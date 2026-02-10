Lanús vs. Talleres, un empate con emociones en el final, llegadas desde los bancos de suplentes
Igualaron 1-1 en la Fortaleza; Río parecía darle la victoria al equipo de Tevez, pero enseguida igualó el juvenil Aquino
- 4 minutos de lectura'
Fue empate, pero no con el 0-0 que permaneció hasta los 45 minutos del segundo tiempo. Los goles llegaron cuando poco quedaba por jugarse, con Lanús y Talleres haciéndose la idea de que la eficacia quedaría para otro momento. Pero en dos minutos ocurrió todo lo que había faltado: emociones, movimiento en el marcador. Y los que transformaron lo que parecía inamovible fueron jugadores que salieron desde los bancos de suplentes.
En Talleres, el brasileño Rick, que había ingresado a los 36 minutos del segundo período, envió el córner que Martín Río, en la cancha desde los 37′, cabeceó tras sacarse una marca encima. Se llegaba a los 46 minutos de la segunda etapa. Un gol de un ex-Banfield, que le mostró su dorsal a la cabecera de Lanús.
Talleres, que venía de derrotas frente a Vélez y Platense, tenía la victoria en el bolsillo, mientras el árbitro Lamolina adicionaba cinco minutos. Lanús estaba cerca de perder un invicto de 12 encuentros en la Fortaleza. Pero también encontró la solución entre los relevos. Dylan Aquino, una joyita de las divisiones inferiores que busca afirmarse en primera, había sustituido a Carrera y definió en la entrada al área con un derechazo bajo y seco. Iban 48’. El pase se lo dio Lucas Besozzi, que en el cuarto de hora final reemplazó a un agotado Salvio.
Atrás había quedado otro tipo de partido, más chato y monótono. El control del juego le correspondió mayormente a Talleres en el primer tiempo, pero las situaciones de gol más claras fueron para Lanús, que en los últimos 15 minutos bien pudo establecer una diferencia en el marcador.
Lo mejor del partido
Al equipo cordobés le gusta tener la pelota, asociarse en campo contrario. Galarza y Ortegoza distribuyen con la vista al frente. El juvenil Baroni, de 17 años y decisivo ante Argentino de Merlo por la Copa Argentina, es una de las apuestas de Tevez por su atrevimiento para gambetear.
Lanús juega con la tranquilidad de tener una formación estable que ya aprobó varios exámenes importantes. Pellegrino repite titulares, por cuarta fecha consecutiva, que garantizan un rendimiento consistente. Incluso Lanús no sufre si no tiene la posesión, especialmente cuando Cardozo y Medina tienen que dedicarse más a la contención que a ser salida.
El dominio de Talleres era sin profundidad. No lo encontraba a Ronaldo Martínez y la zurda de Depietri era intermitente. Lanús aguantaba y proponía poco. Se activó ofensivamente cuando se encontró la mejor sociedad: Moreno-Castillo. Entre los dos convirtieron siete de los 11 goles y dieron tres asistencias en los cuatro partidos anteriores de Lanús. El N° 10 filtró un pase a las espaldas de los zagueros centrales para el ex-Gimnasia, que fue desestabilizado levemente por un empujón de Santiago Fernández cuando definió con un remate desviado.
Enseguida llegaron otras dos ocasiones para Lanús, con un toque forzado de Moreno para conectar un centro cruzado de Canale y un enganche de Salvio que tapó Herrera.
Pellegrino modificó el doble pivote para la segunda etapa con el ingreso de Peña Biafore por Medina. Lanús atacó con más decisión, mientras Talleres perdía a Depietri tras una lesión muscular en una corrida. Al conjunto cordobés le costó más tener la pelota y Lanús se posicionó en campo rival. Siguió buscando por adentro con las conexiones Moreno-Castillo. Al partido le faltaba profundidad, era una carencia compartida.
Cuando Peña Biafore, a los 40 minutos del segundo tiempo, cabeceó por arriba del travesaño dentro del área chica, el 0-0 parecía inmodificable. Los hinchas de Lanús empezaban a olvidarse del partido para vislumbrar la primera final de la Recopa Sudamericana, ante Flamengo, dentro de 10 días. Pero desde la cancha se les reclamó atención. Primero para lamentarse por el gol de Talleres y enseguida para sentir alivio por el empate.
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
