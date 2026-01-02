Así está el cuadro de octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Los 16 seleccionados que atravesaron la etapa de grupos competirán en la primera instancia de eliminación directa del certamen que se disputa en Marruecos
La Copa Africana de Naciones Marruecos 2025-2026 cerró el último día del año pasado la etapa de grupos y se diagramaron los cruces de octavos de final con los 16 seleccionados que se clasificaron. Los ocho equipos que no lograron el objetivo de ser primero o segundo en sus respectivas zonas ni tampoco quedaron entre los mejores cuatro terceros, cerraron su participación.
En la parte izquierda del cuadro se emparejaron Malí vs. Túnez; Senegal vs. Sudán; Egipto vs. Benín; y el campeón defensor, Costa de Marfil, vs. Burkina Faso. En la derecha, en tanto, Argelia vs. República Democrática del Congo; Nigeria vs. Mozambique; Sudáfrica vs. Camerún; y el anfitrión vs. Tanzania.
- Los partidos del campeonato no se emiten por TV ni sus plataformas digitales en la Argentina. La única alternativa para ver los duelos es el canal de You Tube de Claro Sports, que no requiere ser cliente ni suscriptor para acceder al contenido.
Octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Malí vs. Túnez - Sábado 3 de enero a las 16 en el estadio Mohammed V de Casablanca.
- Senegal vs. Sudán - Sábado 3 de enero a las 13 en el Gran Estadio de Tánger.
- Egipto vs. Benín - Lunes 5 de enero a las 13 en el Gran Estadio de Agadir.
- Costa de Marfil vs. Burkina Faso - Martes 6 de enero a las 16 en el Gran Estadio de Marrakech.
- Argelia vs. República Democrática del Congo - Martes 6 de enero a las 13 en el estadio Príncipe Heritier Moulay El Hassan de Rabat.
- Nigeria vs. Mozambique - Lunes 5 de enero a las 16 en el estadio de Fez.
- Sudáfrica vs. Camerún - Domingo 4 de enero a las 16 en el estadio Al Medina de Rabat.
- Marruecos vs. Tanzania - Domingo 4 de enero a las 13 en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.
Los ganadores de cada uno de los ocho cruces avanzarán a los cuartos de final, programados para el viernes 9 y sábado 10 de enero. La definición está prevista para el 18 de enero en el Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat.
Esta es la 35ª edición del certamen más importante de selecciones de África y se desarrolla entre fines de 2025 y principios de 2026 a raíz de que la fecha estipulada inicialmente (junio-julio de 2025) fue ocupada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con el Mundial de Clubes. La sede inicial elegida había sido Guinea, que heredó la organización de Costa de Marfil y, luego, fue despojada por no cumplir con los procesos estipulados por la CAF. Así, se realizó una nueva licitación y ganó Marruecos.
Tabla de campeones de la Copa de África
Los 34 torneos que se completaron de la Copa Africana de Naciones hasta el momento los ganaron 15 países diferentes. El máximo campeón es Egipto con siete coronas en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010 seguido de Camerún con cinco vueltas olímpicas. El podio lo completa Ghana, con cuatro. El último vencedor es Costa de Marfil, que se llevó el trofeo en 2023 y llegó a tres conquistas junto a Nigeria, su derrotado en la definición.
- Egipto - 7 títulos
- Camerún - 5
- Ghana - 4
- Nigeria / Costa de Marfil - 3
- Argelia / República Democrática del Congo - 2
- Zambia / Túnez / Sudán / Senegal / Marruecos / Etiopía / Sudáfrica / Congo - 1
