Mundial 2026, en vivo: Brasil debuta en los 16avos ante Japón y Alemania enfrenta a Paraguay

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) difundió un video mediante sus redes sociales en el que se ve al plantel entrenando en la previa del cruce por 16avos que deberán afrontar este lunes.

El enfrentamiento se llevará a cabo a las 14 en Houston. El rival de Brasil será Japón, que terminó la fase de grupos en el segundo puesto del grupo F.