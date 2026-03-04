Lanús vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura

Los hinchas de Boca tienen la posibilidad de ver el partido de su equipo esta noche en la cancha de Lanús, ya que fue autorizada una tribuna con 12.500 localidades para los visitantes. Eso sí, solamente pueden llegar al estadio desde Remedios de Escalada y con un único acceso por la puerta 9, junto al vallado sobre la calle Berón de Astrada que traza el límite con Lanús Este. Eso le representa un ingreso cercano a los 1.150 millones de pesos a la Tesorería del Granate, por el costo de 90.000 más gastos de servicio cada una.