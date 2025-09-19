LA NACION

LDU Quito venció por 2-0 a São Paulo como local en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

LDU Quito-São Paulo
LDU Quito-São Paulo

LDU Quito venció por 2-0 a São Paulo como local, en un partido de la jornada 15 de la Copa Libertadores. Para LDU Quito los goles fueron marcados por Bryan Ramírez (a los 15 minutos) y Michael Estrada (a los 78 minutos).

En la próxima fecha, LDU Quito se medirá con São Paulo, mientras que São Paulo tendrá como rival a LDU Quito.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

