Lautaro Martínez hizo un doblete y una asistencia para Inter contra Fiorentina, en un partido que fue una montaña rusa

El 4-3 de Inter sobre Fiorentina, por la undécima fecha de la Serie A, de Italia, fue una montaña rusa. Tuvo desde errores arbitrales hasta un gol in extremis, que le dio la victoria definitiva al equipo de “Súper Lautaro”, según apodó La Gazzetta dello Sport a Lautaro Martínez, el 9 de la selección argentina y del equipo de Milán. El ex delantero de Racing aportó dos goles (uno, de penal) y una asistencia y se erigió en la figura del encuentro.

El estadio Artemio Franchi, de Florencia, está acostumbrado a los goles argentinos. En los años noventas, sus tribunas presenciaron los goles de Gabriel Omar Batistuta, al que transformaron en ídolo. Esta vez se vistieron de gala con casi 36.700 personas, récord para lo que va de la temporada. La mayoría fue a ver al conjunto violeta, pero quedó impactada por el Toro bahiense, fundamental para la apertura del marcador, conseguida por Nicoló Barella. Atención a esa dupla ítalo-argentina: ya lleva tres partidos marcando goles, contando Champions League y Serie A. Propulsado por el fútbol de uno y la potencia del otro, Inter sube.

El primer gol de Lautaro Martínez

No habían pasado ni dos minutos cuando Martínez se disfrazó de número 10 y divisó a su compañero entrando solo por el medio del área. Le hizo un pase preciso, toda una asistencia, para que el habilidoso mediocampista del seleccionado italiano abriera el marcador. Era el amanecer de un partido que no daría respiro. A los 15 minutos, un error en salida del local dejó a Martínez mano a mano con su marcador. Fue a un lado y al otro y logró el 2-0 con un remate pegado al palo. Un golazo del bahiense, que parecía darle tranquilidad a Inter.

Sin embargo, Fiorentina repuntó. A la media hora de juego, el VAR dio un penal por infracción de Federico Dimarco contra Giacomo Bonaventura. La hinchada reclamó la expulsión del jugador visitante, que sin embargo permaneció en la cancha. Cabral transformó la sanción en gol y el conjunto violeta volvió a ponerse en partido. Incluso consiguió un empate parcial: a los 15 del segundo tiempo, el francés Jonathan Ikoné ingresó al área, se perfiló y remató de zurda al palo más lejano del arco de André Onana, el arquero camerunés de Inter. La pelota se incrustó en el arco, justo debajo del travesaño. Otro golazo en un encuentro lleno de emociones.

El segundo tanto de Lautaro

Más tarde, otro penal. Y, de nuevo, la efectividad de Martínez: puso el 3-2 cuando faltaban 17 minutos. Era una eternidad para un partido que mantuvo a todos al borde de los asientos. Fiorentina siguió luchando. Faltaba menos de medio minuto para que se cumpliera el tiempo regular cuando, tras un tiro de esquina, Nikola Milenkovic ganó en las alturas y asistió a Luka Jovic. De un serbio a otro serbio: tijera del ex de Real Madrid y festejo loco con los simpatizantes. A esa altura, todos pensaban que el marcador ya no se movería. Pero el 3-3 no sería el resultado final.

Quedaban diez segundos. Nada. Y Fiorentina volvió a retroceder mal. Dejó solo a Barella, que condujo. Por la banda opuesta, el armenio Henrikh Mkhitarian pedía pista. La pelota fue hacia él. Antes de que llegara a destino, se interpuso el italiano Lorenzo Venuti, que quiso rechazar de primera. Lo hizo, pero el balón dio en su rival y salió disparado hacia el arco de un indefenso Pietro Terracciano. No fue un golazo, pero valió como todos. Y más para para Inter: los tres puntos lo ponen a cinco del líder, Napoli. Con el incentivo del momento de Lautaro Martínez, autor de otra actuación formidable. A exactamente un mes del estreno de la Argentina en el Mundial Qatar 2022 (frente a Arabia Saudita).

Lo mejor de Fiorentina 3 vs. Inter 4

Gol de Lamela, asistencia de Medina, triunfo de Tagliafico

Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli y con Erik Lamela y Gonzalo Montiel desde el inicio, cayó como visitante de Real Madrid por 3-1. El único gol del conjunto andaluz fue anotado por Lamela, tras una asistencia del ex defensor lateral derecho de River. A 21 minutos del final ingresó Alejandro “Papu” Gómez en lugar del español Oliver Torres, pero el ex jugador de Arsenal, San Lorenzo y Atalanta, entre otros, no logró influir considerablemente para evitar la derrota en el Santiago Bernabéu. Montiel y Gómez integran la lista preliminar de la Argentina para la Copa del Mundo, que no incluye a Lamela.

Por otro lado, en Francia otros dos argentinos que integran la nómina premundialista se fueron vencedores en la jornada del sábado. Por un lado, Nicolás Tagliafico celebró el 2-1 de Lyon sobre Montpellier. El ex defensor de Independiente y de Ajax jugó todo el partido. Su equipo ocupa la octava posición, con 17 puntos en 12 fechas.

A su vez, Lens, con Facundo Medina como titular, dio la sorpresa y derrotó por 1-0 a Olympique en Marsella. El único gol, a los 33 minuto de la parte final, fue anotado por David Pereira Da Costa tras una asistencia del ex futbolista de River y Talleres, de Córdoba. En el local se desempeñó desde el inicio su compatriota Leonardo Balerdi, ex de Boca.

