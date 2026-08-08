Lionel Messi llegó este sábado al Aeropuerto de Rosario después de viajar de urgencia desde Fort Lauderdale para darle el último adiós a su padre, Jorge. Apenas pisó el suelo argentino, se dirigió en una camioneta hacia el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, una ciudad vecina a Rosario, a la vera de la ruta nacional 33. En tanto, en el lugar, que cuenta con dos accesos, muchas personas aguardaron su llegada para recibir al jugador de Inter Miami.

Jorge Messi murió este sábado a las 2 de la madrugada, a los 68 años, en el Sanatorio Centro de Rosario, donde estaba internado tras el agravamiento de una enfermedad. Durante las primeras horas de la mañana, sus familiares se retiraron del establecimiento y luego se trasladaron al cementerio para preparar una despedida íntima. Al mediodía, las puertas del predio estaban cerradas y solo se permitía el ingreso de vehículos autorizados, bajo la vigilancia de personal de seguridad privada.

Messi llegó a Rosario junto a su familia para despedir a su padre en un velatorio privado Marcelo Manera

La noticia generó numerosas muestras de pesar. Newell’s colocó a media asta la bandera de su predio de Bella Vista, mientras Rosario Central publicó un mensaje de condolencias. También despidieron al padre del futbolista la selección argentina, Barcelona, Real Madrid, Inter Miami y París Saint-Germain. A su vez, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, lo recordó como un “rosarino de alma y corazón”, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó su trabajo en silencio y el respeto que se ganó.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes se manifestaron en el marco de sus respectivos partidos de este sábado. El mediocampista de Inter Miami convirtió en la derrota ante Monterrey por la Leagues Cup y se quitó su camiseta para dejar a la vista la número 10 de su amigo; señaló el nombre de Messi y formó un corazón. Por otro lado, el jugador de Boca, tras el empate 1-1 frente a Vélez, contó que algunos jugadores de la selección argentina evaluaban viajar a Rosario. “Ahora a esperar que él llegue al país y ver si podemos ir a verlo, si podemos ir a acompañarlo en este momento, porque lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, expresó.

La dedicatoria de Rodrigo De Paul para Lionel Messi SAM NAVARRO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La muerte de Jorge Messi también provocó una extensa cadena de mensajes de figuras públicas. Mirtha Legrand compartió una imagen en Instagram y expresó sus condolencias a Lionel y a toda su familia, un gesto que adquiere una dimensión especial por el cariño que siempre manifestó por el capitán argentino y por el vínculo que mantiene con Celia Cuccittini. Marcelo Tinelli y Ricardo Montaner también utilizaron las redes sociales para dedicarle palabras de despedida y recordar momentos compartidos con el padre del futbolista.