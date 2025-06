Las 5 “misiones” de Carlo Ancelotti para su debut como DT de Brasil con la mira en el Mundial 2026

SAN PABLO.- Tras una calurosa bienvenida a Brasil, llegó la hora de trabajar: Carlo Ancelotti debutará este jueves como DT de la selección ante Ecuador, por las Eliminatorias sudamericanas, con la misión de relanzar el equipo y reconciliarlo con la hinchada. El llamado país del fútbol deposita en el exentrenador del Real Madrid todas sus esperanzas para que la Canarinha de Vinícius Jr. y Raphinha mejore su juego en la eliminatoria, antes del Mundial de Norteamérica el año próximo.

Aunque en zona de acceso directo a falta de cuatro jornadas para el final, Brasil marcha cuarto en el grupo sudamericano, a diez puntos de la líder y ya clasificada Argentina. Estas son las cinco “misiones” que tendrá el italiano, de 65 años, que este lunes dirigió su primer entrenamiento con vistas al partido en Guayaquil, previo al duelo contra Paraguay en Sao Paulo, el 10 de junio.

Encontrar un 9

La cantera parece que se agotó: acostumbrado a contar con goleadores de élite como Romário, Ronaldo o Adriano, Brasil no tiene hoy un centroatacante confiable. En esta eliminatoria, Igor Jesus, del Botafogo de Rio de Janeiro, ha sido el único centrodelantero en convertir y se quedó por fuera de la lista de Ancelotti. Sí estará Richarlison (Tottenham), viejo conocido del italiano por su paso por el Everton inglés, pero es posible que el DT decida prescindir de él ante Ecuador y Paraguay.

Carlo Ancelotti con Richarlison, un viejo conocido en su etapa como DT de Everton, en la Premier League NELSON ALMEIDA - AFP

“La ausencia de un 9 no me preocupa. En el Madrid, Ancelotti consiguió tener un gran equipo sin un centrodelantero, con jugadores como Vinícius y Rodrygo” para compensar, le dijo a la AFP el analista deportivo Juca Kfouri.

Consolidar un mediocampo

Kfouri anticipa que el “problema” principal “será quién alimentará el ataque” de la Canarihna. Con los volantes creativos reemplazados en las canteras brasileñas por los mediocampistas defensivos y los extremos rápidos, la selección se enfrenta a una escasez de ideas y talento en el mediocampo.

En sus dos últimas visitas contra Colombia (2-1) y la Argentina (1-4) ensayó cuatro nombres para esas posiciones: Bruno Guimaraes, Gerson, André y Joelinton. Ninguno convenció.

Casemiro, jugando ante Peru en septiembre de 2023 Martin Mejia - AP

En el Madrid, Ancelotti ”tenía a Toni Kroos como línea de suministro para Vini. Brasil no tiene un Toni Kroos", opina el analista británico Tim Vickery, en el podcast The Brazilian Shirt Name. No en vano, la primera lista de Ancelotti trajo la mayoría de las novedades en el mediocampo, especialmente del excapitán Casemiro (Manchester United), que regresa después de un año y medio. También vuelve Andreas Pereira (Fulham), mientras que Andrey Santos (Strasbourg), una de las esperanzas de la zona, se estrena en una convocatoria para un partido clasificatorio.

Encontrar laterales

Otra crisis de identidad en el fútbol brasileño: la falta de defensores laterales con potencial ofensivo, de la línea de los legendarios Cafú, Carlos Alberto o Roberto Carlos. Ancelotti apuesta por el zurdo Carlos Augusto, quien no estaba en la selección desde 2023 y viene de ser subcampeón de la Champions League con el Inter de Milán.

También contará con la dupla del Flamengo, Wesley y Alex Sandro, a quienes vio jugar en el Maracaná la semana pasada, en una sufrida victoria 1-0 sobre el Deportivo Táchira venezolano por la Libertadores.

Clasificar

Aunque Brasil hasta ahora hizo una campaña floja en las eliminatorias, un debut en la serie de Carletto con dos victorias podría brindar una clasificación anticipada. Pero tendrá enfrente a dos rivales sólidos, especialmente Ecuador (segundo, con 23 puntos), por delante de Brasil, con 21, los mismos que Paraguay, quinto.

Carlo Ancelotti con Raphinha durante el entrenamiento de este lunes en San Pablo NELSON ALMEIDA - AFP

“Ecuador es el favorito en el partido contra Brasil. Y contra Paraguay va a ser muy difícil”, adelanta Kfouri. En septiembre, la selección enfrentará a Bolivia (8º) y Chile (10º, colista).

Reconciliar y enamorar

Más allá de resultados, el primer extranjero en dirigir a Brasil en 60 años tiene la misión de volver a hacer soñar a la hinchada, que suspira con nostalgia por las décadas gloriosas en que la Canarinha fue pentacampeona mundial desplegando su “jogo bonito”.

También podría representar un soplo de aire fresco en un país polarizado y donde la camiseta amarilla es utilizada como símbolo de los seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

“Esta cuestión de la extrema derecha apropiándose de la camiseta ha traído un distanciamiento de parte del país con la selección”, anota Kfouri. “Carletto” confía en contar con toda la hinchada: “Espero tener el apoyo y la ayuda del país”, dijo la semana pasada al asumir como seleccionador.

AFP