La última lágrima de Cristiano Ronaldo en un Mundial: ahora sí, se terminó la obsesión de alcanzar a Messi

España sigue en carrera: le acaba de ganar a Portugal a los 46 minutos del segundo tiempo, por una estocada de Mikel Merino, que ingresó apenas un rato antes. La Roja, que da espectáculo solo con ráfagas, alcanza los cuartos de final de un Mundial apasionante, mientras las tribunas enfocan a Cristiano Ronaldo, el rey sin corona, de 41 años y envuelto en lágrimas como un niño que le acaban de robar la pelota.

La emoción de un gran campeón, que se retira de un Mundial (ya no habrá otro), con aplausos de pie. El público ovaciona a uno de los mejores 10 futbolistas de todos los tiempos, cuya tristeza se proyectaba en las pantallas del Dallas Stadium.

La historia, al final, la escriben los que pierden.

Todo un símbolo: Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, el presente... el pasado y el futuro RONALDO SCHEMIDT - AFP

“¡Cristiano Ronaldo!”, corean las tribunas al ritmo de “Seven Nation Army”, la emblemática canción de The White Stripes, una antigua banda de rock. Se cierra el círculo: un Mundial era lo que le faltaba a sus vitrinas. Y algo más profundo, en realidad: esta última lágrima, en realidad, es el broche de bronce de la obsesión de alcanzar a Messi. Ya no podrá.

Messi lo hizo más grande. Y Cristiano, tal vez sin proponérselo, convirtió al rosarino en la leyenda de todos los tiempos.

“Dicen que Messi es mejor que vos, ¿qué opinás?”, le preguntaron tiempo atrás, en esa efervescente tarea de los especialistas en sacar de las casillas sobre todo a aquellos que suelen salirse de control. “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”, sostuvo alguna vez.

El 23 de marzo de 2014: Lionel Messi celebra y Cristiano sufre, en el clásico mundial Paul White - AP

Cristiano persiguió (a veces, lo alcanzó y en algunos rubros, como en goles y Champions -5 a 4-, lo superó) toda la vida la grandeza de Messi. Quería ganar el Mundial (aunque sea como un actor secundario) para atraparlo. Su carrera, de todos modos, es extraordinaria. Sin la zurda de Leo, sin el talento del rosarino. Con un 15 por ciento de su magia. Ese valor (esfuerzo, disciplina, liderazgo) es un ejemplo para las próximas generaciones.

Johan Cruyff no ganó un Mundial: chocó con Franz Beckenbauer. Michel Platini no ganó un Mundial: chocó con Diego Maradona. Alfredo Di Stéfano, Neymar, Zico (la nónima es tan extensa como injusta) no ganaron un Mundial. De todos modos, están en la mesa de los galanes sin quedar en la cúspide del mundo.

“He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. El mayor título que gané en la selección fue la Euro 2016. Para mí, tiene la misma dimensión que un Mundial”, reflexiona, siempre a su modo.

“He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada.



El mayor título que gané en la Selección fue la Euro 2016. PARA MÍ, TIENE LA MISMA DIMENSIÓN QUE UN MUNDIAL”.



Cristiano Ronaldo. 😳🇵🇹 pic.twitter.com/dBe8akbXCi — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

Jugó 6 Mundiales, convirtió 11 goles (anotó en todos, a diferencia de Leo, con 20, que falló en Sudáfrica 2010). Jugó 26 partidos: un grito en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, 4 en Rusia 2018, uno en Qatar 2022 y 3 goles en esta última aventura.

Está a exactamente 24 goles de alcanzar la histórica cifra de los 1000 oficiales. Suma 976 goles en 1326 partidos, con un promedio de 0,74 goles por encuentro. Cuenta con 38 títulos y en la selección conquistó la Eurocopa (Francia 2016) y dos UEFA Nations League (2019 y 2025).

Días atrás, cuando un periodista le advertía que llevaba “22 años” representando a Portugal, Cristiano rápidamente lo corrigió y le dijo “23″. Y con esa corrección como puñal, el capitán luso insistió en que durante más de dos décadas lidió con críticas. “Intento, intento, intento convencer, pero llevo 23 años y no hay manera. Los fans saben lo que hay; el resto, no importa para nada”, exclama. Y va más allá: “Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga. Si le hacés caso a la crítica, estás perdido. Hay críticas constructivas y críticas para intentar matarte. Hay que tener pasión por lo que hacés. Hay días que no tenés ganas, pero es parte de nuestro trabajo”.

Portugal-Croacia: los detalles del final más polémico del Mundial hasta ahora

No solo tuvo (tiene, en realidad, el retiro es un puente lejano) sacrificio: el motor es la ambición desmedida, fuera de lo común. Como la de Messi. La anécdota que contó en la antesala del partido con España lo pinta tal cual. Argentina (Leo, en realidad), siempre en el juego de opuestos.

“Ayer en el vuelo, una de las azafatas era argentina. ¡Y yo lo sabía! Sabía que era argentina ¡Yo sabía que era argentina por la manera en que me miró!“, continuó en un tomo efusivo a hablar: ”Y le dije, se generó este diálogo".

-Estoy seguro que tu eres argentina.

-¿Cómo sabés?

-Por la manera en que me miraste.

-¿Por cómo te miré?

-Sí. Me miraste y desviaste los ojos muy rápido, así (mientras gesticulaba con la cara y las manos). Eso quiere decir que no les gusta Cristiano...

Todos se empezaron a reír y CR7 aclaró: “Se lo dije en plan de broma. Mi mujer es argentina. Obviamente que tengo que tener un cariño especial por los argentinos también, por Buenos Aires. Por eso todo está bien, no pasa nada. Lo que estoy haciendo es disfrutar al máximo posible”.

Todo un símbolo: la despedida de Cristiano de los Mundiales Ryan Pierse - FIFA - FIFA

Fueron nueve temporadas entre Real Madrid y Barcelona (el mejor de todos los tiempos) y unos 16 como su alter ego. La carrera por el Mundial ya vio una maldita bandera a cuadros. “No me falta nada en la vida. Ha sido muy generosa conmigo. Nunca esperé ganar. Agradezco las críticas porque de eso también he aprendido. Quiero disfrutar”, cuenta la leyenda, que despierta amores y odios desde el primer día que se puso los botines en Sporting de Lisboa.

El Mundial (este Mundial) lo encontró grande. En todo sentido. Su mejor gol... fue anulado por medio hombro izquierdo, en el gran (y polémico) Portugal-Croacia. Roberto Martínez, el entrenador, se va de Portugal con una sentencia. “Fue un capitán ​ejemplar. Y no hablo solo de goles. Es su compromiso, su manera de vivir el fútbol. Es un icono. Quiero agradecer todo lo que hizo”, asegura.

¿CR7 sigue en la selección? ¿Va a mantener el fuego sagrado a seis meses de cumplir 42?

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

“No decido las cosas con la cabeza caliente, ni quiero quitar la atención de lo que se hizo en el Mundial con una decisión personal. El balance del torneo es que podríamos haberlo hecho mejor, pero fuimos eliminados por un equipo que va a estar en la final o cerca. Me voy con la conciencia tranquila, di lo mejor de mí, dimos lo mejor de nosotros y cuando es así no hay nada que reprocharse”, sostiene, en la despedida, con el pecho inflado, como en toda su carrera.

Ya sin lágrimas y con una cuenta pendiente que, tal vez, solo confiese acostado en el diván.