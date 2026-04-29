Lanús le ganó Liga Deportiva Universitaria y ganó terreno en la Copa Libertadores

A Lanús le costó y, cuando empezaba a resignarse, consiguió un importante triunfo por 1-0 frente a Liga Deportiva Universitaria. El conjunto argentino igualó en puntos (6) a los ecuatorianos en la cima del Grupo G de la Copa Libertadores, aunque, por diferencia de goles, queda en el segundo escalón.

El próximo compromiso del Granate será frente a Always Ready, en el Alto, a 4150 metros sobre el nivel del mar, el martes 5 de mayo, por la cuarta fecha.

El partido era crucial para Lanús, que no empezó bien en la Libertadores, en la que cayó en el debut ante Mirassol, en Brasil, por 1-0. Aunque luego venció como local a Always Ready, de Bolivia, por 1-0, con gol de Yoshan Valois, el juego del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino sigue sin levantar vuelo.

El festejo entre el colombiano Yoshan Valois y Agustín Cardozo, autor del gol de Lanús ante Liga Deportiva Universitaria, por la Copa Libertadores LUIS ROBAYO - AFP

Lanús se movió bajo una constante de los últimos tiempos: tuvo el dominio de la pelota y del desarrollo, pero le costó demasiado conseguir la profundidad necesaria. El DT Mauricio Pellegrino insiste con Ramiro Carrera, habitual mediocampista, en la posición de centrodelantero, pese a que el colombiano Valois marcó un par de goles desde que llegó para reemplazar a Rodrigo Castillo. Walter Bou, este martes suplente, perdió demasiado terreno.

El gol de Cardozo

CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL DE LANÚS! A los 74 minutos, Cardozo pone en ventaja al Granate.



Lanús le gana 1-0 a la Liga de Quito en el Sur.



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En el primer tiempo, la situación más clara para los locales fue un remate desde afuera del área de Marcelino Moreno que rebotó en el travesaño, tras un desborde de Eduardo Salvio.

Liga Deportiva Universitaria, a priori el adversario más fuerte de la zona, se agrupó bien atrás y se mantuvo agazapado en busca de alguna réplica. Pero nunca complicó a Nahuel Losada, que apenas contuvo un par de remates de media distancia en la segunda etapa.

Pellegrino buscó una reacción con cambios previsibles, que en otros partidos le dieron resultados. Dylan Aquino reemplazó a Lucas Besozzi y Valois ingresó por Carrera. Ambos le dieron un poco más de velocidad al ataque, pero el problema fueron siempre los mismos: la sorpresa, la precisión y la velocidad.

El tema principal para Lanús era luchar contra el nerviosismo y atacar sin quedar mal parado en el fondo. Hasta que otra vez Pellegrino hizo más cambios y, llamativamente, los que dieron resultado: los de los mediocampistas. Agustín Cardozo por Felipe Peña Biafore y el chileno Matías Sepúlveda por Salvio.

Del rebote de un córner llegó un centro de Moreno que aprovechó Cardozo -apareció por sorpresa por la izquierda-, que definió con una pirueta de primera. Hubo suspenso en la definición, ya que el VAR chequeó la posición de Moreno, hasta que después de unos minutos convalidó el tanto.

El intento de Eduardo Salvio, de Lanús, frente a la complicada marca de Liga Deportiva Universitaria LUIS ROBAYO - AFP

Lanús trató de aumentar el marcador, pero las réplicas no surtieron el efecto deseado y fueron desbaratadas por la defensa ecuatoriana.

Lanús mantiene posibilidades en los tres campeonatos. En el torneo Apertura, el conjunto granate ya está clasificado para los octavos de final y este sábado, ante Deportivo Riestra, en el sur, definirá su posición y, por consiguiente, el rival. Además, en la Copa Argentina avanzó a los 16os de final, etapa en la que se enfrentará con Instituto. Será cuestión, entonces, de sincronizar el juego para que los resultados no sean tan ajustados.