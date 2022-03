Lautaro Martínez, sin doble de cuerpo en la selección: Scaloni no encontró otro N° 9 si no está el goleador de su ciclo

Si en el partido que faltó el goleador del ciclo se consiguió un triunfo por 3-0 no debería haber mayores motivos de preocupación. La necesaria cuota de eficacia en un seleccionado con altas aspiraciones, como lo es el de la Argentina, estuvo cubierta.

Ausente Lautaro Martínez –desafectado por contagio de Covid-, máximo anotador (19 tantos en 35 partidos) en la era Lionel Scaloni, la definición pasó por los pies de Nicolás González (fue al encuentro de la asistencia de De Paul con la voracidad de un N° 9), de Ángel Di María (exquisita emboquillada) y de Lionel Messi (defectuoso remate de derecha, como si en la Bombonera hubiera tomada prestada la suerte del inigualable Martín Palermo).

Las limitaciones de Venezuela, no exenta de pierna fuerte, atenuaron la nostalgia por la falta del centro-delantero que a lo largo de la gestión de Scaloni no encontró un reemplazante natural para los requerimientos del puesto. Ante la Vinotinto, Messi empezó como falso N° 9 –función que no desconoce desde que Pep Guardiola lo ubicó en un clásico ante Real Madrid- y con Joaquín Correa abierto sobre la izquierda. Antes de la media hora, Scaloni corrigió el posicionamiento: Correa al centro de la ofensiva, Nicolás González a la izquierda y Messi como un interior derecho adelantado, para que su sabiduría lo llevara a hacer y moverse por donde sea.

Joaquín Correa, en acción ante Venezuela, intenta dejar atrás a Jhon Chancellor Natacha Pisarenko - AP

Joaquín Correa hizo dos goles en 12 partidos. Uno muy importante, en el 2-1 en la altura de La Paz, cuando el seleccionado no tenía la consolidación ni las certezas que exhibe ahora. Nunca fue un killer del área. Es un atacante que se siente más cómodo haciendo diagonales, de afuera hacia adentro, llegando por potencia desde una segunda línea. En los torneos de liga que disputó en Estudiantes, Sampdoria, Sevilla, Lazio e Inter, nunca llegó a los 10 tantos por temporada.

Compacto de los goles de Lautaro Martínez

Frente a Venezuela no pudo aprovechar tres ocasiones para convertir. A los 18 minutos del segundo tiempo fue reemplazado por su homónimo Ángel, que tampoco es un faro de ataque, de características comparables a las de Lautaro.

Salvo sorpresa, Joaquín Correa seguramente integrará la lista definitiva del Mundial. Tiene una muy buena consideración de Scaloni, que lo elogió tras la goleada a Venezuela: “Me encantó el partido que hizo Joaquín. Si hubiera hecho un gol estaríamos hablando de un partidazo. Sabe asociarse. Tuvo situaciones claras, me hubiera gustado que hiciera un gol porque lo merecía. Acá todos juegan y se matan, eso me simplifica las cosas”.

A Bolivia en La Paz, el gol más importante de Joaquín Correa

Scaloni admite que el seleccionado tiene “margen de mejora”, pero al menos públicamente no muestra preocupación porque no hay un 9 bis de Lautaro. Dentro de la acertada renovación que llevó adelante el entrenador de Pujato durante más de tres años es fácil identificar a los dos jugadores por puesto en cada demarcación: “Dibu” Martínez y Armani o Musso; Molina y Montiel; Romero y Pezzella; Otamendi y Lisandro Martínez; Acuña y Tagliafico; Paredes y Guido Rodríguez; De Paul y Palacios; Lo Celso y “Papu” Gómez; Di María y Nicolás González. Messi queda al margen porque no tiene equivalencia, más allá de la ilusión cada vez más marchita de que Paulo Dybala siguiera la estela del capitán.

El otro doble de cuerpo que aparece difuso es el que le corresponde a Lautaro, si bien Scaloni se muestra convencido de la apuesta por Joaquín Correa. Quizá lo inquietante es que en todo este tiempo no se haya afinado la búsqueda hasta dar con la alternativa de un centro-atacante. Scaloni, al que nunca le tembló el pulso para innovar en las convocatorias, llevó a Julián Álvarez a la Copa América antes de su mejor semestre en River. Atenuada la presión que soportaba el equipo tras el título en el Maracaná, y con las eliminatorias encarriladas hace rato, cabía imaginar una mayor participación de Julián, que sin embargo se demora. Frente a Venezuela, el entrenador optó antes por el debut de Lucas Boyé durante los minutos finales.

Julián Álvarez, en enero, ante Chile por las eliminatorias; el delantero de River todavía no tuvo la oportunidad de ser titular ESTEBAN FELIX - POOL

“Julián ya entrará”, respondió Scaloni cuando le preguntaron por las posibilidades del futbolista que después de mitad de año pasará a Manchester City. Los 118 minutos que disputó en seis cotejos siempre fueron ingresando desde el banco. Habrá que ver si pasado mañana, en el cierre de la clasificación contra Ecuador en Guayaquil, será titular por primera vez o dispondrá de más minutos.

En el recorrido de Scaloni en el seleccionado fueron quedando en el camino otros N° 9 de oficio, de formación. En su primera lista de agosto de 2018, junto con Lautaro estuvieron Gio Simeone y Mauro Icardi. Un año más tarde, para los amistosos contra Chile y México, recibió el primer llamado Adolfo Gaich. En octubre de 2019, Lucas Alario marcó un gol en el amistoso frente a Ecuador y otro a Alemania. En el que seguramente fue el peor ensayo de la era Scaloni -derrota 3-1 ante Venezuela en Madrid-, Dario Benedetto jugó 20 minutos.

La afección cardíaca quitó del mazo la carta de Sergio Agüero , el doble 9 con Gonzalo Higuaín en los últimos tres mundiales, como antes lo fueron Crespo/Cruz/Tevez (2006) y Batistuta/Crespo (1998 y 2002).

En la actual selección, tan versátil como reconocible en sus nombres, detrás de Lautaro no creció otro N° 9 con gol.