Messi llegó a Rosario junto a su familia para despedir a su padre en un velatorio privado
El padre de Lionel tenía 68 años y estaba internado en su ciudad natal; el futbolista viajó para darle el último adiós
Lionel Messi llegó este sábado al Aeropuerto de Rosario después de viajar de urgencia desde Fort Lauderdale para darle el último adiós a su padre, Jorge. Apenas pisó el suelo argentino, se dirigió en una camioneta hacia el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, una ciudad vecina a Rosario, a la vera de la ruta nacional 33. En tanto, en el lugar, que cuenta con dos accesos, muchas personas aguardaron su llegada para recibir al jugador de Inter Miami.
Jorge Messi murió este sábado a las 2 de la madrugada, a los 68 años, en el Sanatorio Centro de Rosario, donde estaba internado tras el agravamiento de una enfermedad. Durante las primeras horas de la mañana, sus familiares se retiraron del establecimiento y luego se trasladaron al cementerio para preparar una despedida íntima. Al mediodía, las puertas del predio estaban cerradas y solo se permitía el ingreso de vehículos autorizados, bajo la vigilancia de personal de seguridad privada.
La noticia generó numerosas muestras de pesar. Newell’s colocó a media asta la bandera de su predio de Bella Vista, mientras Rosario Central publicó un mensaje de condolencias. También despidieron al padre del futbolista la selección argentina, Barcelona, Real Madrid, Inter Miami y París Saint-Germain. A su vez, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, lo recordó como un “rosarino de alma y corazón”, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó su trabajo en silencio y el respeto que se ganó.
Rodrigo De Paul y Leandro Paredes se manifestaron en el marco de sus respectivos partidos de este sábado. El mediocampista de Inter Miami convirtió en la derrota ante Monterrey por la Leagues Cup y se quitó su camiseta para dejar a la vista la número 10 de su amigo; señaló el nombre de Messi y formó un corazón. Por otro lado, el jugador de Boca, tras el empate 1-1 frente a Vélez, contó que algunos jugadores de la selección argentina evaluaban viajar a Rosario. “Ahora a esperar que él llegue al país y ver si podemos ir a verlo, si podemos ir a acompañarlo en este momento, porque lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, expresó.
La muerte de Jorge Messi también provocó una extensa cadena de mensajes de figuras públicas. Mirtha Legrand compartió una imagen en Instagram y expresó sus condolencias a Lionel y a toda su familia, un gesto que adquiere una dimensión especial por el cariño que siempre manifestó por el capitán argentino y por el vínculo que mantiene con Celia Cuccittini. Marcelo Tinelli y Ricardo Montaner también utilizaron las redes sociales para dedicarle palabras de despedida y recordar momentos compartidos con el padre del futbolista.
La última foto que Lionel Messi compartió junto a su padre en las redes sociales: “Un abrazo grande”
El fútbol está de luto. A los 68 años murió Jorge Messi, el padre de Lionel, luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Falleció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto en el sanatorio de Rosario en el que se encontraba internado. No solo fue uno de los mayores impulsores de la carrera deportiva de su hijo, sino también su más grande apoyo. Justamente, en la última foto que el futbolista subió con él expresó su agradecimiento por la incondicionalidad de siempre.
Los hinchas de Inter Miami le dedicaron una bandera a Messi
🦩 "FUERZA LEO"— TyC Sports (@TyCSports) August 9, 2026
La bandera que colgaron los hinchas del Inter Miami para Lionel Messi tras el fallecimiento de Jorge.
📷 X / Intermiamicfhub pic.twitter.com/UXMCHyOofy
El día que Lionel Messi recordó el esfuerzo de su papá Jorge para mantener a su familia
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió a los 68 años luego de atravesar complicaciones en su estado de salud. Según pudo saber LA NACION, el fallecimiento ocurrió durante la madrugada en un sanatorio de Rosario, donde permanecía internado. En junio había trascendido que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se había informado cuál era su diagnóstico. Tras conocerse la noticia, volvió a salir a la luz una entrevista en la que el capitán de la selección argentina recordó el esfuerzo que su padre hizo durante sus primeros años.
Leandro Paredes dijo que viajará a Rosario para acompañar a Lionel Messi
👏🗣️ Leandro Paredes aseguró que viajará con algunos compañeros de la Selección Argentina a Rosario para acompañar a Lionel Messi tras el fallecimiento de Jorge. pic.twitter.com/tTsyi1SeZQ— TyC Sports (@TyCSports) August 9, 2026
El festejo de gol con dedicatoria para Jorge Messi
Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh— Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026
El mensaje de Luis Suárez: "Amigo, te abrazo fuerte"
Luis Suárez, compañero de Messi en Inter Miami, le dedicó un sentido posteo al futbolista argentina tras la muerte de su padre. “Amigo, te abrazo fuerte a vos y a toda tu gran familia. Tu papá desde arriba te va a seguir mirando orgulloso como lo hizo siempre. Todo mi cariño en estos momentos va para la familia Messi. Descansa en paz, Jorge”, expresó.
El día que Jorge Messi saludó a Lionel tras la Copa América 2021
Lionel Messi se dirige al cementerio donde será el velatorio de su padre
Lionel Messi llegó al Aeropuerto de Rosario y ya se dirige en una camioneta hacia el cementerio El Prado, donde se llevará a cabo de forma privada el velatorio de su padre. El lugar está ubicado en la provincia de Santa Fe, cerca de la ciudad de Rosario y a la vera de la ruta nacional 33.
El cementerio cuenta con dos accesos y hay personas aguardando la llegada del futbolista. En el lugar, la expectativa está puesta en determinar por cuál de las dos entradas ingresará el futbolista de Inter Miami y la selección argentina para participar del velatorio.
Messi salió del Aeropuerto de Rosario para el último adiós a su padre
Mediante una combi y secundado por las fuerzas de seguridad, Lionel Messi salió del Aeropuerto de Rosario en dirección al cementerio donde se llevará a cabo el velorio para despedir a su padre, Jorge.
Importante operativo de seguridad ante la llegada de Messi
Las fuerzas de seguridad de Santa Fe montaron un importante operativo en las inmediaciones del Aeropuerto de Rosario ante la llegada de Lionel Messi, quien viajó para despedir a su padre, Jorge.
El capitán de la selección argentina arribó pasadas las 20:30 y se dirigirá en combi hacia el cementerio donde se desarrollará el velorio.
Messi llegó a Rosario para despedir a su padre en un velatorio privado
Lionel Messi llegó a Rosario cerca de las 20.30 de este sábado en un vuelo privado junto con su familia para despedir a su padre en un velatorio íntimo. El futbolista partió desde Fort Lauderdale alrededor de las 11 (hora de Estados Unidos) y se desplegó un operativo de seguridad para su llegada.
El capitán de la selección argentina se había sumado al Inter Miami hace solo 10 días tras el Mundial 2026, pero viajó a la Argentina para darle el último adiós a su padre. El velatorio se desarrollará de forma privada en el Cementerio El Prado, ubicado a la vera de la ruta nacional 33, durante la mañana de este domingo.
El posteo de Fillol para Messi
El campeón del mundo de Argentina 1978, Ubaldo Fillol, publicó un sentido mensaje en X ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel.
“Abrazo del alma y mis condolencias a Lionel y toda la familia Messi en este triste momento”, manifestó.
"Mis condolencias para toda su familia", el mensaje de Otamendi
Luego de la derrota de River ante Tigre por 1 a 0 por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Nicolás Otamendi habló en el campo de juego y expresó su pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel.
“Mis condolencias para toda su familia. Ya se lo he hecho llegar al Enano, porque es un momento duro. Ojalá tenga la fuerza él y toda su familia para superar esta situación”, expresó el defensor.
El mensaje de Conmebol
La Conmebol se expresó luego del fallecimiento de Jorge Messi mediante un breve mensaje a través de sus redes sociales.
“La Conmebol lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”, publicó el ente sudamericano de fútbol
De qué murió Jorge Messi, el padre de Lionel
Una dura noticia volvió a sacudir al mundo del deporte: murió Jorge Messi, el padre de Lionel, a los 68 años. Según pudo saber LA NACIÓN, falleció en el sanatorio de Rosario, donde estaba internado. En junio se hizo público que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se precisó su diagnóstico.
Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol. Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.
El día que Lionel Messi recordó el esfuerzo de su papá Jorge para mantener a su familia
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió a los 68 años luego de atravesar complicaciones en su estado de salud. Según pudo saber LA NACION, el fallecimiento ocurrió durante la madrugada en un sanatorio de Rosario, donde permanecía internado. En junio había trascendido que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se había informado cuál era su diagnóstico. Tras conocerse la noticia, volvió a salir a la luz una entrevista en la que el capitán de la selección argentina recordó el esfuerzo que su padre hizo durante sus primeros años.
El posteo de PSG por el fallecimiento de Jorge Messi
El Paris Saint Germain, uno de los clubes donde jugó Lionel Messi, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jorge, padre del capitán de la selección argentina.
“El club envía todo su apoyo a Leo, a su familia y a sus seres queridos en esta dolorosa prueba. Que en paz descanse”, expresó el equipo francés mediante una publicación en X.
Minuto de silencio en un amistoso de Barcelona
En la previa al amistoso que disputó ante el equipo inglés Nottingham Forest en Italia, Barcelona realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi.
IMPRESIONANTE: muy respetuoso minuto de silencio antes del amistoso de Barcelona vs. Nottingham Forest por la muerte de Jorge Messi.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8G249X69Qr
La muerte de Jorge Messi: los gestos de una ciudad que vive un día distinto en homenaje a ese “rosarino de alma y corazón”
ROSARIO.- Tras la muerte de Jorge Messi, en la ciudad quedaron expuestas varias escenas emotivas para rendirle homenaje a quien acompañó a Lionel durante toda su carrera, desde que empezó a jugar en las inferiores de Newell’s y hasta que desembarcó en Inter Miami, ya coronado de gloria. Pocos minutos después de que se confirmara el fallecimiento de Jorge, en el predio de Bella Vista, donde entrena el equipo leproso, decidieron poner la bandera del club a media asta para honrar al padre del capitán de la selección.
Familiares y allegados a Lionel Messi fueron este sábado a un cementerio privado de Pérez, ciudad vecina a Rosario, donde prepararon una despedida íntima tras la muerte del empresario de 68 años.
Los saludos de Ruggeri y Burruchaga
Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga, campeones del mundo en México 1986, se expresaron tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel.
“Q.E.P.D Jorge Messi. Mis condolencias a toda su familia y amigos”, expresó Ruggeri, mediante una historia de Instagram.
“Un gran abrazo para vos Leo y tu familia en este momentos tan triste”, señaló, por su parte, Burruchaga.
Jorge y Lionel Messi, una relación inquebrantable que se fortaleció creciendo en equipo
Jorge Messi, fallecido este sábado, fue padre, entrenador, representante y compinche de Lionel, el crack que superó a su lado todas las barreras. Supervisor de una fábrica siderúrgica, tras aprender el oficio de albañil y construir la casa familiar de Rosario, también le puso los cimientos a la maravillosa carrera de Leo: fue el principal promotor de que su hijo fuera a probarse con apenas 13 años al Barcelona de España. Allí, a la par, cementaron un vínculo inquebrantable mucho antes de que papá Messi comenzara a gestionar los contratos, administrar el dinero y ser un consejero estratégico.
Aquella tarde de julio de 2000, cuando iban camino de la primera prueba en suelo catalán, la vida familiar comenzó, sin saberlo, a cambiar para siempre y la relación de padre e hijo marcó un reimpulso aún mayor en todos los aspectos. Ese chico que había sido evaluado por endocrinólogos por su preocupante baja estatura y se inyectaba él mismo en las piernas hormonas de crecimiento cada noche, entre llantos que ocultaba a su padre para que no sufriera por él, había crecido deportivamente con el empuje de Jorge. En el fútbol y en la vida: sus padres consiguieron costear el tratamiento a través de Barcelona, que le ofreció incorporarse a La Masía.
El mensaje de Inter Miami
Nadal le envió sus condolencias a Messi
El ex número uno del mundo de tenis, Rafael Nadal, le envió sus condolencias a Lionel Messi por la muerte de su padre, Jorge, a través de un mensaje en sus redes sociales.
“Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge”, manifestó el extenista español.
"Marcó un camino": el mensaje de Pékerman
José Néstor Pékerman, quien dirigió a Lionel Messi en la selección argentina durante el Mundial 2006, le dedicó un mensaje luego del fallecimiento de su padre, Jorge.
“En este difícil momento para toda la familia te abrazo a la distancia con el afecto de siempre. Padre ejemplar, hijo ejemplar. Jorge marcó un camino y siempre será referencia para vos y toda la familia. Mucha fuerza Leo. Te quiero”, manifestó el entrenador.
De Mirtha Legrand a Marcelo Tinelli: las celebridades despidieron a Jorge Messi con profundo dolor
La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó este sábado una fuerte conmoción y una extensa cadena de mensajes de despedida. Clubes, dirigentes, futbolistas y distintas figuras públicas expresaron sus condolencias y acompañaron al capitán argentino y a su familia. Entre ellos estuvieron Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y Ricardo Montaner, quienes eligieron las redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras y recordar momentos especiales compartidos, junto al padre del astro del fútbol.
Mirtha Legrand se sumó a las muestras de afecto a través de sus historias de Instagram. La conductora compartió una imagen de Jorge Messi y expresó sus condolencias a Lionel y a toda su familia. El gesto cobra una dimensión especial por el cariño que la diva siempre manifestó por el capitán argentino y por el vínculo que mantiene con Celia Cuccittini, con quien habló por teléfono durante el último Mundial.
"Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio": el mensaje de Pullaro
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro envió sus condolencias a la familia Messi tras el fallecimiento de Jorge, padre de Lionel.
“Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos”, expresó mediante X.
“Acompañamos a su familia en este momento tan difícil. Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar, y por habernos regalado, a través de tu hijo, las alegrías de nuestra vida. Que en paz descanses. Santa Fe te abraza”, agregó.
Así reaccionaron los diarios del mundo a la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel: “Clave en su camino a la cima”
Jorge Messi, el padre de Lionel, murió a los 68 años este sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada en el Sanatorio Centro, donde se encontraba internado a raíz de una delicada situación de salud. La noticia no tardó en hacerse eco, puesto que no fue solo el apoyo incondicional del futbolista y su representante, sino que fue quien lo acompañó a Barcelona hace más de dos décadas para dar sus primeros pasos como deportista. Diarios del mundo reaccionaron a la noticia de su fallecimiento y reflexionaron sobre el impacto que tuvo su figura en la vida y carrera del capitán de la selección argentina.
“Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Lionel y la persona clave en su camino a la cima del fútbol”, tituló El Mundo. “Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años”, informó El País de España, mientras que El Español expresó: “Muere Jorge Messi, el padre y el representante de Leo Messi, a los 68 años. Por su parte, el diario Marca sostuvo que en una “etapa marcada por la incertidumbre y los grandes cambios”, como fue la mudanza a Barcelona cuando Leo tenía solo 13 años, “Jorge se convirtió en un respaldo esencial para su hijo mientras este comenzaba a adaptarse a su nueva vida”.
Comenzaron los preparativos para la despedida de Jorge Messi en Rosario
La familia Messi comenzó los preparativos para darle el último adiós a Jorge, padre de Leo, en Rosario. El velorio se realizará en el cementerio privado de El Prado, situado en la localidad de Pérez.
La ceremonia será privada y solo contará con los familiares y allegados más cercanos. La llegada del capitán de la selección argentina se espera para la noche de este sábado. El avión aterrizaría aproximadamente a las 20:30.
El futbolista de 39 años regresa a Rosario apenas 10 días después de haber volado desde allí a Estados Unidos para sumarse nuevamente al Inter Miami. Su lugar de nacimiento había sido su elección para el descanso luego del Mundial 2026.
Para Leo su retorno a la ciudad santafesina en julio significó reencontrarse con su padre, quien por motivos de salud -y a diferencia de lo sucedido en Qatar 2022- no viajó a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.
Unicef también despidió a Jorge Messi
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi, quien se desarrollaba como embajador de la iniciativa Buena Voluntad Lionel Messi de la organización.
“Una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de Unicef”, escribió el ente vía sus redes.
“Acompañamos a Celia, a sus hijos, sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, agregó.
Real Madrid despidió a Jorge Messi
Mediante un breve comunicado, Real Madrid, histórico rival de Barcelona, despidió a Jorge Messi.
“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi”, expresó el equipo español.
“Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, agregó.
Entrevista a Jorge Messi
La AFA determinó los homenajes que habrá por la muerte de Jorge Messi
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que, como homenaje a Jorge Messi, se realizará un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías del fútbol local. El padre del astro del fútbol tenía 68 años y estaba internado en un sanatorio de Rosario, Santa Fe, por complicaciones con su salud.
“El día de hoy lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi. En su memoria, la AFA ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías del fútbol argentino”, expresaron en un comunicado publicado en redes sociales.
La carta de Claudio “Chiqui” Tapia por la muerte de Jorge Messi
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, publicó una carta tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel, a los 68 años.
A través de su cuenta de Instagram, el dirigente expresó: “Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la AFA, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”.
Jorge Messi, el padre y consejero que siempre quiso tener una familia de clase media y acompañó a Leo a la cima
“Nosotros somos una familia de clase media y siempre quise que seamos así”. Eso les decía Jorge Messi a los que visitaban la casa de la familia para ver a Leo y se encontraban con un asado, un domingo, y todos sentados a la mesa.
“Son así, una familia común, de clase media, laburante, pese a que son millonarios”, afirma a LA NACION un amigo de los Messi en Rosario, donde Jorge eligió morir, porque desde hace ya muchos años vivía afuera.
En la ciudad Jorge conoció a su esposa Celia hace casi cinco décadas, armó una familia, propulsó la carrera de Leo en inferiores, en el humilde Grandoli de zona sur primero, y en Newell’s después. En el último tiempo volvió y desarrolló proyectos inmobiliarios. Hasta compró un bar emblemático, que funciona cerca del Monumento: el Vip.
Ahí, esta mañana luego de que Jorge muriera, un pizarrón, con letras en tiza, decía: “El bar hoy permanecerá cerrado”.
Un minuto de silencio
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que, como homenaje a Jorge Messi, se realizará un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías del fútbol local.
Además, los jugadores, el cuerpo técnico y el plantel arbitral usarán un brazalete negro durante los partidos y las banderas de las instalaciones de la AFA ondearán a media asta en señal de duelo hasta el viernes 14 de agosto.
“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto”, expresaron desde el organismo en un comunicado.
Comunicado por la muerte de Jorge Messi
“Sanatorio Centro cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs”, expresaron en el parte, firmado por el director médico de la institución, Carlos Mackey.
Newell’s despidió al padre de Lionel
Fue una de las principales señales silenciosas de lo que había ocurrido: una bandera rojinegra, a media asta, flameaba en el predio Jorge Bernardo Grifa, ubicado en Bella Vista, al oeste de Rosario, el lugar donde compiten las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. La muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel, pegó fuerte en el club que lo vio nacer, que rindió tributo con un sentido comunicado y con el simbólico homenaje donde se forjan los futuros cracks.
“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, comienza el mensaje publicado en redes por el club donde surgió Lionel Messi.
El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.— Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026
Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.
Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z
El hombre detrás del diez: la vida de Jorge y Lionel Messi en imágenes
Su última entrevista
El 28 de marzo de este año Jorge dio una breve entrevista tras asistir a un partido de los Leones FC, el club rosarino cuyo presidente es Matías Messi, el otro hermano del futbolista de la Selección. Fue en el partido ante Central Córdoba, en su primer torneo luego de la autorización que le dio la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para competir en Primera C.
Jorge no solía hablar con los medios pero tras el debut del club de su hijo charló con La Capital. “Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario, significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto”, afirmó aquel día.
Las versiones de junio y el comunicado
El 18 de junio pasado, luego del primer partido de la Argentina ante Argelia por la Copa del Mundo 2026, surgieron fuertes versiones sobre la salud del padre del jugador. Horas después, la familia Messi emitió un comunicado para desmentir su fallecimiento y confirmar que estaba recibiendo tratamiento por un cuadro de salud.
Tras permanecer varios días en un centro de salud porteño en observación, fue dado de alta el 26 de junio y regresó a Rosario.
Jorge Messi, el padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, falleció en las últimas horas. Messi padre, de 68 años, se encontraba internado en una clínica de la ciudad de Rosario. Estaba casado con Celia Cuccittini y también era padre de Rodrigo, Matías y María Sol.
Desde hacía un tiempo, Jorge Messi tenía una enfermedad, que fue confirmada por su familia durante el último Mundial.
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