qué pensé de lo que dijo. Eso es lo que pensé. Si tiene razón o cuál es mi opinión, no lo sé. Pero creo que es maravilloso que diga lo que piensa”.

Más frío, a un año de la consagración argentina, Weghorst le dedicó a la polémica unas frases que ahora se desmarcan de lo afirmado por el entrenador. “Siempre soy honesto, así que si fuera diferente lo habría dicho. Por supuesto, uno escucha las cosas que se dicen al respecto, pero no lo veo así. Anotamos el 2-2 en el undécimo minuto del tiempo añadido con un tiro libre desde un lugar peligroso. Realmente, si fuera así (como decía Van Gaal) no nos lo habrían dado”, contextualizó el futbolista.

Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, discute con Lautaro Martínez y Sergio Agüero camino a los vestuarios, tras su cruce con Lionel Messi

El exjugador de Manchester United, donde compartió el plantel con Lisandro Martínez, que fue parte del equipo campeón, agregó: “Al final, merecieron ganar la copa, porque si la ganás, la ganás”. En el documental, que repasa los siete partidos del seleccionado argentino y hace una cobertura más abarcativa de ese momento caliente tras el partido con los neerlandeses, ya se apartó de la ambigüedad y de lo que repitió el DT en más de una ocasión.

Incluso, en aquella oportunidad, consultado sobre Messi y su frase que rápidamente se expandió en todo el planeta, Weghorst aseguró que Leo “me decepcionó”. En ese momento, explicó: “Yo quise darle la mano después, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”.

“¿Qué mirás, bobo?”, la frase de Lionel Messi en su cruce con Wout Weghorst, tras el paso a semifinales de Argentina, por penales, ante Países Bajos.

“Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”, completó en aquella tarde en la que rompió el silencio, tras su traspaso al Besiktas, el conjunto turco en el que completó la temporada 2022/2023, previo a llegar a la Bundesliga. Ahora, el “bobo” se muestra más amistoso.

