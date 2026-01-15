Las feroces críticas para Franco Mastantuono tras la eliminación de Real Madrid de la Copa del Rey

El golpe de la eliminación de Real Madrid de la Copa del Rey ante Albacete sacudió toda la estructura de la Casa Blanca del fútbol. La intempestiva salida de Xabi Alonso y el reemplazo inmediato de Álvaro Arbeloa suponía un cambio que le daría aire a los merengues. Sin embargo, todo resultó peor y en ese contexto uno de los que quedó golpeados fue Franco Mastantuono, porque si bien marcó uno de los goles de los madridistas en la caída por 3-2, no pudo eludir las críticas de la prensa española por su rendimiento y por su actitud ante la salida de Alonso.

La derrota de Real Madrid ante un equipo que pelea por evitar el descenso a la tercera división del fútbol español no hizo más que desatar una ola de críticas furiosas, como las de Marca que lo calificó así: “Un Madrid de auténtica vergüenza, en caída libre”. Y en ese escenario, el periodista Juan Ignacio García-Ochoa, además de señalar a jugadores como Vinicius Y Federico Valverde, le apuntó a Mastantuono: “Sólo el gol le eleva un poco la nota. Del 0 al 1 y siendo muy generosos. Su partido fue flojísimo, desesperante y desde luego no justifica que, con 18 años y ese rendimiento, no despidiera en público a su ex entrenador”.

FRANCO MASTANTUONO GOAL!!!



WE'RE BACK pic.twitter.com/QDv99FBtKK — Dr Yash  (@YashRMFC) January 14, 2026

En otras de las publicaciones del medio español más cercano a Real Madrid, también escribió Joel Del Río que no fue tan feroz en su valoración sobre el volante argentino, aunque estuvo lejos de aprobar su desempeño: “Muchos errores en controles y pases fáciles. No estuvo fino el 30. Sin confianza en su juego... por algo Xabi había dejado de ponerlo en el once”.Y en la publicación en la que Marca hizo el análisis del encuentro, el periodista José María Rodríguez responsabilizó a Mastantuono por perder la marca en el primer gol de Albacete: “El argentino compareció como extremo derecho, pero no le salió mucho. Primero, por su tendencia a ir al centro para su perfil de zurdo. Después, porque salió en la foto del 1-0 al emparejarse con Javi Villar”.

También, Tomás Roncero, hincha confeso de Real Madrid y periodista de “El Larguero” de AS, también se ocupó de criticar al ex River: “Se han ido futbolistas más importantes y los hemos sustituido por futbolistas más mediocres. El Madrid ha fichado mediocridades. No tenemos a nadie en el centro del campo que levante la cabeza, con calidad”.