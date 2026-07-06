El llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en su último Mundial

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, rompió en llanto tras la eliminación ante España, en el marco de lo que fue su sexto y último Mundial. Una vez que finalizó la derrota agónica por 1 a 0, el exfutbolista de Real Madrid se acercó junto con sus compañeros a la hinchada del país europeo y no pudo contener la tristeza luego de ser aplaudido.

Días atrás, el 23 de junio, Cristiano Ronaldo se había convertido en el único jugador en marcar en seis Copas del Mundo distintas, mientras su selección se postulaba como una de las candidatas a quedarse con el trofeo. Sin embargo, en el camino tuvo rivales difíciles: Croacia en 16avos, a quien le ganó en los últimos minutos, y España en octavos, con quien perdió y quedó eliminada.

¡LAS LÁGRIMAS DE UNA VERDADERA LEYENDA! Cristiano Ronaldo lloró en su último partido en una Copa del Mundo ¡Muchas gracias por todo tu fútbol!



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Cuando el árbitro inglés Anthony Taylor decretó el final del encuentro, las miradas se posicionaron en el delantero portugués, que, tal como ya había adelantado, estaba disputando su último Mundial. En un principio, el goleador mantuvo la entereza y se limitó a agachar los brazos.

Luego, el plantel portugués se acercó hacia la tribuna en la que se encontraba su hinchada, con aplausos. En ese momento, Cristiano Ronaldo hizo un gesto de disculpas por no haber cumplido el objetivo y automáticamente se quebró en llanto. Más tarde, jugadores rivales, como Rodri y Lamine Yamal, lo respaldaron y le brindaron su apoyo.

La reacción de Cristiano Ronaldo tras la derrota de Portugal Catherine Ivill - AMA - Getty Images North America

La escena del llanto del atacante ya se había visto en el Mundial anterior: en Qatar 2022, después de perder 1 a 0 ante Marruecos en cuartos de final, el jugador de Al-Nassr abandonó el campo de juego con lágrimas en los ojos y completamente desconsolado, aunque, ya en esa misma ocasión, había advertido que no se trataba de su última Copa del Mundo.

A los 41 años, Cristiano Ronaldo indicó antes del cruce contra España que esta fue su última Copa del Mundo y ratificó su decisión después de la eliminación: “Seguramente fue mi último Mundial, no hay vuelta que dar. Selección ya veremos. Quiero estar con la cabeza fría y tranquilo para poder decidir de la mejor manera. Necesito hablar con mi familia y la gente que me quiere. No voy a tomar una decisión ahora porque sería desviar la atención por algo personal y no quiero hacerlo. Salgo triste pero tranquilo de que he dado lo mejor”.

La curiosa declaración

El delantero también habló en zona mixta con la prensa y analizó el partido de los octavos de final. Se mostró con “tranquilidad” por haber dado lo máximo en sus más de 20 años en la selección portuguesa y dejó una declaración llamativa respecto a sus títulos con su país.

“Estoy como me levanté hoy, igual, con la conciencia tranquila. He dado lo mejor y he ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no tenía ganado ningún título, así que estoy contento”, dijo.

"ANTES DE CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL NO HABÍA GANADO NINGÚN TÍTULO. CON CRISTIANO RONALDO GANÓ 3. EL TÍTULO DE 2016 VALE COMO UN MUNDIAL PARA MI"



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Luego, afirmó: “El mayor título que gané en la selección fue la Euro 2016, que, para mí, sinceramente, tiene la misma dimensión que un Mundial. Por eso salgo con la conciencia tranquila. Ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue”.