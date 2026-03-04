Lanús vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura
Se enfrentan en la Fortaleza en un encuentro del grupo A postergado de la fecha 7, con hinchas visitantes
¡Gol de Boca!
Aranda llegó al fondo, asistido por Blanco, y tiró el centro, Losada metió el manotazo y Merentiel estaba alerta para buscar la pelota y, de cabeza, aumentar la diferencia. Boca gana por 2-0, aprovechando al ciento por ciento las pelotas que Lanús no logró despejar.
Lanús se adelanta, Boca espera
En desventaja, Lanús se adelanta y busca el área de Boca, que responde de contragolpe cuando recupera y piensa en Paredes y Aranda como primeras opciones para avanzar con precisión. El Granate apela a los centros, hasta aquí.
¡Gol de Boca!
Una corrida de Aranda por izquierda hace ilusionar a Boca. El mediocampista dejó en el camino a varios rivales y llegó hasta el área. Enseguida, tras un mal despeje, un remate de Ascacibar desde la puerta del área se desvió en Canale y se metió casi en un ángulo para el 1-0. Gana el Xeneize en la Fortaleza.
¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...— SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/A1uMSfIcZA
Un comienzo para estudiarse
Un inicio con buenas intenciones de ambos equipos, pero sin trabajo para los arqueros todavía. Boca, que juega más adelantado, apuesta a los centros a sus dos delanteros en sus dos primeros avances.
¡Se juega!
Mueve Boca a través de Bareiro y está en juego el partido con Lanús.
Boca rinde tributo al campeón: los equipos, a la cancha
Salen los equipos a la cancha en la Fortaleza. Boca lo hizo primero, se situaron sus jugadores en dos filas y sus colegas de Lanús avanzaron entre ellos recibiendo los aplausos. Hay fiesta en el Sur antes del inicio. En minutos, tras el sorteo, comenzará a rodar la pelota.
¡PASILLO PARA EL RE-CAMPEÓN! Boca y un homenaje para Lanús, que viene de conquistar la Recopa #Sudamericana 2026 tras vencer a Flamengo en el Maracaná.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MwSxWrY7ho
Un gran clima en las tribunas y promesa de "pasillo"
Los jugadores de Lanús y Boca hacen el calentamiento en medio de un gran clima por la presencia de las dos hinchadas y en la pantalla del estadio se ofrece la información de los equipos, con el grito de “Dale campeón” cuando se observan las imágenes de los futbolistas locales. Por su consagración en la Recopa Sudamericana, el Xeneize le hará pasillo al conjunto que se consagró el jueves ante Flamengo en el Maracaná.
Los 11 de Lanús
Para jugar con Boca, el DT Mauricio Pellegrino vuelve a tener en consideración a la mayoría de los habituales titulares, muchos de ellos tras descansar el fin de semana. Así, el Granate saldrá con Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou.
#JuegaLanús 🇱🇻 ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE pic.twitter.com/H2XUnOArKs— Club Lanús (@clublanus) March 4, 2026
Los titulares de Boca
Para visitar a Lanús, el entrenador Ubeda dispuso que Boca salga a jugar desde el comienzo con el siguiente equipo: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Aranda, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 4, 2026
¡Así formará #Boca para enfrentar a Lanús!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/AlH6DFUZcO
Boca y una racha adversa alarmante
Hay una estadística que es contundente: Boca lleva cuatro meses sin ganar un partido como visitante. El dato refleja la otra parte de la realidad en medio del clima adverso que rodea al equipo. La última vez que venció en esa condición fue el 2 de noviembre en La Plata, ante Estudiantes, por la fecha 14 del Torneo Clausura, todavía impulsado por el envión anímico de un triunfo frente a River, con Ubeda por entonces como interino, jugándose su continuidad partido a partido. El DT ya no tiene margen de error actualmente, por la crisis de resultados, juego discreto y la reprobación del público.
Un Boca en problemas: no gana hace cuatro fechas
Para Boca, el partido de esta noche con Lanús le servirá para ponerse al día en el grupo A del Torneo Apertura, donde acumula nueve puntos y está fuera de la zona de clasificación a los playoffs. El sábado pasado, el Xeneize igualó 1-1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, acumuló su tercer empate seguido y registra cuatro encuentros sin victorias, lo que refleja la crisis futbolística que atraviesa el plantel dirigido por Claudio Ubeda. En el medio, avanzó en la Copa Argentina con un triunfo por 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy que no aplacó los ánimos.
Cómo llega Lanús
Lanús tiene dos encuentros pendientes para ponerse al día en el Apertura, donde acumula nueve puntos, con dos éxitos, tres empates y una derrota. Un juego adeudado es con Argentinos Juniors, por la sexta fecha, que todavía no fue reprogramado. El otro es el que disputará con Boca hoy, tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana al vencer a Flamengo en el Maracaná en tiempo suplementario el jueves pasado. Días después, con un equipo con mayoría de suplentes, igualó 1-1 en su visita a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura.
Una tribuna para los visitantes
Los hinchas de Boca tienen la posibilidad de ver el partido de su equipo esta noche en la cancha de Lanús, ya que fue autorizada una tribuna con 12.500 localidades para los visitantes. Eso sí, solamente pueden llegar al estadio desde Remedios de Escalada y con un único acceso por la puerta 9, junto al vallado sobre la calle Berón de Astrada que traza el límite con Lanús Este. Eso le representa un ingreso cercano a los 1.150 millones de pesos a la Tesorería del Granate, por el costo de 90.000 más gastos de servicio cada una.
Bienvenidos a la cobertura de Lanús - Boca
En la Fortaleza, Lanús y Boca se enfrentan esta noche, desde las 21, en un partido postergado de la fecha 7 del grupo A del Torneo Apertura, cuando el Granate estaba disputando su serie de la Recopa Sudamericana con Flamengo. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera y puede verse en vivo a través de ESPN Premium.
Seguí leyendo
"Siempre fui el más chico". Saltó de la Fórmula 4 a la Fórmula 1 en tres años y cumplió la predicción que le hizo a Lando Norris
Un boom con 1000 canchas. A los 17 años se convirtió en el emblema del futsal de los talibanes y alegró a todo Afganistán
"Fue abrumador". ¿La cabeza más que el físico? Fortalezas y debilidades de deportistas, que admiten el poder de los "demonios"
- 1
Mbappé consultó a especialistas de rodilla en Francia y su fecha de regreso a Real Madrid es incierta
- 2
Cristiano Ronaldo, con una lesión en el tendón de la corva: el parte médico de Al Nassr a 100 días del Mundial
- 3
Chacho Coudet fue presentado oficialmente como nuevo DT de River: “Ahora empieza lo lindo”
- 4
Posiciones del Torneo Apertura 2026: así quedaron las tablas, tras la fecha 8