Mundial 2026, en vivo: Brasil debuta en los 16avos ante Japón y Alemania enfrenta a Paraguay
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Brasil entrenó en la previa de su partido por 16avos
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) difundió un video mediante sus redes sociales en el que se ve al plantel entrenando en la previa del cruce por 16avos que deberán afrontar este lunes.
El enfrentamiento se llevará a cabo a las 14 en Houston. El rival de Brasil será Japón, que terminó la fase de grupos en el segundo puesto del grupo F.
Seleção treinada para amanhã, e que venha o mata-mata! Vamos com tudo, nação. 💛🇧🇷🔥#BateNoPeito pic.twitter.com/563YD9dJ2r— brasil (@CBF_Futebol) June 28, 2026
El seleccionado colombiano se prepara para el cruce con Ghana
📸 ¡𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐳: 𝐥𝐢́𝐝𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐬𝐞! 🔛— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 29, 2026
𝐄𝐥 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐨: 🇬🇭#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/xUFL33T2HZ
Los jugadores de Ecuador se divierten tras la clasificación
¿Ya viste el video completo de nuestros jugadores en el reto de Jenga Gigante?— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 28, 2026
👉 Puedes ver el video completo en nuestro canal de YouTube, Canal FEF: https://t.co/Miuw3FpTB1 pic.twitter.com/Gmb86RcMwm
Arrestaron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse al partido de Colombia y Portugal
Dos youtubers argentinos, identificados en redes sociales como Beni Mármol y Pato Perrotta, fueron detenidos por la policía de Miami durante el partido que este sábado disputaron Colombia y Portugal por el Mundial 2026. Según informaron medios estadounidenses, los jóvenes habrían burlado tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un encuentro anterior e ingresaron al Hard Rock Stadium sin autorización. Ahora enfrentan cargos por un delito grave.
Marruecos se prepara para el cruce con Países Bajos
صور الندوة الصحفية قبل لقاء الغد أمام منتخب هولندا— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 28, 2026
Pictures from the press conference before tomorrow’s game against the Netherlands 🇳🇱#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sQSQMAmKrv
Gustavo Alfaro cruzó a José Luis Chilavert
"ME HUBIESE GUSTADO QUE CHILAVERT ME HUBIESE LLAMADO PARA DECIRME 'GUSTAVO, ME GUSTARÍA HABLAR CON ORLANDO'" Alfaro y la importancia de los referentes en la Selección.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026
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Bielsa dará una conferencia de prensa el martes luego de que Uruguay quedara eliminado del Mundial
Tras la decepcionante actuación de la selección de Uruguay en el Mundial, que no le permitió pasar de la fase de grupos, el todavía DT del combinado charrúa, Marcelo Bielsa, brindará una conferencia de prensa este martes, según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol. La misma se llevará a cabo en el Estadio Centenario.
Las palabras del entrenador rosarino, que tendrá un nuevo encuentro con los medios, serán transmitidas en vivo a través de la cuenta de YouTube de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUFtv), según se anunció en el comunicado publicado este domingo en la web oficial y que reprodujo el diario local El País.