A poco más de ocho meses de su partida de Boca , Darío Bendetto se ha consolidado como un pilar importante en Olympique de Marsella . Con 11 goles en 28 partidos entre agosto y marzo, antes del parate por la pandemia de coronavirus, el delantero argentino se ganó su lugar y se consolidó en el equipo francés. Pero, más allá del auspicioso presente en la Ligue 1, su ciclo de tres temporadas en el Xeneize todavía sigue dejando tela para cortar.

En una entrevista con Radio Mitre, el "Pipa" desmintió la supuesta pelea con Carlos Tevez antes de su salida de Boca en julio de 2019, que quedó envuelta en rumores al no poder jugar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Athletico Paranaense por una lesión grado 2 en el gemelo interno de la pierna derecha.

" Es mentira que me fui de Boca por una pelea con Tevez. Con Carlos tengo una excelente relación, hemos comido asado juntos y la verdad que tengo una excelentísima relación, no sé quién inventó eso pero la verdad que es todo mentira. Por el único motivo que me fui es porque quería aprovechar la oportunidad de poder cumplir otro sueño de poder jugar en Europa", explicó Benedetto, quien marcó 45 goles en 76 partidos en el club de la Ribera.

Benedetto marcó 45 goles en 76 partidos durante tres temporadas en Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

" No me quería ir de Boca, siempre lo dije, nunca quise irme, pero al tener una oportunidad tan grande como la que tuve a los 29 años... es muy difícil que te llegue una oferta como la que me cayó a mí a esa edad. La acepté porque tenía que aceptarla, a pesar de que no quería, pero hoy no me arrepiento creo que tomé la decisión correcta. No creo que nunca me digan que me borré, al contrario, por ahí me lo dicen con otro tono", agregó el atacante de 29 años.

Por otro lado, al ser consultado sobre la final en Madrid con River de la Copa Libertadores 2018, el "Pipa" negó haber llorado por aquel partido histórico y confesó la única vez que se quebró en su carrera profesional. "Fue importantísimo para todos. Yo como jugador e hincha de Boca me dolió perder ese partido, pero yo creo que hay cosas peores que perder una final", comentó Benedetto. " Por el único motivo que lloré fue por la rodilla, porque cuando me pasó se me vino a la cabeza el Mundial. Era tenido en cuenta por Sampaoli y quedar afuera de la lista fue un golpe muy duro en mi carrera. Me dolió muchísimo", recordó acerca de su rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha en noviembre de 2017.

Benedetto aseguró que le "encantaría ver a Cavani en Boca" Fuente: AFP

"En aquella final, Guillermo, como no me veía bien físicamente, me ponía en los segundos tiempos y yo iba sufriendo de dolor en el tendón, estaba para 15 o 20 minutos en el segundo tiempo. Cuando llegó la final me pone de titular, sabiendo que yo físicamente iba a jugar un tiempo y un ratito del segundo. Cuando me empecé a sentir mal le pedí el cambio porque preferí que entrara alguien más fresco como Wanchope Ábila, que es un jugador importante", explicó el delantero sobre la final de Madrid.

En tanto, por otro lado, el goleador de Olympique de Marsella confesó que le gustaría ver al uruguayo Edinson Cavani con la camiseta xeneize, en medio de los rumores que apuntan a una negociación por el delantero que quedará libre en junio de PSG. "Me encantaría ver a Cavani con la camiseta de Boca. Me encanta como juega, es un jugador muy completo y por ahí es lo que Boca necesita. Es uruguayo, ellos son de mucha personalidad y la verdad que si se concreta le veo un buen futuro", analizó.