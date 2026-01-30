Lanús volvió a sumar y es uno de los punteros en el comienzo del torneo Apertura

Lanús aprovechó la ventaja que dio su rival al quedarse pronto con diez jugadores, y venció a Unión en el sur por 2-1, en uno de los partidos jugados el jueves por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Ramiro Carrera, a los 48 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el actual campeón de la Copa Sudamericana; aumentó Marcelino Moreno a los 11 de la segunda mitad, y Cristian Tarragona achicó distancias a los 21 del segundo periodo para el Tatengue, que jugó medio partido con diez por la expulsión de Valentín Fascendini a los 45, por una sujeción como último hombre sobre el delantero Rodrigo Castillo, en una acción que no había sido validada originalmente por el árbitro Fernando Espinoza, que corrigió a instancias del VAR.

Marcelino Moreno, autor del segundo gol, maniobra ante la marca de Vargas y Julián Palacios JUAN MANUEL BAEZ

De este modo, el equipo liderado por Mauricio Pellegrino alcanzó a Vélez en la cima de la Zona A con 6 puntos, antes del encuentro frente a Instituto, en Córdoba, el próximo martes desde las 21.15 por la tercera jornada. Del otro lado, el conjunto santafesino sigue sin sumar de a tres, ya que venía de una igualdad en el estreno ante Platense. El equipo de Madelón recibirá a Gimnasia de Mendoza el lunes próximo, a las 22.

Unión superaba en varios pasajes del juego a Lanús durante el tramo inicial primer tiempo, pero el desarrollo cambió a partir por la expulsión de Fascendini, por una infracción sobre Rodrigo Castillo cuando este se dirigía en carrera hacia el arco rival. Un rato antes, hubo un incidente con Mateo Del Blanco, que luego de cometer una infracción en ataque se llevó un golpe en la boca -cayó sobre el botín de Tomás Guidara- que le hizo perder uno de sus dientes. No obstante, su compañero Agustín Colazo lo encontró en el césped y lo guardó antes de reanudar el juego.

El primero de Lanús; Carrera se anticipa y define ante la salida del arquero JUAN MANUEL BAEZ

Con superioridad numérica en el campo, el local tomó el control del partido y antes del descanso abrió la cuenta por medio de Ramiro Carrera, que empujó al fondo de la red un centro desde la derecha de Eduardo Salvio.

En la segunda parte, el Granate estiró su dominio y amplió diferencias con una certera definición de Marcelino Moreno, luego de un contraataque con ventaja numérica y tras otra asistencia de Toto Salvio.

Lo mejor del partido

Madelón ensayó unos retoques, acomodó al equipo para darle un poco más de solidez en defensa, y un rato después alcanzó el descuento: Julián Palacios condujo el balón por varios metros, tomó mal parado al local en el fondo y habilitó a Cristian Tarragona, goleador del Tatengue, que definió sin problemas por encima de Nahuel Losada.

Después del descuento, el equipo santafesino inclinó el terreno con más voluntad que ideas ante un Lanús que sufrió en el tiempo añadido, cuando Unión tuvo un par de llegadas que no resolvió bien, y cerca estuvo de arrebatarle la victoria a un Lanús que empezó el torneo de la mejor manera, al menos en lo numérico.