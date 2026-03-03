Las tres tapadas que hicieron figura a Beltrán y las polémicas que dejó el empate entre River e Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia y River empataron 1 a 1 en Mendoza, en uno de los duelos de la octava fecha del Apertura y quien se llevó todos los flashes fue Santiago Beltrán. El arquero de River fue la figura. Fue clave en tres situaciones de riesgo favorables al equipo local y le ganó un duelo personal al paraguayo José Florentín. Además, las dos polémicas que dejó el encuentro: un posible penal para River y la dura infracción de Subiabre que sólo recibió una amarilla.

El arquero de River empezó a convertirse en figura desde temprano, a los cuatro minutos y con el duelo 0 a 0. En una ofensiva del local, Gonzalo Ríos envió un centro por lo bajo al área, que parecía que iba sin rumbo. Gonzalo Montiel se confió de que Beltrán llegaba, pero apareció Elordi por el segundo palo. El lateral definió de zurda y el guardameta se estiró para taparle el remate al arco.

¡¡SE DURMIÓ MONTIEL Y EL PIBE BELTRÁN METIÓ UNA GRAN ATAJADA PARA EVITAR EL 1-0 DE IND. RIVADAVIA ANTE RIVER!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/q2YORtL8la — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

Para el joven de 21 años, se trató de la más difícil del partido: “Porque estaba recién empezado el partido, vino de una desatención nuestra y por suerte estuve rápido para poder atorarlo”, expresó sobre la acción.

En el tanto de Gonzalo Ríos, Beltrán no tuvo responsabilidad y con el 1 a 0 a favor, la Lepra fue en búsqueda del segundo y fue a través de otra pelota parada. A los 32, otro buen centro de Villa fue al corazón del área. José Florentín ganó en las alturas y cabeceó potente. El arquero de River la tapó de manera impresionante, a puro reflejo.

¡¡CENTRO VENENOSO DE VILLA, CABEZAZO DE FLORENTÍN E IMPRESIONANTE ATAJADA DEL PIBE BELTRÁN PARA SALVAR A RIVER DEL 2-0 DE IND. RIVADAVIA!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/KwWxS9CxWT — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

En el resto del partido, Beltrán se mostró seguro con algunas intervenciones menores e incluso rechazando con los puños algún centro, pero en la última jugada del partido fue el momento en el que consolidó una actuación de figura. Misma fórmula para los de Berti: centro de Villa, cabezazo de Florentín, y Beltrán le volvió a ganar de forma estupenda el duelo al paraguayo, cuando ya no quedaba tiempo para más nada.

¡¡¡LOCURA TOTAL LA PELOTA QUE SACÓ SANTIAGO BELTRÁN A LOS 48' ST!!! ¡¡¡ERA EL AGÓNICO 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE RIVER!!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/m0RQ2YUxxZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

Tras el partido, el arquero de 21 años habló con la transmisión oficial y expresó que “fue uno de los mejores partidos, importante para seguir estando cuando lo necesita el equipo” y luego fue consultado por los consejos que le da Franco Armani, al que reemplaza desde el comienzo de la temporada: “Para mí es un gran referente, un gran compañero, está pasando una difícil e igualmente tira para el grupo y para mí. Que esté tranquilo y que esté cuando lo necesita el equipo”, dijo.

Las polémicas

Además de las respuestas de Beltrán, el partido tuvo dos jugadas polémicas. La primera fue a los 17 del segundo tiempo: Sebastián Driussi atacó con la pelota al pie e ingresó al área. la jugada se ensució un poco, porque Studer le trabó el balón, y tras un pique le pegó en el brazo derecho. De inmediato, el atacante de River pidió penal, pero Tello sacudió su brazos en referencia a que no fue nada.

¡¡SEBA DRIUSSI PIDIÓ PENAL POR ESTA MANO EN EL ÁREA DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!! ¿Qué te pareció? "Siga, siga" dijo el árbitro...



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/iJtfUymw9D — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

La otra acción controversial fue poco después, a los 21, también de la segunda parte. Ian Subiabre fue a disputar la pelota con Diego Crego, que apoyó los dos pies en el piso con todo el peso de su cuerpo. El futbolista de River fue con el pie izquierdo hacia adelante y con los tapones fue en plancha sobre el pie de su rival. Tello le sacó la amarilla. El partido estaba detenido y el jugador del equipo local estaba con la canilla marcada. El juez esperó algún llamado del VAR durante dos minutos, hasta que entre todos decidieron mantener el fallo, aunque dio la impresión de que podría haber recibido un castigo mayor.

SUBIABRE TAN SOLO FUE AMONESTADO POR ESTE TERRIBLE PLANCHAZO... ¿ERA PARA ROJA?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/RJ1OddjVa1 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

Enseguida, Escudero tomó una decisión lógica en esas circunstancias: tan sólo pasaron seis minutos de la jugada polémica en la que Subiabre pudo ver la tarjeta roja y el entrenador de River hizo salir al delantero. En su lugar ingresó Cristian Jaime.