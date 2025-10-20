Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

A falta de tres fechas para que termine la etapa regular del torneo Clausura, la definición está muy pareja respecto de la clasificación a los playoffs y la recta final de una temporada que debe definir cinco clasificados a la próxima Copa Libertadores, seis a la Copa Sudamericana, y dos descensos.

Hasta el momento, hay un solo equipo argentino con boleto garantizado a la Libertadores 2026. Es Platense, el campeón del torneo Apertura. A ese certamen se sumarán de manera directa el campeón del Clausura, y el ganador de la Copa Argentina (Argentinos vs. Belgrano e Independiente Rivadavia vs. River serán las semifinales), y los tres primeros (que no hayan ganado títulos) de la tabla anual, con la condición de que el primero y segundo ingresarán de modo directo en los grupos, y el tercero deberá disputar los repechajes de ingreso desde la segunda fase, tal como lo hizo Boca este año.

Si el campeón del Clausura coincide con el de la Copa Argentina, Copa Libertadores o Sudamericana. se reordenarán las posiciones con el siguiente equipo mejor ubicado en la tabla general de 2025 hasta cubrir la totalidad de las plazas disponibles. Si un equipo argentino gana la Copa Libertadores o la Sudamericana 2025, se obtendrá una plaza adicional.

En la actualidad, la Tabla Anual es liderada por Rosario Central con 59 puntos. El equipo de Ariel Holan, además, tiene pendiente de resolución el partido suspendido de la fecha 7 con Sarmiento, por causas climáticas. Con 9 puntos de ventaja sobre el cuarto (y con tres fechas por jugar para el resto), el Canalla está virtualmente clasificado a la Libertadores 2026.

Segundo aparece River. El Millonario se recuperó con una victoria ante Talleres en Córdoba, después de perder seis partidos de los siete anteriores y suma 51. Tercero aparece Argentinos, con una unidad menos que el Millonario.

Por el momento, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana están Boca (50, con un partido pendiente ante Barracas), Riestra (48), Racing (46), Lanús (46), Tigre (44) y Barracas (43).

El duelo mano a mano entre Boca y River tendrá su capítulo decisivo el 9 de noviembre, cuando ambos se enfrenten en la Bombonera, en otra edición del Superclásico. Allí, los eternos rivales podrían definir la suerte del otro de cara a la clasificación a la Libertadores, de acuerdo al resultado que se dé.

Emoción y triunfo

Rosario Central estiró su invicto al derrotar 1 a 0 a Platense con gol de Alejo Véliz. El Gigante de Arroyito fue testigo de una jornada muy emotiva, en la cual la familia de Miguel Ángel Russo fue homenajeada.

En las tribunas se vivieron diversos sentimientos. Entre la angustia y la fiesta que le gustaba a Miguel. Hubo caretas, carteles repartidos para formar la frase “Gracias, Miguelo”, una camiseta gigante con el dorsal “Campeón 23″ (recordando la Copa de la Liga) y una bandera que contuvo cinco ilustraciones del entrenador, acorde a las cinco etapas en Rosario.

Reacción en Córdoba

River se volvió de Córdoba con un triunfo necesario. El 2-0 sobre Talleres por el torneo Clausura, gracias a los goles de Gonzalo Montiel y de Maximiliano Meza le permite dejar atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas en el Clausura. Y lo hace justo en la semana en la que deberá volver a la Docta para jugar con Independiente Rivadavia una semifinal de la Copa Argentina, uno de los dos objetivos que le quedan al equipo en el segundo semestre.

No faltó la polémica. Porque con el partido 1 a 0 en favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo, la T llegó al empate: la defensa millonaria no pudo despejar una pelota que vino… ¡de un lateral!, Federico Girotti-ex River- remató al arco, Franco Armani hizo lo que pudo y Augusto Schott convirtió con el arco a disposición. Pero el VAR trazó líneas y la acción se anuló por offside.

Trepa el Bicho

El contexto era de desigualdad. Argentinos suele jugar muy bien (sobre todo, en La Paternal) y Newell’s es uno de los peores equipos del torneo.

Luego del 0-1, Argentinos ofreció una serie de destrezas del mediocampo hacia adelante. Todos los suyos fueron golazos: los dos de Diego Porcel (20 años, magia naciente) y el de Gabriel Florentín (salió con una molestia física, entre lágrimas), con los que acabó la faena del primer capítulo.

Ni suerte ni reacción

Boca otra vez perdió. En este caso, fue Belgrano el que lo venció en la Bombonera, con un 2 a 1 que quizás fue demasiado premio para el visitante y castigo excesivo para el Xeneize, que en la primera etapa tuvo al menos tres chances clarísimas para anotar y no marcó ninguna.

Tras el sentido homenaje a Miguel Ángel Russo, el equipo ofreció una imagen que fue de mayor a menor, con varios jugadores que desentonaron, incluido Paredes que venía de su excursión con la selección argentina. El dato: Boca ganó apenas 4 partidos de los últimos 20 oficiales.

Cómo es la definición

En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos en la tabla anual, el desempate se activará de esta forma:

En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles

en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de goles a favor

en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de puntos contra aquellos con quienes iguala la posición considerando los partidos disputados durante las fases regulares de los torneos de la temporada. De ser necesario, la mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor ante el mismo rival o rivales.

En favor del equipo mejor posicionado en la tabla general del fair play.

Sorteo

Vale destacar que este sistema no se tendrá en cuenta para el caso de igualdad en puntos para la definición del descenso en la tabla general anual, que establece la realización de partido de desempate.

En este contexto, si hoy terminara la temporada, Aldosivi (24 puntos) perdería la categoría por ser el último de la Tabla Anual y San Martín de San Juan descendería por tener el peor promedio (0,896) después del Tiburón, que también tiene el peor coeficiente.