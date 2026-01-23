Las venas abiertas del tribunal de Disicplina de la AFA: todo lo que hay detrás del audio viral de su presidente

Luego de la amnistía otorgada a todos los jugadores y entrenadores suspendidos en el fútbol argentino, la intrahistoria de la decisión es una muestra gratis del día a día de la AFA. Detrás de la medida se visibiliza un quiebre en la relación de Claudio “Chiqui” Tapia (presidente) y Pablo Toviggino (tesorero) con Fernando Mitjans, el presidente del tribunal de disciplina, una especie de Poder Judicial de la pelota. Un audio viralizado dejó expuesto al histórico escribano, en el cargo desde la gestión de Julio Humberto Grondona. Y mostró los cortocircuitos internos.

El tribunal de disciplina está de feria y recién volverá a reunirse el próximo jueves 29. Mientras tanto, Mitjans y el secretario, Sergio Fernández, están “de turno”. Lo que se defina debe llevar su firma. El perdón para los castigados había tomado estado público luego de la reunión de comité ejecutivo de la Liga Profesional, en Puerto Madero, el miércoles. Allí, Nicolás Russo (Lanús) había confirmado que un representante [Mario Leito, de Atlético Tucumán] había pedido la amnistía para los suspendidos. El presidente Tapia le respondió que ese reclamo -aprobado en forma unánime por el comité- iba a ser trasladado al tribunal de Disciplina, encargado de su implementación.

Fernando Mitjans, presidente del tribunal de Disciplina de la AFA

Transcurridas las horas, los entrenadores no sabían con qué jugadores podrían contar. Se avecinaba el comienzo del Apertura y en la oficina del tribunal no sabían nada del pedido. Es más: se habían enterado por la prensa apostada sobre la calle Olga Cossettini, de Puerto Madero, donde está la sede de la Liga. La definición quedó para el jueves. El mismo día del inicio del torneo.

Los seis integrantes del tribunal y su gerente -el abogado Javier Vijande Penas- canalizan sus inquietudes en WhatsApp, en el llamado “Grupo Tribunal”. Hacia el mediodía del jueves, y cuando ya había trascendido que la amnistía estaba otorgada, uno de sus miembros estalló. “¿Qué está pasando? ¿Los medios dicen que hay amnistía y nosotros no sabemos nada?", preguntó -palabras más, palabras menos- Jorge Luis “Pati” Ballestero. En el grupo hubo silencio por un rato.

Jorge Ballestero, uno de los integrantes del Tribunal Archivo

Hasta que Fernando Mitjans, el presidente del tribunal, le respondió con el audio que -aunque editado- se viralizó en las últimas horas. “Uno de los periodistas acreditados en AFA me mandó el boletín [con la resolución de la amnistía, que lleva los nombres del propio Mitjans y de Fernández como ”jueces autorizantes"]. Lamento enterarme por la prensa... la prensa se enteró primero que nosotros. Así están las cosas. La amnistía salió, porque me lo mandó un periodista. Nosotros estábamos en bolas“.

El remate del mensaje de Mitjans es lo saliente del mensaje. Y revela que las decisiones del Poder Judicial de la pelota se publican, a veces, sin la anuencia de sus integrantes. Cerca del propio Mitjans le confirmaron a LA NACION que nadie habló con él para resolver la amnistía pero que, en definitiva, el documento publicado “tiene el espíritu” que el presidente del tribunal pretendía a la hora de tomar esta decisión. Es decir, resolver su implementación de manera idéntica a como se definió en los últimos tres años y como ya es costumbre en años mundialistas.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA y Pablo Toviggino, tesorero x.com/ascensointerior

Desde la AFA, sin embargo, dejan trascender cierto hartazgo con Mitjans y el procedimiento del tribunal. Le adjudican la tardanza en la definición de esta amnistía y haber dejado en offside a sus compañeros del tribunal con el audio. Y algunos, los más memoriosos, recuerdan que el presidente del órgano disciplinario no quería sancionar a Estudiantes de La Plata luego del famoso espaldazo en el partido contra Rosario Central. El castigo terminó siendo de dos fechas, pero computables en el Apertura 2026. La amnistía decretada este jueves lo licuó.

“El tema [del Tribunal] no da para más. Veremos qué pasa en estos días”, cuentan las fuentes de la AFA. La frase permite especular con potenciales cambios en el futuro. Cerca de Mitjans, en cambio, lo desmienten. Aseguran que el presidente de la AFA lo tranquilizó. Y que en ningún momento le mencionó una hipotética salida [el presidente de la AFA es el único habilitado para despedirlo]. “Entendemos que puede haber un operativo desgaste, pero si lo quieren afuera lo van a tener que echar”, dicen en el entorno del escribano. Y aseguran que les llegaron “más de cien mensajes de apoyo” de parte de dirigentes y hombres del fútbol luego de la viralización del audio de la amnistía.

¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tma1fgofk7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Quién es quién

El Tribunal de Disciplina de la AFA está compuesto por siete integrantes (presidente, vicepresidente y cinco vocales) y se rige por el Estatuto y el Código de Ética de la AFA, bajo el Reglamento de Transgresiones y Penas. En situaciones excepcionales, también utiliza el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Detrás de Fernando Mitjans surge la figura de Sergio Fernández en la vicepresidencia. El escribano Mitjans encabeza el organismo desde 1995. Llegó bajo la protección de Mauricio Macri, que a fin de ese año se convirtió en presidente de Boca. Su desempeño en el fútbol excede este marco, ya que también integra el Comité de Apelaciones de la FIFA. Superó todo tipo de gobiernos, futboleros y nacionales.

El histórico edificio de la calle Viamonte

Fernández, el vicepresidente, es juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y fue propuesto por Pinocho, un club conocido por el futsal. El magistrado mantiene cercanía con Lionel Messi: Fernández es quien le regaló la camiseta de Newell’s que el rosarino utilizó en homenaje a Diego Maradona pocos días luego de su fallecimiento, al celebrar un gol suyo en Barcelona.

Pese a que el estatuto indica que el Tribunal de Disciplina debe contar con 12 miembros más un presidente, desde hace unos años el cuerpo sesiona con menos integrantes: siete en este tiempo, aunque a veces suman seis. Son designados por el presidente de la AFA con sugerencia de los clubes. De la primera A, del ascenso, del Interior, de futsal.

¿Quiénes son los otros integrantes? Todos, abogados: Matías García, Jorge Luis Ballestero, Esteban Mahiques, Ezequiel Iglesias Berrondo y Martín S. Peluso. Eduardo Bozzi, otro histórico, componente de la mesa chica desde 1991, falleció el 11 de octubre pasado. De todos ellos, hay al menos dos personas influyentes en el ámbito judicial. Néstor Barral, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, renunció en diciembre pasado luego de no firmar la sanción a Estudiantes por el espaldazo.

Jorge Luis “Pati” Ballestero es un ex juez federal que trabajó durante más de cuatro décadas en la Justicia. Se graduó de abogado en 1988 en la UBA y fue nombrado juez federal por propuesta del presidente Carlos Menem y aprobación del Senado en 1993, después de trabajar como fiscal federal. Renunció a su cargo en la Sala I de la Cámara Federal en 2018, tras una larga trayectoria en la que estuvo involucrado en algunos casos muy importantes. Tomó la decisión luego de un fallo que liberó a Cristóbal López. Su llegada al Tribunal de Disciplina de la AFA se dio a fines de la década de 1990. Suele tener alto perfil.

Esteban Mahiques es el subsecretario de Asuntos Nacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Aunque su carrera principal está ligada al ámbito diplomático y el judicial (como ocurre con otros integrantes de su familia), su perfil bajo y su trabajo en organismos nacionales allanaron su desembarco en la AFA.