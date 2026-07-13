Un jugador de Francia le respondió a Lamine Yamal tras su advertencia de que deberían temerle a España

El futbolista francés Ibrahima Konaté le respondió a Lamine Yamal luego de que asegurara que la vigente subcampeona debe tenerle miedo a España de cara al cruce de semifinales del Mundial 2026 porque ya los vencieron en la Eurocopa 2024. En esta ocasión, el defensor central redobló la apuesta y afirmó: “Puede decir lo que quiera”.

“Honestamente, no escuchamos lo que dice. No debemos tenerle miedo a nadie, sino permanecer humildes y no caer en esa trampa en este punto de la competición. Él puede decir lo que quiera, nosotros intentaremos prepararnos lo mejor posible para este momento y al final del partido espero que el resultado sea favorable para nosotros”, declaró Konaté durante una conferencia de prensa.

Días atrás, cuando se definieron los cruces de la anteúltima instancia de la Copa del Mundo, Yamal palpitó el enfrentamiento, desmintió tenerle miedo a Francia y dijo que ellos deben estar asustados porque España los eliminó en la Eurocopa 2024. Sin embargo, también aclaró: “Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra ellos somos nosotros“.

Ibrahima Konaté es uno de los defensores de Francia Carmen Mandato - FIFA - FIFA

Además, siguió: “Espero un equipo que venga por nosotros pero no todo el partido, no creo que haya una selección que nos vaya a jugar a marcar todo el campo pero todos sabemos que Francia tiene jugadores de mucha calidad arriba y abajo un muy buen físico. Jugaremos como nosotros sabemos y con valor“.

El delantero de Barcelona se mostró confiado tras la victoria ante Bélgica en cuartos de final, sobre la cual afirmó que España fue “muy superior” y jugó “un fútbol muy bonito”. “Al final, la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú”, sentenció.

Incluso antes de que inicie el Mundial, a Yamal se le consultó, en el canal oficial de la selección española, sobre la delantera de Francia y el atacante minimizó el comentario. “¿Y nosotros?“, retrucó al lado de Nico Williams, otro de los extremos del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Konaté y Cucurella jugarán en Real Madrid la próxima temporada PETER POWELL - AFP

El cruce entre Francia y España será el próximo martes a las 16 (hora argentina) y el ganador enfrentará en la final al vencedor entre la selección argentina e Inglaterra. En tanto, el perdedor disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio.

Konaté, el flamante refuerzo de Real Madrid

En la conferencia de prensa de este domingo, Konaté, que días atrás fue oficializado como refuerzo de Real Madrid, expresó su emoción por sumarse al conjunto español, junto con otras figuras, como Bernardo Silva y Marc Cucurella. "Es el club más grande de la historia. Es un sueño, pero es bastante extraño porque hasta que no te pones la camiseta, no te das cuenta“, señaló el jugador que hasta la última temporada defendió la camiseta de Liverpool.

En cuanto al Mundial, se le consultó sobre su relación con Didier Deschamps y el defensor -que hasta ahora solo tuvo 14 minutos en el cruce ante Noruega por la fase de grupos- destacó las cualidades del entrenador: “Es fuerte y muy honesto”.