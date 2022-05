Lanús, otra vez campeón de Reserva: el gesto de los jugadores del Granate con el subcampeón Estudiantes

Lanús venció este domingo por 1-0 a Estudiantes de La Plata, se consagró campeón del torneo de Reserva de la Copa de la Liga 2022 y vuelve a ser el monarca de la categoría, algo que ya había logrado en la temporada 2020/2021. El recambio de los chicos le vendrá bien a Jorge Almirón, que no le fue bien en la Copa de la Liga (12° en la Zona 2), pero tiene la esperanza de seguir avanzando en la Copa Argentina frente a Godoy Cruz y en los octavos de final de la Sudamericana, que tendrá como rival a Independiente del Valle en la segunda mitad de 2022

El dato saliente de la jornada se vio en la previa de la entrega de premios. Allí, antes de que subieran a la tarima a recibir su correspondiente medalla de subcampeón, el plantel pincharrata atravesó un pasillo conformado por los jugadores de Lanús, que aplaudió a su rival por la campaña realizada, uno de los mejores de la etapa regular.

En tiempos donde los jóvenes deben afirmarse en el último escalón antes de buscar la consolidación en Primera y en el profesionalismo, el hecho de que este torneo sea televisado contribuye a que incorporen este tipo de mensajes: el reconocimiento al contrincante.

“Lanús es campeón porque trabaja muy bien, es un club ordenado que tiene una idea de juego y una forma. Cualquiera sabe cómo jugamos. Y lo valientes que son los jugadores. No cualquiera juega desde el fondo así. Fuimos los mejores del torneo”, destacó Rodrigo Acosta, DT del conjunto granate (y hermano de Lautaro, delantero de la primera e ídolo de los hinchas), quien ya se había consagrado hace dos años.

Rodrigo Acosta volvió a levantar un título con la Reserva del Granate: "Lanús es campeón porque se trabaja muy bien, es un club muy ordenado."

Luego, en declaraciones a TNT Sports agregó: “Repetimos dos o tres jugadores del campeonato 19/20, pero el día a día es El día a día es saber que van a venir cambios y que los tenemos que asumir como tal. Es un trabajo en conjunto en Lanús: primera, reserva y juveniles. Es la gente, sus recursos humanos, es eso. Ganar me pone contento, pero lo importante es el trabajo con los chicos”.

“El hecho de ser campeones no me cambia nada. Yo tengo lo mejor de los chicos. Yo no tengo jugadores para rellenar el plantel, todos jugaron; Lucas Irusta estaba entrenando con nosotros y al otro día estuvo en el banco de primera; hay chicos también en la selección que está disputando el torneo en Toulon”, explicó el entrenador.

¡Lanús Campeón! Los pibes de la reserva festejan tras derrotar 1 a 0 a Estudiantes en la final.

El gol del conjunto granate fue anotado por el delantero Gonzalo Torres a los 26 minutos de la primera etapa en el encuentro decisivo jugado en el estadio Centenario de Quilmes. El partido se jugó con tensión y muchos nervios. Era algo lógico porque los juveniles sentían que tenían mucho en juego. Varios de ellos fueron teniendo las oportunidades de sumarse en la última Copa de la Liga a concentraciones y chances de estar en el banco de suplentes o hasta ser titulares cuando los equipos le dieron prioridad a los certámenes internacionales.

En semifinales, Lanús había vencido por 2-1 a Centra Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el “Pincha” había superado a River 3 a 1. El triunfo más festejado de los chicos granates fue el clásico ante Banfield, Lo superó por penales (tras igualar por 1-1 en los 90 minutos), por los cuartos de final.

Los dos equipos compartieron la Zona 2 de la fase regular del torneo, en la que los de La Plata finalizaron en la primera posición, mientras que los de Zona Sur terminaron como escoltas con 27 y 25 puntos, respectivamente.

La formación de todo el plantel de la Reserva de Lanús que salió campeón este domingo ante Estudiantes Prensa Lanús