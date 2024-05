Lautaro Martínez tiene un acuerdo con Inter para extender su contrato, sin la cláusula de moda

Escuchar

“Quiero renovar con Inter. Espero que esto se pueda cerrar”, sostuvo Lautaro Martínez inmediatamente después de la conquista del Scudetto, el día en que el equipo le ganó el clásico a Milan. El delantero ya sabía aquella noche que estaba cerca la renovación de su contrato y seguía las negociaciones entre su representante, Alejandro Camaño, y los emisarios del club, que habían tenido la última conversación privada el 13 de marzo en Madrid. Hoy, el acuerdo para seguir en el conjunto italiano es un hecho al que solamente le falta la formalidad de la rúbrica.

Aquella reunión entre las partes fue para terminar de delinear las condiciones para la nueva firma, que, según se especula, se concretará una vez que concluya el campeonato italiano, el último fin de semana de mayo. En rigor, el Toro desea que quede listo antes de que viaje como parte de la selección argentina para la Copa América, que se disputará en Estados Unidos del 20 de junio, día del debut ante Canadá en el partido inaugural, al 14 de julio.

El bahiense es uno de los favoritos de los hinchas nerazzurri, y lo hará valer en su nuevo contrato: cobrará 9.000.000 de euros por temporada. PIERO CRUCIATTI - AFP

Hay más señales de que Martínez está listo para sellar el acuerdo hasta mediados de 2029, lo que implica una extensión de tres años sobre el plazo vigente. Hoy tiene vínculo hasta junio de 2026; luego de las negociaciones, todo está dado para que el bahiense de 26 años juegue en el equipo nerazzurro por cinco años más, por contar desde ahora.

Capitán y goleador del equipo que acaba de consagrarse campeón de la Serie A, tiene en las últimas horas un guiño de Piero Ausilio, el director deportivo de Inter. “Estamos cerca de renovar el contrato de Nicolò Barella y puede ocurrir incluso antes de la extensión de Lautaro. Estamos avanzando para el nuevo acuerdo de Lautaro, que lleva tiempo, pero ambas partes queremos lo mismo”, declaró el directivo.

Nicolò Barella y Martínez son las prioridades de Inter para una nueva temporada de grandes objetivos internacionales. Miguel Medina - AFP

La Gazzetta Dello Sport revela que hubo un acercamiento entre lo que pidió el futbolista y lo que ofreció el club, que pertenece al empresario chino Steve Zhang: 9.000.000 de euros (unos 9,6 millones de dólares) por temporada, luego de que inicialmente el jugador pidiera 10 millones y Zhang ofreciera 8.

Algunos aventuran que, por protocolo, la firma sería luego del primer día de julio. No se formalizó el nuevo vínculo porque Zhang tiene una operación de refinanciación de préstamos, sin la cual no le resulta posible pasar a la etapa operativa de las renovaciones. Eso involucra también a Barella y al entrenador Simone Inzaghi.

Steve Zhang, el dueño del club, y el vicepresidente Javier Zanetti proyectan al Inter que desean ver en los próximos años. Giuseppe Bellini - Getty Images Europe

El acuerdo tiene una curiosidad: no habrá una cláusula de rescisión. Las partes nunca la discutieron porque Lautaro nunca lo puso sobre la mesa como una eventualidad. Es un síntoma de que el argentino se ve por mucho tiempo en Inter: no desea ninguna salida, no pide la posibilidad de marcharse aunque hubiera una gran oferta.

Otro punto sobresaliente: habrá bonificaciones. Algunas estarán relacionadas no solamente con las victorias, sino también con las competiciones internacionales, como el nuevo Mundial de Clubes, que el equipo jugará el año que viene.

A falta de tres fechas, Lautaro acumula 23 goles en el torneo italiano y, por todas las competiciones, 26 en 42 partidos. Todo está avanzado como para que sus números se multipliquen en el futuro.

