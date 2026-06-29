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Mundial 2026, en vivo: Brasil debuta en los 16avos ante Japón y Alemania enfrenta a Paraguay

El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos

Este lunes la selección de Brasil enfrentará a Japón por los 16avos de la Copa del Mundo
Este lunes la selección de Brasil enfrentará a Japón por los 16avos de la Copa del MundoRebecca Blackwell - AP

Brasil entrenó en la previa de su partido por 16avos

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) difundió un video mediante sus redes sociales en el que se ve al plantel entrenando en la previa del cruce por 16avos que deberán afrontar este lunes.

El enfrentamiento se llevará a cabo a las 14 en Houston. El rival de Brasil será Japón, que terminó la fase de grupos en el segundo puesto del grupo F.

El seleccionado colombiano se prepara para el cruce con Ghana

Los jugadores de Ecuador se divierten tras la clasificación

Arrestaron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse al partido de Colombia y Portugal

Dos youtubers argentinos, identificados en redes sociales como Beni Mármol y Pato Perrotta, fueron detenidos por la policía de Miami durante el partido que este sábado disputaron Colombia y Portugal por el Mundial 2026. Según informaron medios estadounidenses, los jóvenes habrían burlado tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un encuentro anterior e ingresaron al Hard Rock Stadium sin autorización. Ahora enfrentan cargos por un delito grave.

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Marruecos se prepara para el cruce con Países Bajos

Gustavo Alfaro cruzó a José Luis Chilavert

Bielsa dará una conferencia de prensa el martes luego de que Uruguay quedara eliminado del Mundial

Bielsa dará una conferencia de prensa el martes luego de que Uruguay quedara eliminado del Mundial.
Bielsa dará una conferencia de prensa el martes luego de que Uruguay quedara eliminado del Mundial.Natacha Pisarenko - AP

Tras la decepcionante actuación de la selección de Uruguay en el Mundial, que no le permitió pasar de la fase de grupos, el todavía DT del combinado charrúa, Marcelo Bielsa, brindará una conferencia de prensa este martes, según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol. La misma se llevará a cabo en el Estadio Centenario.

Las palabras del entrenador rosarino, que tendrá un nuevo encuentro con los medios, serán transmitidas en vivo a través de la cuenta de YouTube de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUFtv), según se anunció en el comunicado publicado este domingo en la web oficial y que reprodujo el diario local El País.

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