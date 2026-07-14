Lamine Yamal palpitó el cruce contra Francia y puso a España como favorita: “Como en 2010”

El delantero español Lamine Yamal palpitó el cruce contra Francia por las semifinales del Mundial 2026 y planteó que su selección es la principal candidata a quedarse con la Copa del Mundo. En conferencia de prensa, el jugador de Barcelona argumentó que la Roja es la última campeona de la Eurocopa, insistió en que no tiene miedo del plantel francés y, en el marco de su cumpleaños 19, comentó qué le gustaría autoregalarse.

“El partido de mañana (martes) es el más importante que voy a jugar, top 1. Me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo, sobre todo. Es difícil, como todos los títulos de selecciones, pero sí nos vemos todos como campeones del mundo como en el 2010. ¿Por qué no?“, señaló el futbolista que este lunes festejó su cumpleaños años.

"ME PREGUNTARON A MI SI ME DABA MIEDO FRANCIA Y YO DIJE QUE NO, SOMOS LOS CAMPEONES DE EUROPA"



🔥 Lamine Yamal sacó pecho, reafirmó su postura y va por TODO este martes... ¿Se picó la previa?



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Además, continuó: “Mis declaraciones no se malinterpretaron, me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que no, obviamente. Somos dos campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Entonces, es como afirmó [Jules] Koundé, esto es fútbol y hay que tomarlo como total”.

Desde hace días, Yamal viene palpitando el enfrentamiento con declaraciones filosas. Tras la clasificación ante Bélgica aseguró que ninguna selección le jugó a España “de igual a igual” y, en la antesala del cruce con Francia, marcó que su país es el favorito a clasificar a la final. En este sentido, destacó que la Roja “maduró mucho” desde el debut ante Cabo Verde en su camino hasta las semifinales y remarcó que el plantel supo reponerse de las adversidades.

Lamine Yamal en la conferencia de prensa previa al partido contra Francia Tony Gutierrez - AP

“Desde el partido del debut ante Cabo Verde hasta hoy hemos madurado mucho. Pasamos por momentos difíciles, como en el primero o contra Bélgica cuando nos empató. Creo que desde la Eurocopa estamos creciendo mucho como equipo y familia y estamos orgullosos de eso. Sabemos pasarla mal”, indicó.

También se sacó el peso de encima y dijo que no tiene ninguna presión de cara al partido del martes: “Todos dicen que no estoy en mi mejor nivel, así que no tienen que esperar nada de mí mañana. Pero yo estoy seguro de que va a ser un día muy especial”.

Lamine Yamal: "Yo me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York" FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre otros temas, Yamal, que este lunes está cumpliendo 19 años, agradeció los mensajes que recibió tanto en la conferencia como en sus redes sociales. “De momento no he recibido muchos regalos, tengo que ver a mi familia aún. Pero yo me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York”, sostuvo en referencia a la ciudad donde se disputará la final del Mundial.

Por otra parte, se refirió a la declaración del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, quien dijo que la selección dirigida por Didier Deschamps “no tiene jugadores franceses”. El atacante español repudió el comentario y expresó: “No creo que haya espacio para hablar de eso, pero si el fútbol sirve para algo, es para integrar a la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros. Al final, el fútbol es eso. Yo no puedo hablar de lo que haya dicho otra persona”.

La palabra de los técnicos

Los entrenadores de ambas selecciones también hablaron en la conferencia de prensa en la antesala del partido y, a diferencia de Yamal, se mantuvieron más cautelosos. El director técnico español respaldo a su figura, mientras que el francés propuso a su rival como el principal candidato a pasar a la final.

"EL GRAN DÍA DE LAMINE ESTÁ POR LLEGAR. ESPERO QUE SEA MAÑANA... Y SINO EN LA FINAL"



💎 Luis de la Fuente tiene mucha fé en que Yamal aparezca en su máximo esplendor



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Por un lado, Luis de la Fuente, entrenador de España, aseguró que el “gran día” del futbolista de Barcelona en el Mundial está “por llegar”. “Le digo que tenga tranquilidad. Ya era mayor de edad el año pasado pero ya le queda poco de fútbol. Que disfrute y saque la ansiedad. Él lo sabe hacer. Su gran día ya va a llegar, espero que sea mañana y, sino, en la final, si es que podemos pasar”, remarcó.

En tanto, Didier Deschamps ratificó que, para él, España es la favorita para quedarse con la Copa del Mundo. “Con lo que ha hecho lo confirmo. En el primer partido contra Cabo Verde no, pero en el resto se consolidó. No quiero meter presión a Luis y su equipo, ya que sabe que su gente está esperando mucho”, declaró.