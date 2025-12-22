Copa africana de naciones: la celebración de un futbolista de la selección de Mali que casi termina en una tragedia

La Copa Africana de Naciones continúa su marcha en su segunda jornada. Luego del inicio en el domingo con el triunfo del anfitrión Marruecos, por el mismo grupo, Zambia empató 1-1 sobre la hora con Mali, pero la acción más llamativa y peligrosa fue el festejo de Patson Daka, autor del agónico tanto. El atacante asustó a todos por cómo se dobló el cuello tras intentar una pirueta. Finalmente, se repuso, pero quedó en duda para lo que resta del certamen.

En el duelo por el grupo A, Mali empezó ganando el partido que se disputó en el estadio Mohammed V, de Casablanca. El autor del tanto fue Lassine Sinayoko, a los 16 minutos de la segunda parte. El mediocampista que juega en el Auxerre de Francia la empujó tras una distracción defensiva del rival.

Patson Daka, de Zambia, se dobló el cuello en el festejo y es duda para lo que resta del torneo ABDEL MAJID BZIOUAT� - AFP�

Sin embargo, a los 47 de esa misma etapa, ya en tiempo agregado, llegó la igualdad de Zambia. Patson Daka recibió un centro de Mathews Banda y cabeceó en soledad en el área para vencer al arquero Djigui Diarra establecer el 1 a 1, y por lo que significaba el gol se dirigió en carrera a festejarlo con sus brazos abiertos. Sin embargo, cuando quiso ensayar una medialuna, su brazo izquierdo se patinó en el césped, cayó de cabeza y su cuello quedó doblado de manera muy peligrosa.

El delantero, de 27 años, que viste la casaca de Leicester en Inglaterra, no continuó con el festejo y quedó tendido en el piso. Todos sus compañeros corrieron a abrazarlo, pero casi sin prestar atención de que parecía no estar bien. Algunos se preocuparon por su físico, pero mientras tanto el resto continuaba con la celebración del tanto que significó el empate en el final del partido.

Leicester City striker Patson Daka (27) scored a 90+2’ equaliser for his country Zambia today in AFCON and landed on his neck whilst trying to celebrate 😂🇿🇲 #LCFC | #AFCON2025



pic.twitter.com/WJW9WX85mU — eflpublished (@eflpublished) December 22, 2025

Tras el partido y a pesar de que el delantero logró ponerse de pie con normalidad, terminar de celebrar y seguir jugando lo que quedaba del encuentro, la federación confirmó que el jugador se someterá a estudios para descartar una lesión de cuello que lo hagan perderse alguno de los encuentros que restan de la competencia. Sería una mala noticia para las intenciones de Zambia que espera poder contar con su goleador todo el campeonato.

Los jugadores de Zambia celebraron el empate marcado por Daka, que su festejo casi termina en una tragedia ABDEL MAJID BZIOUAT� - AFP�

El partido correspondiente a la primera fecha de la zona A terminó 1 a 1. Vale desatacar que, por el mismo grupo, el anfitrión comenzó con un triunfo que tuvo como joya el golazo de chilena de Ayoub El Kaabi. Continuó este lunes con la victoria 2 a 1 de Sudáfrica sobre Angola por 2 a 1 por el grupo B.

La Copa Africana de Naciones se juega en Marruecos desde hasta el próximo 18 de enero. Cuenta con 24 equipos divididos en seis zonas de cuatro selecciones. Los primeros dos y los mejores terceros se clasifican a los octavos de final y luego continúa la llave hasta la final, que se jugará en el mismo escenario de este domingo, el estadio Moulay Abdellah de Rabat. La competencia continúa este lunes con el duelo entre Egipto y Zimbabue, en Agadir, y este martes con los enfrentamientos entre República Democrática del Congo ante Benín, Senegal-Botsuana y Nigeria ante Tanzania.