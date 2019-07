Las 7 historias detrás de Pavón, una figura que se convirtió en el tercer Nº 7

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Ariel Ruya SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2019 • 20:05

Cristian Pavón tiene 23 años, nació en Córdoba, le dicen Kichán y suele jugar como un 7 incisivo y encarador. Un wing con más velocidad que habilidad, con más tozudez que picardía. Un buen jugador, atormentado por los cuestionamientos y los excesos de miradas maliciosas. Fue indispensable para Guillermo Barros Schelotto , fue tasado en 50 millones de euros y fue, también, parte del Mundial del olvido. Se lesionó en la primera final de la histórica Copa Libertadores, perdió la clase. Es un futbolista de relativo valor durante 2019, incapaz de despegar en la estación de la Ribera. Gustavo Alfaro quiso levantarle la moral, pero está de capa caída, sin chispa. El 7 bravo es hoy el tercer número 7. Sin ofertas de Europa, el Mellizo quiere recuperar su fuego sagrado en la MLS, pero Boca no acepta una propuesta de 15 millones de dólares. El último gran golpe para el velocista criado en Talleres, de fugaz paso por Colón y que encontró la fama demasiado rápido. Su historia se resume en 7 capítulos, el número marcado de su carta.

1) Octubre de 2017. El delantero ya había superado las intermitencias de dos temporadas atrás, volaba por las bandas. Era -no repitió esa marca- su mejor ciclo anual: 34 partidos, 12 goles, 11 asistencias en partidos locales e internacionales. El Mellizo lo cobijaba entre sus afectos, por eso, tal vez, dijo lo que dijo cuando un intrépido le preguntó si tenía comparación con él, en tiempos de pantalones cortos. "Yo creo que sí, es mejor que yo. Ojalá que tenga una gran carrera. Posee muchas cualidades", sostuvo.

2) Noviembre de 2017. Juega un amistoso del seleccionado, un 1-0 ante Rusia. La acción empieza por Leo Messi, sigue por Pavón y finaliza en Agüero. El crack le abre las puertas: "Puede ser muy importante para la selección. No solo es rapidísimo, sino que decide bien por cómo se vio en la jugada del gol. Lo felicité por su asistencia".

3) Abril de 2018. Solía destacarse, pero siempre lo gobernaban murmullos por algunos centros que terminaban fuera de foco. Es la figura con un gol y una asistencia, en un 3-1 sobre Newell's. La Bombonera lo ovaciona como pocas veces. "A Pavón le digo que debe recordar que las cosas que disfruta en la cancha de Boca no las va a disfrutar en otras parte", decía Barros Schelotto, rumbo al bicampeonato doméstico.

4) Junio de 2018. Jorge Sampaoli, el entrenador del seleccionado, lo incluye en la nómina, con el beneplácito de Messi. No tenía la frescura de tiempo atrás, pero es una pieza que no se consigue en el mercado europeo. Al menos, para el extravertido conductor, que asegura: "Pavón es un jugador muy considerado por nosotros. Es una llave para abrir un partido. Pero no queremos darle la responsabilidad de que él se haga cargo del momento". Se mezcla en la conflictiva delegación argentina en Rusia, con otros valores locales: Meza, Enzo Pérez y Armani. Juega bastante, la pasa mal. Es titular en el 4-3 de Francia, en la despedida.

5) Julio de 2018. De Rusia vuelve mareado, confundido, como casi todos, luego de una experiencia incómoda, más allá del césped. Su participación -153 minutos-, genera revuelvo en la Ribera: vendrán ofertas de todos los colores, se supone. "Hoy firmamos una mejora importante en el contrato de @96kichan. También subimos la cláusula para que todos los hinchas de @BocaJrsOficial puedan seguir disfrutándolo", rubrica en twitter Daniel Angelici, el presidente. El dato: 50 millones de euros. Tiempo después, se asegura que Arsenal lo quiere, pero no llega a esa cifra.

6) Noviembre de 2018. Sufre un desgarro en la primera final de la Libertadores, contra River, en la Bombonera. Ya no es el mismo. Detrás de la caída en Madrid, en la era Alfaro, se ensaya una tímida mejoría. Su último gol es en marzo pasado, en un 2-0 sobre Banfield.

7) Julio de 2019. Sigue volando bajo. Guillermo lo quiere para Los Angeles Galaxy, Alfaro no lo puede recuperar. Hoy, está detrás de Eduardo Salvio y Sebastián Villa. Pero Boca volvió a rechazar una oferta de Estados Unidos. El mazo lo desnuda: es el tercer 7 y parece enjaulado, sin poder jugar ni poder emigrar.