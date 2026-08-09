Leandro Paredes dijo que los jugadores de la selección argentina podrían viajar a Rosario para acompañar a Messi

El capitán de Boca y compañero de Lionel Messi en la selección argentina Leandro Paredes habló este sábado sobre la muerte de Jorge Messi luego del empate 1-1 del Xeneize frente a Vélez y contó que todavía no pudo comunicarse con el rosarino, que viajó a la Argentina. Además se refirió a la posibilidad de acompañarlo personalmente en la despedida de su padre junto con otros integrantes del plantel de la albiceleste.

En diálogo con la prensa tras el partido, el mediocampista explicó que los jugadores de la selección aguardaban la llegada del capitán a la Argentina para definir qué harían. “No pude hablar. Ahora a esperar que él llegue al país y ver si podemos ir a verlo, si podemos ir a acompañarlo en este momento, porque lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, expresó.

Leandro Paredes contó que, junto a otros jugadores de la selección argentina, planean acompañar a Lionel Messi

De esta manera, Paredes dejó planteada la intención de algunos integrantes de la selección argentina de acompañar al capitán en este momento, aunque sin confirmar todavía que la visita vaya a concretarse. Al momento de sus declaraciones, esperaban que Messi llegara al país para evaluar si podían acercarse a verlo.

El rosarino ya arribó a la Argentina y se encuentra en Rosario para darle el último adiós a su padre. Jorge Messi murió durante la madrugada de este sábado, después de haber permanecido internado durante los últimos días en el Sanatorio Centro de esa ciudad.

Jorge Messi fue representante y consejero estratégico de su hijo Lionel x.com

Tal como informó LA NACION, la institución médica confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial firmado por su director médico, Carlos Mackey. “Sanatorio Centro cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 2 de la madrugada”, señaló el parte.

Respecto de las causas de su muerte, el centro médico aclaró que no difundirá precisiones por cuestiones legales y para preservar la intimidad de sus familiares. “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, indicó.

Este sábado por la noche, Lionel Messi llegó a Rosario para participar del velorio de su padre LUIS ROBAYO - AFP

Jorge Messi había atravesado problemas de salud durante los últimos meses y estuvo internado en el sanatorio rosarino tras el agravamiento de una enfermedad que la familia había confirmado durante el Mundial 2026. En junio, desde su entorno señalaron que el padre del futbolista se encontraba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro.

En aquella oportunidad, la familia también había expresado su malestar por las distintas versiones que circulaban sobre su salud y había reclamado respeto por una situación que definió como “estrictamente privada y familiar”. Una vez finalizado el Mundial, el capitán de la selección permaneció junto a su padre en Rosario hasta el 29 de julio, cuando regresó a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos de Inter Miami.

El padre del jugador rosarino, además, tuvo un papel fundamental en la trayectoria profesional de su hijo. Fue su representante y consejero estratégico, impulsó su llegada al fútbol infantil de Newell’s Old Boys y facilitó su traslado a España cuando tenía 13 años para incorporarse al Barcelona, que asumió el tratamiento médico por su déficit en la hormona de crecimiento. En 2007 también impulsó, junto con su familia, la creación de la Fundación Leo Messi.