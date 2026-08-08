La última aparición pública de Jorge Messi: fue a ver a Leones FC en la cancha de Central Córdoba

Este sábado se confirmó la muerte en la madrugada de Jorge Messi, el padre de Lionel. El empresario, representante y administrador del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad. Por eso, la última vez que había sido visto en público fue a fines de marzo pasado, cuando estuvo en el estadio Gabino Sosa viendo como visitante a Leones FC, el club de la familia.

Aquella tarde del 28 de marzo, el éxito por 1-0 ante Central Córdoba, marcó el primer enfrentamiento entre esos equipos rosarinos por torneos de AFA, tras haber ingresado Leones FC este año a la AFA y a la Primera C. Jorge estuvo en la tribuna de calle Gálvez, y muy cerca suyo se lo veía también al presidente de Newell’s, Ignacio Boero. Ambos en la tribuna alta de la popular asignada para los simpatizantes y familiares del conjunto visitante que preside Matías, uno de los hermanos de Leo.

Poco afín a las cámaras y a los micrófonos, aquel día accedió a dar unas pocas palabras sobre el significado de ese encuentro al diario La Capital de Rosario. “Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario. Visitarlo significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto”, sostenía.

Jorge Messi había acompañado a Lionel en toda su carrera, incluyendo los primeros cinco Mundiales; no pudo estar en la Copa del Mundo 2026 picture alliance - picture alliance

En el último Mundial, por primera vez en las seis participaciones récord del astro argentino, sus padres no estuvieron presentes. Tras la final, Lionel estuvo en Rosario de vacaciones por 10 días y se mostró en la cancha de Leones FC, ya sin la compañía de Jorge, que estaba en delicado estado de salud.

Junto a Leo, la última aparición pública se remonta al 8 de noviembre de 2025, durante un partido entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS que los padres del crack siguieron desde uno de los palcos del viejo estadio de las Garzas. Aquella noche, Lionel fue la gran figura del partido al marcar dos goles en el 4-0.

Al finalizar aquel juego se produjo una escena cargada de emoción: los hinchas le reclamaban la camiseta, pero Leo decidió lanzarla hacia el palco donde se encontraban Jorge y Celia, que recibió con alegría el gesto y besó la prenda. Segundos después, hubo un beso entre ellos. Aquellas imágenes recorrieron las redes sociales y hoy adquieren un significado especial por el desenlace.

The last time Jorge Messi watched his son do what he loved most. 💔🕊️pic.twitter.com/bQrGPkecIs — MessiXtra (@MessiXtraHQ) August 8, 2026

El 18 de junio pasado, luego del primer partido de la Argentina ante Argelia por la Copa del Mundo 2026, surgieron fuertes versiones sobre una complicación en el estado del padre del jugador. Horas después, la familia Messi emitió un comunicado para desmentir su fallecimiento y confirmar que recibía tratamiento por un cuadro médico.

Messi padre, de 68 años, se encontraba internado en el sanatorio de la ciudad de Rosario que confirmó el fallecimiento. Estaba casado con Celia Cuccittini y también era padre de Rodrigo, Matías y María Sol.