Las cifras que dejó la fase de grupos del Mundial 2026: goles, récord de público y las marcas de Messi

La FIFA difundió este domingo un balance sobre las principales cifras y los récords que se establecieron durante la fase de grupos del Mundial 2026. El informe reúne, entre otras cosas, datos sobre asistencia, goles, audiencia y las principales marcas individuales del torneo e involucra a Lionel Messi, que alcanzó una serie de marcas.

La primera edición de la Copa del Mundo con 48 selecciones completó su etapa inicial después de 17 días de competencia que se llevaron a cabo en 16 ciudades anfitrionas. Según los datos difundidos, los 72 partidos de la fase inicial convocaron a más de 4,6 millones de espectadores en los estadios, lo que permitió superar el récord de asistencia que se mantenía desde Estados Unidos 1994, que era de 3.587.538 personas. El certamen también dejó registros inéditos tanto en el juego como entre los hinchas y en la organización.

Récords individuales

Lionel Messi: el capitán argentino se convirtió en el primer futbolista en convertir en siete partidos consecutivos de la fase final de una Copa del Mundo. Además, alcanzó los 19 goles para transformarse en el máximo goleador histórico del torneo y, con 38 años y 357 días, pasó a ser el jugador de mayor edad en anotar un hat-trick. Su gol frente a Argelia también fue el contenido relacionado con el Mundial más visto en TikTok, con 53 millones de reproducciones.

el capitán argentino se convirtió en el primer futbolista en convertir en siete partidos consecutivos de la fase final de una Copa del Mundo. Además, alcanzó los 19 goles para transformarse en el máximo goleador histórico del torneo y, con 38 años y 357 días, pasó a ser el jugador de mayor edad en anotar un hat-trick. Su gol frente a Argelia también fue el contenido relacionado con el Mundial más visto en TikTok, con 53 millones de reproducciones. Cristiano Ronaldo : a los 41 años, el delantero portugués llegó a diez goles y superó a Eusébio como máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

: a los 41 años, el delantero portugués llegó a diez goles y superó a Eusébio como máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales. Harry Kane : el inglés alcanzó los 11 tantos y pasó a ser el máximo goleador de su selección en la historia de la Copa del Mundo. Antes, ese record lo detentaba Gary Lineker, con 10.

: el inglés alcanzó los 11 tantos y pasó a ser el máximo goleador de su selección en la historia de la Copa del Mundo. Antes, ese record lo detentaba Gary Lineker, con 10. El DT de Curazao: Dick Advocaat, con 78 años y 271 días, se convirtió en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista.

Messi figura entre los futbolistas que rompieron récords en la fase de grupos Aníbal Greco - La Nación

En la competencia

Goles: la fase de grupos estableció un nuevo récord para una etapa inicial de la Copa del Mundo. Se convirtieron 215 tantos, con un promedio de tres por partido, por encima de los 172 registrados en Qatar 2022. Francia, Alemania y Países Bajos fueron las selecciones más goleadoras, con diez anotaciones cada una.

la fase de grupos estableció un nuevo récord para una etapa inicial de la Copa del Mundo. Se convirtieron 215 tantos, con un promedio de tres por partido, por encima de los 172 registrados en Qatar 2022. Francia, Alemania y Países Bajos fueron las selecciones más goleadoras, con diez anotaciones cada una. Qué conferencia logró más clasificados: la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) aportó 13 de las 32 selecciones que avanzaron a los 16avos de final. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) logró nueve equipos clasificados, mientras que la Conmebol aportó cinco, la Concacaf tres y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) dos.

la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) aportó 13 de las 32 selecciones que avanzaron a los 16avos de final. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) logró nueve equipos clasificados, mientras que la Conmebol aportó cinco, la Concacaf tres y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) dos. Primeras vez en partidos de eliminación directa: Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, República Democrática del Congo y Sudáfrica alcanzaron por primera vez una instancia eliminatoria.

Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, República Democrática del Congo y Sudáfrica alcanzaron por primera vez una instancia eliminatoria. Crece el potencial africano: nunca antes habían llegado más de dos selecciones africanas a la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Más allá del juego

Récord de público : la fase de grupos reunió a 4.644.549 espectadores, con un promedio de 64.508 personas por partido y una ocupación del 99,7% de la capacidad de los estadios.

: la fase de grupos reunió a 4.644.549 espectadores, con un promedio de 64.508 personas por partido y una ocupación del 99,7% de la capacidad de los estadios. La camiseta más vendida : la remera de la selección de México fue la más vendida por Adidas durante la fase de grupos del torneo. Por ventas relacionadas al evento, la empresa alcanzó una, en lo que va de la competencia, de más de US$1.130.000.000.

: la remera de la selección de México fue la más vendida por Adidas durante la fase de grupos del torneo. Por ventas relacionadas al evento, la empresa alcanzó una, en lo que va de la competencia, de más de US$1.130.000.000. La comida : durante los primeros 72 partidos se vendieron más de 2.800.000 cervezas, 300.000 panchos y casi un millón de botellas de agua en los estadios.

: durante los primeros 72 partidos se vendieron más de 2.800.000 cervezas, 300.000 panchos y casi un millón de botellas de agua en los estadios. Los fan festivals: más de 5.500.000 personas participaron de los espacios organizados por la FIFA en los tres países anfitriones.

La fase de grupos reunió a 4.644.549 espectadores, con un promedio de 64.508 personas por partido Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

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