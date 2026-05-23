Dónde ver en vivo River vs. Belgrano este domingo 24 de mayo: TV y streaming de la final del Torneo Apertura 2026

River y Belgrano se cruzan este domingo a las 15.30 (horario argentino) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para definir al campeón del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que despierta una gran expectativa en el fútbol argentino, otorga al vencedor el primer trofeo de la temporada y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027. El árbitro Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el minuto a minuto se podrá seguir en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el Millonario dejó en el camino a Rosario Central. El encuentro, que se disputó en el estadio Monumental, terminó 1 a 0 gracias a un gol de penal convertido por Facundo Colidio. Desde la llegada de Eduardo Coudet como director técnico, en reemplazo de Marcelo Gallardo, el club de Núñez sumó 11 triunfos, tres empates y solo dos derrotas.

Facundo Colidio convirtió el penal con el que River eliminó a Rosario Central en semifinales Manuel Cortina

Para la final, ‘Chacho’ enfrenta dificultades en el armado del once titular debido a las lesiones de Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi justamente en el último compromiso. Fabricio Bustos ocuparía el lugar del lateral derecho y Joaquín Freitas ingresaría por el delantero, mientras que el juvenil Lucas Silva pelea por un puesto en el mediocampo en lugar de Moreno.

Por el lado del Pirata, el conjunto cordobés llega a este encuentro trascendental tras superar a Argentinos Juniors por penales en semifinales, luego de un empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Nicolás Fernández marcó el tanto para el club cordobés, mientras que Facundo Jainikoski convirtió para el equipo del barrio porteño de La Paternal.

'Uvita' Fernández empató el partido ante Argentinos Juniors en los últimos minutos FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

Es la primera vez en la historia que Belgrano disputa una final de Primera División, y además buscará concretar el sueño de alcanzar una plaza en la Copa Libertadores. El entrenador Ricardo Zielinski dispone de la base principal del equipo, aunque sin Lisandro López, quien sufrió una molestia muscular durante el último encuentro y Agustín Falcón ocuparía su lugar.

River vs. Belgrano: cómo ver online

La final está programada para este domingo a las 15.30 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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El historial reciente favorece a River, que ganó los últimos tres enfrentamientos ante el equipo cordobés. El antecedente más cercano ocurrió el 5 de abril, por la fecha 13 de este mismo torneo y el Millonario se impuso 3 a 0 con un doblete de Tomás Galván y un gol de Colidio. En el análisis de los últimos diez cruces entre ambos, Belgrano apenas festejó en dos oportunidades.