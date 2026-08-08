La última foto que Lionel Messi compartió junto a su padre en las redes sociales: “Un abrazo grande”

El fútbol está de luto. A los 68 años murió Jorge Messi, el padre de Lionel, luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Falleció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto en el sanatorio de Rosario en el que se encontraba internado. No solo fue uno de los mayores impulsores de la carrera deportiva de su hijo, sino también su más grande apoyo. Justamente, en la última foto que el futbolista subió con él expresó su agradecimiento por la incondicionalidad de siempre.

La última imagen que Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram junto a su padre data del 25 de junio de 2025. El posteo fue una recapitulación de su íntimo festejo por su cumpleaños número 38, que incluyó la presencia de su esposa, Antonela Roccuzzo, sus hijos y sus padres. Leo posó abrazado a Jorge y Celia Cuccittini con amplias sonrisas de felicidad y compartió un sentido mensaje: “¡Muchas gracias por todos los saludos y las felicitaciones! ¡Les mando un abrazo grande!”.

La última foto de Lionel y Jorge Messi (Foto: Instagram @leomessi)

Jorge Messi falleció este sábado 8 de agosto a las 2 en el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba internado. Su delicado estado de salud se hizo público en junio durante el inicio del Mundial 2026 en el que, a diferencia de ediciones anteriores, ni él ni su esposa viajaron para acompañar a Lionel. Tras marcar el primer gol en el debut frente a Argelia, el capitán rompió en llanto y explicó que sus lágrimas eran por una “cuestión ajena a lo deportivo” y reconoció que pasó “unos días difíciles y complicados”.

En junio se confirmó que Jorge atravesaba una situación de salud y que estaba bajo tratamiento médico Archivo

En medio de las especulaciones, comenzó a circular una versión sobre la salud de Jorge Messi que hizo que la propia familia del futbolista lanzara un comunicado en el que expresaron su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Fue allí donde, además, revelaron que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”.

Tras permanecer varios días en un centro de salud porteño en observación, Jorge fue dado de alta el 26 de junio y regresó a Rosario. Cuando finalizó el Mundial, Lionel se instaló en su casa de Funes junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para pasar unos días cerca de su familia antes de regresar a Miami.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y, además de Lionel, también era padre de Matías, Rodrigo y María Sol Agencia AFP - AFP

Luego de que se conociera la noticia, en las redes sociales empezaron a replicarse sentidos mensajes de despedida para Jorge. Desde Newell’s Old Boys, equipo del que era seguidor, escribieron: “Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”. Asimismo, agregaron: “La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento”.