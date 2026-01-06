Las fuertes críticas de Fabio Capello al VAR, el mejor futbolista que dirigió y por qué a Italia le cuesta entrar en los Mundiales

Fabio Capello no necesita levantar la voz para imponer respeto. Su autoridad como DT no se apoya en la nostalgia sino en una carrera que atraviesa épocas, estilos y generaciones. Campeón en Italia, España e Inglaterra, conductor de vestuarios llenos de egos y talentos extraordinarios, el entrenador italiano habla hoy, cerca de cumplir 80 años, con la tranquilidad de quien ya no debe demostrar nada.

Justamente por eso, cada frase suya tiene peso específico. Y en una extensa entrevista con el diario español Marca, en el marco de la Gala Globe Soccer, Capello analizó el fútbol actual con una mirada tan lúcida como incómoda y sin pelos en la lengua, especialmente cuando el foco se posa sobre Real Madrid (un club que conoce de memoria), el ciclo de Xabi Alonso, el lugar de las estrellas y los límites de las modas tácticas.

“Hoy el fútbol se habla demasiado y se escucha poco”, desliza Capello, antes de meterse de lleno en un análisis que mezcla presente y pasado, conceptos estructurales y nombres propios. Cuando se le pide que elija a los mejores futbolistas de la historia, no duda: “Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi. Los tres tenían algo que no se puede enseñar. Hacían cosas que ni siquiera imaginabas”. Tres épocas distintas, un mismo denominador común: el talento como punto diferencial.

Para Capello, el brasileño Ronaldo fue el mejor futbolista que dirigió

Sin embargo, cuando la pregunta apunta al mejor futbolista que dirigió, Capello es todavía más contundente: “Ronaldo, el brasileño. Con diferencia”. Y no suaviza el recuerdo: “Era el mejor, pero no le gustaba entrenarse, no le gustaba cuidarse. No tenía lesiones, tenía falta de ganas. Y por eso lo eché del Real Madrid”. Una frase que resume su concepción del fútbol: el talento es indispensable, pero no suficiente.

El entrenador se detiene con especial atención en el Paris Saint Germain campeón, dirigido por Luis Enrique. Lejos de la lógica de las grandes figuras individuales, el italiano destaca el proyecto colectivo: “Me sorprendió mucho. Empezar un ciclo con tantos chicos jóvenes no es fácil. Pero el mediocampo que tiene es extraordinario: calidad, personalidad, colocación. No tienen miedo”.

Capello elogió a Luis Enrique y el trabajo que hizo en PSG Thibault Camus - AP

Para Capello, el corazón de cualquier equipo grande sigue estando en la mitad de la cancha. “El mediocampo es todo. Te hace jugar bien y te hace defender mejor. Si tenés un mediocampo fuerte, tenés resuelta la mitad del partido”, explica. Y allí vuelve a elogiar al entrenador español: “Chapeau a Luis Enrique. Innovó, tomó riesgos y encontró soluciones nuevas. Incluso observar los partidos desde arriba le dio otra perspectiva del juego”.

El análisis más esperado por Marca llega cuando Capello habla de Real Madrid. Y fiel a su estilo, no esquiva el conflicto. “Siempre digo lo mismo: hay que hacer el vino con la uva que tenés. Si querés hacer champán y no tenés esa uva, no lo vas a lograr”, sentencia. En esa metáfora resume su mirada sobre el inicio del ciclo de Xabi Alonso.

Capello reconoce que Xabi Alonso conoce el club como pocos, pero subrayauna diferencia clave: “Lo conoce como jugador, no como entrenador. Y eso es otra cosa”. Para el italiano, uno de los errores más frecuentes de los entrenadores jóvenes es intentar imponer una idea sin atender a las características del plantel. “Hay futbolistas que nunca presionaron en su vida. Nunca. Y no lo van a hacer ahora”, advierte.

La comparación con Carlo Ancelotti aparece inevitablemente: “Tampoco presionaban con Ancelotti. La diferencia es que Carlo sabía convivir con eso. Sabía cuándo pedir y cuándo no”. Para Capello, el problema no es no presionar, sino no saber defender: “Cuando no tenés la pelota, tenés que volver, colocarte bien, cerrar espacios. No correr como locos”.

"Vinícius no le faltó el respeto al entrenador, se lo faltó a un compañero", criticó Capello OSCAR DEL POZO� - AFP�

Capello también se refiere al episodio protagonizado por Vinícius Júnior, y no duda en respaldar al entrenador: “Xabi Alonso estuvo perfecto. Eso no se arregla delante de todo el estadio”. Y aclara un punto clave: “Vinícius no le faltó el respeto al entrenador, se lo faltó a un compañero. Y eso, en un vestuario, es muy grave”.

Para Capello, el vestuario sigue siendo un territorio sagrado: “Si perdés el respeto interno, perdés el equipo. No importa cuántos goles hagas”.

El mediocampo perdido

En su diagnóstico del Madrid actual, Capello detecta una ausencia estructural: “El gran problema es el centro del campo”. Y entonces apela a la memoria reciente: “Pensá en Luka Modrić, Toni Kroos y Casemiro. ¿Dónde encontrás hoy un mediocampo así?”. Para el italiano, ese trío representaba equilibrio, inteligencia y jerarquía: “Sabían cuándo acelerar y cuándo frenar. Eso no se compra fácil”.

Capello insiste en una idea que atraviesa toda la entrevista con el diario Marca: “El arquero y el mediocampo te resuelven la mitad de los problemas. El resto se acomoda”.

Barcelona, Lamine Yamal y Simeone

Capello también analiza al Barcelona de Hansi Flick. Elogia su propuesta ofensiva, pero lanza una advertencia: “Arriesga demasiado. Juega siempre al límite. Mientras gane, todo está bien. El día que pierda, se hablará de otra cosa”.

"Lo importante será cuidarlo. No quemarlo”, dijo Capello sobre Yamal JOSEP LAGO� - AFP�

Sobre Lamine Yamal, su mirada es de admiración pura: “Es una cosa increíble. Mejora partido a partido. Tiene visión, calidad, personalidad. Va a pelear el Balón de Oro con Kylian Mbappé”. Y agrega: “Lo importante será cuidarlo. No quemarlo”.

También hay palabras de respeto para Diego Simeone, tras más de una década en el Atlético de Madrid: “Tiene muchísimo mérito. Mantener esa competitividad durante 14 años es algo extraordinario”.

“Los árbitros son una mafia”

Cuando el tema gira hacia el arbitraje, Capello se enciende. “Los árbitros son una mafia”, dispara, sin rodeos. Y amplía su concepto: “No quieren contar para el VAR con ex jugadores, que conocen los movimientos del fútbol, el movimiento que hace un jugador para pararse, para ayudarse… Y muchas veces toman decisiones que no son correctas, porque no jugaron y no conocen esos movimientos. A un jugador le tocan la cara, se tira al suelo, y pitan. ¡¿Pero por qué pitas?! Si mido 1,90 y el otro 1,75, cuando muevo mi brazo está a la altura de su cara, ¿por qué pitas? Me vuelve loco este asunto, loco".

Para el entrenador italiano la solución es sencilla: “Pongan solo un jugador que esté ahí y que le diga al árbitro: ‘A mí no me parece penal, o sí me parece’. Con la UEFA analizamos 20 situaciones en que se señalaron penales, las revisaron ex jugadores y ex entrenadores, y 6 de ellas eran penal y 14 no".

Italia y el problema de la formación

Finalmente, Capello mira hacia su país con preocupación. “Italia tiene un problema de formación. Mucha táctica y poca técnica”. Y concluye: “A los chicos hay que enseñarles a tocar la pelota, a jugar. Los esquemas vienen después”.

Finalmente, se explaya con preocupación: ”En el once del Milan juega un italiano; en la Juventus, sólo dos; el Inter tiene cuatro o cinco; en la Roma, dos o tres. Esa es la clave. De cara al futuro no tenemos muchas oportunidades. Falló el sistema de entrenamientos, hay mucha táctica y poco fútbol. Este es el problema de Italia. Con 12 años los niños hacen táctica, ¿por qué táctica ya? Hay que tocar, tocar, tocar, manejar la pelota y conocer el A, B, C, D del fútbol. Yo viví en España y veo que a los chicos les gusta tocar y tocar. Técnica, técnica… Ahora el fútbol es más rápido, y si no tenés técnica, ¿dónde vas? ¿Hablamos entonces de presionar?“.