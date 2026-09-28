Vozinha, una de las figuras del último Mundial, abrumado por la fama: “He perdido mi privacidad”

Antes del último Mundial, la gran mayoría del público de fútbol desconocía el nombre del arquero de la selección de Cabo Verde. Hoy, Josimar Vozinha Dias es, probablemente, tan popular como Lamine Yamal o Kylian Mbappé. La vida del guardavalla transcurría en la pequeña ciudad portuguesa de Chaves, donde actuaba en la segunda división de ese país europeo. “He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad”, se lamenta ahora el futbolista.

Leo Messi logró anotarle un gol a Vozinha, en Miami, durante el peleado 3-2 del seleccionado albiceleste, en los 16avos del Mundial George Walker IV - AP

Vozinha vivió un antes y un después durante la Copa del Mundo. Antes del partido inaugural entre Cabo Verde y España, en Atlanta, el 15 de junio, muchos se presentaban cuántos goles anotaría el conjunto europeo. Sin embargo, fue empate 0-0 y Vozinha respondió heroicamente ante los futuros campeones. Su cuenta de Instagram tenía 56.000 seguidores. Al finalizar el partido, esa cifra superaba el millón. Todo comenzó cuando CazéTV, la cadena brasileña que poseía los derechos del torneo, animó a su audiencia a seguir a Vozinha en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tiene hoy? ¡Más de 28 millones!

“Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, expresó el arquero de 40 años, actualmente en Colo Colo de Chile, en el medio británico The Observer.

Vozinha achicándole el remate a Ferrán Torres, durante un partido consagratorio, en el debut del último Mundial; Cabo Verde aguantó e igualó 0-0 con España Jacob Kupferman - FR171784 AP

Tras el partido ante España, en el que fue protagonista con siete atajadas espectaculares, el fenómeno en las redes sociales se potenció. Abrumado por la situación, Vozinha, junto con la Federación Caboverdiana de Fútbol, ​​decidió traer de regreso a su antiguo entrenador para lidiar con el revuelo que lo había rodeado a él y al equipo. “Decidí desactivar las notificaciones de Instagram para no caer en la tentación de estar revisando quién me seguía”, narró, aunque sus amigos no dejaban de decirle qué famosos se habían sumado a la moda virtual. En un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una figura mediática.

“Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, sentenció. Su fama no sólo le afectó a él, sino también a quienes le rodean. “Su madre, una mujer a la que le cuesta decir que no a nadie, ahora ve a diario cómo sus seguidores se presentan en su casa de Cabo Verde para pedirle una foto o simplemente charlar. Su padre, más reservado, ha aprendido a mantener las distancias”, publicó The Observer.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, tiene más de 28 millones de seguidores en Instagram

Tras el torneo que le cambió la vida, el arquero fichó por Colo Colo. Mientras tanto, su carrera internacional continúa. Aunque había decidido retirarse tras el Mundial, no pudo resistir la tentación de seguir jugando en la selección.

A pocas semanas de la ceremonia del Balón de Oro, está entre los diez nominados al premio al mejor arquero del mundo. “Nunca imaginé que pudiera pasar”, reconoció. Cabo Verde, un archipiélago frente a la costa occidental de África, es ahora mucho más conocido que antes de la Copa del Mundo: la selección tuvo una tarea histórica y llegó hasta los 16avos de final, instancia en la que le hizo fuerza a la Argentina y perdió por 3-2, en Miami. Vozinha, su figura desde el arco, ganó mucho desde entonces, pero también perdió y su día a día se alteró.