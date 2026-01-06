Lafont bajo los tres palos: el arquero que divide a dos naciones en el cruce más caliente de la Copa Africana

En el fútbol moderno, las fronteras son líneas cada vez más difusas, pero las raíces suelen reclamar su lugar. El caso de Alban Lafont ha dejado de ser un simple paso por las oficinas de la FIFA para transformarse en un asunto de Estado en la zona occidental de África. El arquero que nació en Uagadugú y creció bajo el ala de la elite política de Burkina Faso, es uno de los posibles encargados de custodiar el arco del vecino y eterno rival, Costa de Marfil, en el duelo por los octavos de final de la Copa Africana.

La polémica no tardó en estallar dentro del propio vestuario marfileño. “Es de Burkina Faso, pero eligió Costa de Marfil. No es marfileño, pero tiene el pasaporte”, señaló Nicolas Pépé, considerado como uno de los mejores futbolistas marfileños en la actualidad y que fue desafectado de la convocatoria después de sus declaraciones.

🇨🇮 Desde Costa de Marfil apuntan que Nicolas Pépé se habría caído de la convocatoria por sus comentarios sobre el portero Albon Lafont:



🗣️ “Albon Lafont juega para Costa de Marfil y ni siquiera es marfileño, es originario de Burkina Faso”.pic.twitter.com/DHQug1xGNW — David Moliner (@DavidMolinerC) December 10, 2025

En efecto, Lafont nació en Uagadugú, la capital de Burkina Faso, pero cuenta con la nacionalidad marfileña por parte de su abuela materna y con la francesa por residir durante su niñez y adolescencia en el territorio europeo.

Convocado solo una vez por Francia sin debutar en septiembre de 2022, el arquero del Panathinaikos llevaba varios meses en la mira de Burkina Faso e incluso se viralizó una fotografía con la camiseta del seleccionado burkinés. Su decisión de representar a Costa de Marfil sorprendió a muchos e incluso al entrenador de Los Potros, Brama Traoré.

Etalons : Alban Lafont proche de la sélection de Burkina Faso pic.twitter.com/SJkMqgWvZH — FasoSports (@fasosports18) October 18, 2024

“No sé qué causó la ruptura de las negociaciones. La directiva quiere que cada jugador que se una al equipo esté aquí para representar a la bandera, no para obtener beneficios personales. Le deseo todo lo mejor. No podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiere”, señaló el entrenador cuando se oficializó la convocatoria de Lafont para Costa de Marfil.

Para colmo, las relaciones entre ambos países no están en su mejor momento. En abril de 2025, el gobierno militar de Burkina Faso llegó a acusar a Costa de Marfil de coordinar un intento de golpe de Estado que tenía como objetivo final asaltar la presidencia ubicada en Uagadugú.

¿Falta de patriotismo?

En los últimos años, una importante cantidad de futbolistas tomaron la decisión de representar a una selección de África, apoyándose en la nacionalidad de sus antepasados, frente a la falta de oportunidades en los seleccionados de Europa.

En un primer momento, Lafont decidió vestir la camiseta de Francia e incluso disputó los mundiales juveniles. Ante la falta de oportunidades en la selección mayor, terminó por decidirse en representar a Costa de Marfil.

La decisión del arquero del Panathinaikos estuvo relacionada en que el seleccionado marfileño ofrece una vidriera mundialista (ya están clasificados para el Mundial 2026, donde compartirán grupo con Alemania y Ecuador), algo que Burkina Faso difícilmente puede igualar en el corto plazo.

En ese marco, Pépé cuestionó también la decisión tomada por Lafont: “¿Un jugador que elige la selección francesa y luego la africana? Si un jugador hace eso y yo soy el entrenador o el presidente de la federación, le digo que no directamente. Eso significa, por ejemplo, que Costa de Marfil es tu segunda opción”.

Las redes sociales toman protagonismo

Como era de esperarse, la polémica que gira en torno a Alban Lafont llegó también a las redes sociales. Tras las declaraciones de Nicolas Pépé, se multiplicaron los posteos de hinchas marfileños que exigieron “sentido de pertenencia”.

El debate se volvió feroz ya que se empezó a cuestionar si un jugador que esperó hasta los 26 años un llamado de Francia puede sentir la misma pasión que aquel que eligió la camiseta de Costa de Marfil desde el primer día.

Los hinchas marfileños han multiplicado sus reclamos exigiendo ‘entrega absoluta’ y rechazando lo que consideran un desembarco por conveniencia. En grupos de Facebook y cuentas de X (ex Twitter), la consigna es clara: la selección no debe ser un refugio para quienes ven en la camiseta naranja una segunda opción tras el rechazo europeo.

Lafont reflotó las críticas de los marfileños después de su mala actuación frente a Gabón KHALED DESOUKI - AFP

En ese sentido, el portal especializado Sport News Africa reflejó el malestar de la prensa local al señalar que Lafont eligió a Costa de Marfil por “descarte”, tras haber sido el “niño mimado” de Francia.

El martes, bajo los tres palos y frente a los ojos de su patria de nacimiento, Lafont tendrá la oportunidad de demostrar que su elección fue la correcta. Si bien los cañones del entrenador Emerse Faé apuntan a que Yahia Fofana sea el titular, la buena temporada que viene mostrando el arquero del Panathinaikos podría darle la oportunidad de torcer el rumbo.