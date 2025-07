Lautaro Martínez le puso el cierre a una temporada de Inter sin títulos: “Hay que querer estar, y el que no, que se vaya”

Pudo no haber sido una sorpresa la victoria de Fluminense, de Brasil, sobre Inter, de Milán (2-0) dentro de la dinámica que caracterizó a este novedoso Mundial de Clubes con varios golpes al fútbol europeo, principalmente desde Sudamérica, más puntualmente por parte de los brasileños. Sin embargo, nadie esperaba que Lautaro Martínez se descargara tras la eliminación en octavos de final como lo hizo, sin apuntar a nadie en particular, pero manifestando sin pelos en la lengua su visión de un plantel que fue desinflándose a medida que el cúmulo de títulos rozaba sus dedos, algo que terminó apenas en eso (y peor también).

El “Nerazzurro”, que comenzó a ser dirigido oficialmente por Cristian Chivu desde el comienzo de este certamen internacional, arrancó dormido el cruce con los cariocas, al punto de estar debajo del marcador desde el tercer minuto del partido. Aturdido en toda la primera mitad y más orientado en la segunda, pero sólo apenas aferrado a la inercia del empuje y a la fuerza del argentino, que tuvo en sus pies las chances más claras, en las que en alguna se topó con la mala fortuna del rechazo de uno de los palos.

Lautaro conectó de volea un centro y Fábio, arquero de Fluminense, le ahogó el gol con las piernas, a puro reflejo. Chris Carlson - AP

La cara del capitán cuando “Flu” dio el golpe de gracia con el segundo tanto sobre el final ya parecía anunciar que se vendría algo semejante, aunque no ante una cámara, sino puertas adentro. No obstante, Lautaro llegó al micrófono, ya bañado y listo para dejar el estadio Bank of America, de Charlotte, lejos de la frialdad. A través de su clásica seriedad, se acercó con el enfado a flor de piel y la poca paciencia propia de un líder que aún permanece incrédulo por la nula reacción grupal ante tantos golpes certeros en poco tiempo, concluyendo este lunes con la fea imagen de irse de Estados Unidos tan pegado a la fase de grupos.

“Venimos de tantos golpes, este era el último objetivo que teníamos. Con las pocas fuerzas y piernas que nos quedaban pusimos el corazón en esto. Por mi parte, lo dejé todo en cada momento. No quiero perder y estoy triste por el grupo, pero hay una cosa que quiero decir, el mensaje es claro: el que quiera quedarse con nosotros, se queda y el que no, que se despida y se vaya", lanzó el N°10. En Italia ya revelan que uno de los disgustos sería contra el turco Hakan Çalhanoglu.

“No voy a dar nombres, es en general. Pero vi muchas cosas que no me gustaron. Desde luego que primero está el entrenador, pero como capitán y líder del grupo lo digo porque yo soy así. Estoy de un lado o del otro“, continuó el referente interista, que además intentó explicar qué pasó con su equipo para quedarse con las manos vacías: ”En los últimos años llegamos a lo más alto y yo quiero seguir así. Fue una temporada larga y agotadora, llena de muchos fichajes. Y hoy nos pasó que también hay un poco de cansancio mental y extrañamos a algunos jugadores".

Inter tiene nuevo entrenador debido a la salida de Simone Inzaghi, que fue el comando futbolístico durante los años en los que el conjunto italiano recobró la seriedad y compitió tanto en su país como en Europa. Sin embargo, sintió que su ciclo estaba cumplido al perder la final de la Champions League como nunca antes nadie había perdido: el baile descomunal que PSG le dio en Munich fue por 5-0.

Como en 2021, la imagen de Martínez portando la medalla de plata, sin mirar el trofeo de la Champions que se le volvió a negar de la manera más cruel: paliza por 0-5 ante PSG. Martin Meissner - AP

Antes de aquello, el combo que arrastra desde enero. Apenas comenzado 2025 perdió la Supercopa de Italia nada menos que con Milan, por 3-2. Ante el mismo rival cayó por la Copa italiana, en la semifinal jugada en abril, en la que -tras un encuentro de ida igualado- terminó goleado 3-0 en la revancha. Y, para colmo, se le escapó su estrella liguera número 21 de su historia cuando tenía todo servido: por encima de Napoli en la tabla, ganaba la anteúltima jornada ante Lazio como local, pero se lo empataron en la última jugada y el trofeo pasó a depender de los napolitanos, que finalmente no fallaron. Y ahora, el nuevo fracaso.

“Nos quedamos sin títulos y debemos empezar de nuevo de la mejor manera el año que viene. Le pido disculpas a la afición y a la gente que vino a acompañarnos. Pensemos en descansar”, cerró Lautaro Martínez. Dolido, pero consciente de que este final de temporada no tendría alegrías por las internas que parece haber en el día a día.